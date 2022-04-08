Сервисы снаряжают магазин

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Как выяснил “Ъ”, правительство еще не выбрало главного разработчика отечественной альтернативы магазинам приложений App Store и Google Play. В переговорах участвуют как минимум три крупные компании, включая «Сбер», развивающий свой корпоративный SberStore, «Яндекс», который может перезапустить закрытый два года назад «Яндекс.Store», и VK. Последний в мае представит свою платформу для разработчиков приложений. Но сам по себе маркетплейс — только вершина айсберга, подчеркивают эксперты, гораздо сложнее будет привлечь в него разработчиков популярных приложений, в том числе зарубежных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выступая в Госдуме 7 апреля, премьер Михаил Мишустин заявил, что Минцифры и компании в ближайшие полтора месяца разработают альтернативный маркетплейс приложений на базе Android: «Я лично этим вопросом занимаюсь. К лету, обещали, он должен уже работать. Соответственно, наши разработчики получат свою точку, через которую смогут скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой». Необходимость этого чиновник объяснил риском, что App Store и Google Play «могут скоро не дать возможности скачивать приложения».

В Минцифры отказались уточнить, какие именно компании участвуют в разработке отечественного магазина приложений, отметив лишь, что скоро объявят об этом официально.

Но источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказал, что в обсуждении принимают участие как минимум три крупные российские IT-компании.

Об этом знает и собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке. «Сбер», по его словам, ведет разработку на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. В «Сбере» не ответили на запрос.

Вторым вариантом может стать закрывшийся в 2020 году магазин приложений «Яндекс.Store». По словам источников “Ъ”, «Яндекс» рассматривает его перезапуск. «Яндекс.Store» появился в 2013 году на платформе Android. По состоянию на начало 2014 года в сервисе было доступно более 100 тыс. приложений, а сам магазин предустанавливали более десяти вендоров смартфонов, в том числе OPPO, Huawei и Nokia. Для оперативного наполнения магазина к открытию «Яндекс» приобрел у другого альтернативного магазина Opera Store лицензию на 40 тыс. приложений. Но в последние годы «Яндекс.Store» почти не развивался. В компании отказались комментировать возможность перезапуска сервиса.

Принять участие в разработке отечественного магазина приложений, полагают источники “Ъ”, может и VK. По словам одного из них, логичнее всего было бы запустить маркетплейс мобильных сервисов на базе платформы MY.Games: «Но поскольку судьба игрового направления пока окончательно не решена, рассматривать его как базу для магазина приложений VK вряд ли станет». Ранее стало известно, что холдинг VK рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения MY.Games (см. “Ъ” от 31 марта). В самом VK “Ъ” подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, не уточнив его базы: «Планируем запустить в мае. Мы заинтересованы в том, чтобы российские разработчики создавали качественные приложения, которые будут актуальны для миллионов пользователей».

В марте разработку магазина приложений под названием NashStore анонсировала АНО «Цифровые платформы» (основана в 2014 году бывшим директором по проектной деятельности Института развития интернета Арсением Щельциным). Организация позиционирует себя как разработчик предложений по госполитике в области цифровизации и утверждает, что ведет переговоры более чем с 700 компаниями о включении их сервисов в NashStore. Источник “Ъ” на IT-рынке поясняет, что АНО поддерживает новый гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Минцифры также рассматривает вариант запуска магазина мобильных приложений на базе платформы для программных продуктов с открытым кодом (Open Source).

Эксперимент по ее запуску планировалось начать в мае (см. “Ъ” от 10 февраля). По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, платформа должна будет интегрироваться с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Если Аpp Store и Google Play заблокируют скачивание приложений в РФ, то в случае с Apple последствия для пользователей будут аналогичны полной блокировке устройств, считает заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков: «Для Google возможна установка приложений из сторонних источников. Но в целом отношение пользователей к системе в обоих случаях будет подорвано». По его мнению, конструктивным было развитие отечественной мобильной ОС, которую можно установить на уже выпущенные устройства — телефоны, планшеты, и в рамках нее развивать магазин приложений. За основу, по его мнению, можно, например, взять, ОС «Аврора» (развивает «Ростелеком»).

Создать магазин приложений для ОС Android в целом возможно, поскольку это более открытая система, но в случае с iOS возникнут сложности, считают эксперты.

Сделать это реально только теми же методами, которыми создавались каталоги приложений для взломанных iPhone — например, Cydia, со всеми вытекающими рисками безопасности, пояснил сооснователь компании по разработке мобильных приложений arcsinus Павел Голуб. Глава iOS-разработки red_mad_robot Алексей Тюрнин находит даже такой вариант нереалистичным: «Начиная с iOS 14.4, сообщество тщетно пытается взломать систему, и это кажется почти невозможным. С каждым новым обновлением системы Apple закрывает все больше "дыр"».

Создание магазина приложений само по себе не стоит дорого, для этого используется достаточно простой софт, отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Основная сложность — заключение соглашений с разработчиками. Huawei потратил несколько лет, чтобы привлечь в AppGallery основной пул популярных приложений. Далеко не все зарубежные разработчики захотят, чтобы их софт был в российском магазине приложений, такое сотрудничество несет репутационные риски». Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что самым эффективным способом развития отечественного магазина приложений было бы размещение его на базе мобильной OС Harmony Huawei, которая уже распространена в России и в мире.

Huawei начал развивать собственную ОС и магазин приложений после того, как США в 2018 году наложили на компанию санкции и она лишилась партнерства с Google. Китайская компания использует в основе OS Harmony открытый общедоступный код Android, но не имеет доступа к Google. В 2021 году число пользователей магазина приложений AppGallery достигло 580 млн человек. В целом сервисами Huawei Mobile Service пользуется 730 млн людей, а к их созданию причастны 5 млн разработчиков.

Юлия Тишина, Анастасия Гаврилюк, Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова