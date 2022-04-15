Праздничное обострение

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Более 150 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильской полицией на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Год назад аналогичные события привели к войне между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. В этот раз израильские власти делали все, чтобы не допустить повторения событий. Однако ситуация все равно подошла к опасной черте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинские протестующие сочли вход израильских полицейских на Храмовую гору «объявлением войны»

Фото: JAAFAR ASHTIYEH / AFP Палестинские протестующие сочли вход израильских полицейских на Храмовую гору «объявлением войны»

Фото: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Столкновения между палестинцами и израильской полицией вспыхнули в пятницу на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. По данным Палестинского Красного Креста, в результате от резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали более 150 человек. Израильская сторона сообщает о трех раненых полицейских.

Согласно заявлению израильской полиции, около четырех утра во время молитвы по случаю Рамадана десятки молодых арабов, некоторые из которых были в масках, устроили шествие на Храмовой горе. В руках они держали флаги Палестины и группировки «Хамас». Затем участники шествия начали собирать камни и доски. Когда камни полетели в сторону Стены плача — места молитвы для евреев, полицейские зашли на Храмовую гору и применили спецсредства для разгона толпы. В Израиле подчеркивают, что полиция вошла на территорию мечети только после окончания молитвы.

Напомним, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта обострилась после серии терактов в Израиле в марте—апреле, в результате которых погибли 14 человек — израильтяне и двое граждан Украины. После теракта в Тель-Авиве 7 апреля израильские силы безопасности начали контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан. Были задержаны десятки человек, шестеро палестинцев были убиты. Некоторые из них не были участниками каких-либо группировок, а просто случайно попали под огонь.

События развернулись в священный для мусульман месяц Рамадан, а также совпали с еврейской Пасхой (Песахом), которая началась вечером в пятницу. Религиозные праздники — всегда напряженное время для региона.

В прошлом году штурм израильской полицией мечети Аль-Акса во время Рамадана вылился в войну между Израилем и движением «Хамас». В этот раз израильская сторона делала все возможное, чтобы избежать напряженности, но ситуация вышла из-под контроля. Положение осложнилось заявлениями экстремистской еврейской группы «Возвращение на гору», которая выступает за строительство третьего храма (согласно иудейской традиции, он будет воздвигнут на Храмовой горе, на месте, где стояли два других храма и где сейчас находится мечеть Аль-Акса). Группа предложила денежный приз тем, кому удастся принести в жертву агнца на Храмовой горе, а также тем, кто будет задержан в процессе этого действа.

В Израиле считают эту группу одиозной, и власти дали понять, что не допустят провокаций. Тем не менее эта история была раскручена в арабских СМИ. Более тысячи молодых палестинцев ночевали в мечети Аль-Акса, чтобы не допустить жертвоприношения. Палестинские группировки предупредили Израиль, что нарушение святости Аль-Аксы недопустимо.

Вход израильских полицейских на Храмовую гору также был весьма негативно воспринят в арабском мире. Движение «Хамас» назвало это «варварской агрессией» и призвало палестинцев на борьбу с Израилем. Осудили действия полиции и арабские партии Израиля. «Нет никаких политических соображений, когда дело доходит до Аль-Аксы»,— сказал глава исламистской партии РААМ (входит в правящую коалицию Израиля) Мансур Аббас. Заявление господина Аббаса особенно чувствительно для израильских властей с учетом того, что правящая коалиция находится на грани развала.

Министр общественной безопасности Израиля Омер Бар-Лев заявил, что правительство не заинтересовано в том, «чтобы Храмовая гора стала эпицентром насилия, которое нанесет ущерб как верующим-мусульманам там, так и верующим-евреям у Западной стены (Стены плача.— “Ъ”)».

«Мы снова и снова заявляли, что сделаем все возможное, чтобы обеспечить свободу отправления культа на Храмовой горе, и реальность не изменилась. Офицеры действуют храбро в этих сложных обстоятельствах, поскольку они имеют дело с жестокими людьми, которые собирали камни и железные прутья, чтобы нанести ущерб свободе вероисповедания на горе и у Западной стены»,— добавил он.

В то же время палестинские власти полностью возлагают ответственность на Израиль. «Действия израильской полиции, вторгшейся на территорию мечети Аль-Акса и во внутренний молебный зал Аль-Кибли, равносильны объявлению войны палестинцам»,— сказал представитель президента Государства Палестина в Рамалле Набиль Абу Рудейна. Иордания также предупредила Израиль об опасных последствиях эскалации и возложила на соседнее государство ответственность за безопасность на Храмовой горе. Обеспокоенность ситуацией высказали и в ЕС, и в арабских странах Персидского залива, поддерживающих в последнее время близкие отношения с Израилем.

Днем в пятницу в израильской полиции отчитывались, что ситуация в районе Храмовой горы стабильная, «наблюдается затишье». Между тем очевидно, что атмосфера накаляется. В пятницу днем стало известно, что в Хайфе 15-летняя арабка нанесла ножевые ранения 47-летнему еврею. Мужчина был доставлен в больницу с ранениями средней тяжести. Нападавшая задержана. Полиция заявляет, что речь идет о нападении на почве национальной ненависти.

Марианна Беленькая