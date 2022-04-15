Из свежей почты

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Данила Крылов, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 181 991 руб.

Внимание! Цена лечения 200 991 руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 19 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, почти не дышал, выписали его с диагнозом «поражение центральной нервной системы», позже добавился диагноз ДЦП. К трем годам Даня научился сидеть и ползать, а потом растерял все навыки, стал агрессивным, непослушным. Нам удалось пройти лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Даня стал спокойнее, произносит простые слова, он не стоит и не ходит, но может сидеть с поддержкой, передвигается на инвалидной коляске. Нам снова нужно в ИМТ, помогите! Анастасия Крылова, Кировская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мальчик нуждается в продолжении лечения, основные цели — расширение кругозора, понимание обращенной речи, развитие речевых и бытовых навыков».

Даниил Кучеров, 4 месяца, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 180 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 21 тыс. руб.

Когда Даниилу было два месяца, хирург обратил внимание на странную форму его головы, предположил раннее сращение костей черепа и рекомендовал срочно везти сына в Москву на консультацию. Мы так и сделали, московский нейрохирург подтвердил диагноз и сказал, что Даниилу нужна операция в ближайшее время. А после нее требуется не меньше полугода носить специальные шлемы, изготовленные по меркам головы, они будут направлять рост костей. Операция пройдет по госквоте, но стоимость шлемов она не покрывает. Помогите, пожалуйста! Анастасия Кучерова, Владимирская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ребенку требуется хирургическая реконструкция черепа и послеоперационная коррекция при помощи краниальных ортезов (шлемов). Это обеспечит правильное формирование его головы».

Дима Сыроватко, 3 года, врожденная двусторонняя деформация стоп, рецидив слева, требуется хирургическое лечение. 218 720 руб.

Внимание! Цена лечения 247 720 руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 29 тыс. руб.

Сын родился со скрюченными ножками — стопы были подвернуты внутрь. Ему проводили гипсования, а в десять месяцев правую ногу прооперировали, стопу удалось выровнять. Затем операцию повторили на левой ноге с тем же результатом. Дима учился стоять и ходить, но через год левая стопа вновь стала подворачиваться. Лечение не помогло, ортопед говорит, что требуется операция. Сын еле ходит, операция нужна срочно, но я не могу ее оплатить. Анна Сыроватко, Архангельская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У ребенка произошел рецидив деформации левой стопы. Мы проведем ему этапные гипсования и операцию, это позволит вывести стопу в правильное положение. Дима сможет нормально ходить».

Никита Львов, полтора года, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация родственного донора. 199 221 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 370 221 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 21 тыс. руб.

Прошлой осенью у Никиты появились пятна на теле. Анализ выявил опухолевые клетки в крови! Сына обследовали и диагностировали острый лимфобластный лейкоз, осложненный поломкой хромосомы. При такой форме рака крови химиотерапия не справится, поможет только трансплантация костного мозга от родственного донора. Чтобы выбрать, кто из нас подходит Никите как донор, необходимо всем членам семьи провести генетическое типирование. Но государство его не оплачивает, а у нас таких денег просто нет. Анна Львова, Калининградская область

Заведующая отделением детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Наталья Батманова (Москва): «Никите по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от родственного донора. Подбором и активацией донора занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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