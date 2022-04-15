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16,6 процента составила средняя максимальная ставка по банковским вкладам граждан в десяти крупнейших банках РФ в первой декаде апреля 2022 года, сообщил Банк России. Показатель снижается со второй декады марта, после того как в ответ на повышение ключевой ставки ЦБ он вырос до 20,5% в первой декаде прошлого месяца. За декаду он сократился на 2 процентных пункта. Пока, впрочем, средняя максимальная ставка остается выше пика депозитных ставок в 2015 году (15,6%). После недавнего снижения ключевой ставки ЦБ с 20% до 17% годовых крупнейшие банки объявили о дальнейшем пересмотре ставок по вкладам уже со второй декады апреля.