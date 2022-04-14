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Коммерсантъ FM
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Пертрубация

Россия собирается перебросить нефть и газ в Азию

Россия готовится к полномасштабной переориентации поставок энергоресурсов из Европы на Восток. Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 июня предоставить план строительства соответствующей инфраструктуры. В числе прочего речь идет о масштабном развитии системы газопроводов в Восточной Сибири, чтобы направить экспорт газа «Газпрома» на рынок Китая. Но, как отмечают аналитики, на строительство дополнительных и расширение существующих мощностей уйдет не менее пяти лет, тогда как контрактов со странами Азии на покупку российских нефти и газа в таких объемах нет.

Санкции Запада и его намерение отказаться от российских энергоресурсов заставляют Москву разворачивать трубы на Восток

Санкции Запада и его намерение отказаться от российских энергоресурсов заставляют Москву разворачивать трубы на Восток

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Санкции Запада и его намерение отказаться от российских энергоресурсов заставляют Москву разворачивать трубы на Восток

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Россия собирается переориентировать экспорт энергоресурсов на восток, поскольку поставки на ключевой для страны западный рынок будут сокращаться в обозримой перспективе, заявил президент Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе. Европа, на которую приходится до 60% экспорта нефти и нефтепродуктов из России и более 70% экспорта газа, пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей из-за военной операции на Украине. Санкции ЕС уже усложнили финансирование и логистику поставок нефти из России. Европа все активнее обсуждает возможность полного отказа от импорта российской нефти, хотя, по убеждению президента РФ, в любом случае не сможет немедленно отказаться от российского газа.

Владимир Путин поручил правительству диверсифицировать экспорт, переориентировав его на южное и восточное направления, в страны Африки, Латинской Америки и АТР, отметив, что нужно предусмотреть строительство новых трубопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири. К 1 июня правительству нужно представить план развития перспективных нефте- и газопроводов. «Нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов, железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с запада на перспективные рынки: на юг и на восток»,— сказал Владимир Путин.

В числе прочего президент поручил включить газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин—Хабаровск—Владивосток (СХВ) в Единую систему газоснабжения (ЕСГ).

Сейчас ЕСГ на востоке обрывается на границе Новосибирской и Кемеровской областей. В рамках проекта «Сила Сибири-2» планируется построить отрезок в 1,4 тыс. км по маршруту Кемерово—Красноярск—Тайшет—Иркутск, чтобы затем газопровод направился на юг, в Монголию, и далее в Китай. Чтобы соединить Иркутск с Ковыктинским месторождением ресурсной базой уже построенного газопровода «Сила Сибири», потребуется проложить участок вдоль западного побережья Байкала длиной еще около 700 км. А чтобы соединить систему «Силы Сибири» с газопроводом СХВ, потребуется построить отрезок длиной примерно 700 км от Благовещенска до Хабаровска.

В результате у «Газпрома» впервые появится возможность перенаправить ресурсы Западной Сибири в восточном направлении. Впрочем, единственный возможный покупатель этого газа — Китай, переговоры с которым по контракту по «Силе Сибири» длились более десяти лет. Контракт по «Силе Сибири-2» пока не подписан, а мощность этого газопровода запланирована в объеме 50 млрд кубометров в год — это почти втрое меньше, чем «Газпром» продал в страны ЕС в 2021 году. Хотя газификация крупных городов Восточной Сибири в рамках проекта «Сила Сибири-2» создаст для «Газпрома» значительный рынок, рентабельность этих поставок, учитывая регулируемые цены на газ внутри страны, вероятно, будет низкой и не позволит компенсировать потерю выручки на рынке ЕС. Срок строительства такой трубы по аналогии с «Силой Сибири» может составить около пяти лет, и еще несколько лет может занять наращивание поставок до проектного уровня.

Что касается нефти, то поручение президента может подразумевать расширение нефтепроводной системы Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО), с тем чтобы как минимум заместить потенциальные потери поставок в Европу по нефтепроводу «Дружба» (36 млн тонн в 2021 году).

Эти объемы уже сейчас можно перенаправить в Азию морем — мощность портов на Балтике и в Черном море уже позволяет сделать это без дополнительных инвестиций. Но из-за санкций российские компании сталкиваются с проблемами с фрахтом танкеров, которые могут усугубиться, если ЕС и США ужесточат рестрикции. Так, Иран после введения американских санкций на экспорт нефти был вынужден создать судоходную госкомпанию и скупать танкеры с рынка, чтобы вывезти свое сырье в Китай.

Сейчас мощность трубопровода ВСТО-1, который идет от месторождений Западной Сибири до Сковородино в Амурской области, составляет 80 млн тонн. В Сковородино от трубы идет отвод в Китай мощностью 30 млн тонн и начинается ВСТО-2 мощностью 50 млн тонн до порта Козьмино в Находке. Таким образом, только для того, чтобы заменить поток по «Дружбе», нужно увеличить мощность ВСТО-1 на 50%. При этом неясно, согласится ли Китай увеличить закупки нефти в Сковородино: в последние годы независимые китайские переработчики предпочитали покупать морские партии в Козьмино. Если потребуется расширять ВСТО-2 и порт Козьмино, это потребует дополнительных затрат и потенциально поставит перед российскими экспортерами те же проблемы с фрахтом танкеров.

Сергей Гарамита из Райффайзенбанка замечает, что долгосрочно расширение ВСТО может иметь смысл, но прокладка трубы — вопрос небыстрый и недешевый. Он напоминает, что строительство ВСТО-1 началось в 2006 году и завершилось в 2009-м, а на его расширение с первоначальных 30 млн тонн сначала до 58 млн тонн, а затем до 80 млн тонн потребовалось десять лет. Только вторая очередь расширения ВСТО-1 и ВСТО-2 обошлась более чем в 100 млрд руб. без НДС в ценах 2014–2019 годов.

Татьяна Дятел, Юрий Барсуков

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