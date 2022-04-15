К читателям газеты «Коммерсантъ»

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Праздник свободы

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с наступающим Песахом, желаю кошерного и веселого праздника!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Начиная с вечера пятницы еврейские общины по всему миру будут отмечать праздник Песах. Центральным действием праздника является пасхальный седер — торжественное застолье и обязательный рассказ об истории еврейского народа, о египетском рабстве и о событиях Исхода. Повествование ориентируется на четыре основных психотипа, которые в еврейской традиции названы «четыре сына»: первый — мудрый, второй — непокорный, третий — простой, а четвертый не умеет даже задать вопрос.

Во время седера мы должны выпить четыре бокала вина; по одному из распространенных объяснений, они символизируют четыре этапа спасения Всевышним народа Израиля из рабства: «и ВЫВЕДУ Я вас и ИЗБАВЛЮ от египетского рабства и СПАСУ вас. <…> И ВОЗЬМУ вас». Но, несмотря на прямой исторический контекст Песаха, подчеркнутый множеством символов, все же смысловой посыл праздника обращен в будущее.

Помимо четырех бокалов вина мы наполняем и пятый, предназначенный для пророка Элиягу. Именно его появление предварит время всеобщего избавления в будущем. Любавичский Ребе ввел понятие «пятого сына», того, кто не присутствует на седере по незнанию или же сознательно. Возможно, интересы «пятого сына» лежат в иных стезях, он не ощущает обязанности находиться в единстве со своим народом. Он чувствует за собой моральное право выбирать жизненные принципы самостоятельно. И это право, безусловно, существует. Вера по принуждению не может существовать никоим образом, Всевышний не приемлет в человеке двуличия. Однако только когда «пятый сын» выберет участие в седере, выберет путь традиций и начнет осознавать свое место в замысле Всевышнего, когда станет Б-гобоязненным и начнет вести духовную жизнь, тогда возможно начало будущей эпохи.

Во всех культурах за старшими поколениями закреплена обязанность передавать традиции младшим, порой без их явного желания или готовности принять устоявшиеся порядки. Исполняя свой долг, совершенно справедливо можно задаться вопросом: есть ли свобода в процессе сохранения традиций, или наша воля не играет в нем роли? История Песаха, его порядки и традиции объясняют нам, что наша воля является ключевым фактором в вере. Несомненно, что Всевышний имеет свой замысел для каждого из нас. Тем не менее Б-жественное провидение воплощается только при нашем непосредственном соучастии. Когда мы двигаемся по жизни с осознанием праведности своего пути и доброты наших поступков, тогда мы приближаемся к Б-гу и к своему подлинному предназначению.

В сохранении традиций лежит основа гармонии в мире. На примере Песаха мы видим, как каждая заповедь праздника призвана включить нас в процесс не только подготовки к нему и самому праздничному действию, но и в постоянные размышления о его духовных уроках. Мы ждем, что и «пятый сын» присоединится к этому процессу, что его поиск собственной правды однажды приведет его от собственного, единоличного и частного к общечеловеческим, незыблемым истинам.

Позвольте от всей души поздравить вас с наступающим Песахом! Пусть у нас всегда будут душевные и материальные силы совершать добрые дела! Пусть Всевышний ниспошлет множество благословений и услышит молитвы всех страждущих!

Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, раввин