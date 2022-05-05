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Сегодня исполняется 70 лет председателю комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолию Артамонову

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Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Анатолий Артамонов

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор — председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров:

— Уважаемый Анатолий Дмитриевич! Под Вашим руководством в Калужской области происходило стремительное развитие экономики: были созданы комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе за счет строительства железных дорог к промышленным кластерам. Эти успехи стали возможны благодаря Вашему высочайшему профессионализму, незаурядным деловым и личным качествам, умению мыслить на перспективу, решать глобальные задачи.

Сегодня Ваш труд важен для эффективной работы Совета федерации, где Вы возглавляете один из самых сложных и ответственных комитетов.

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем и желаю крепкого здоровья, новых масштабных проектов и неизменного оптимизма!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»