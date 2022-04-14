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Коммерсантъ FM
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МЭА прогнозирует снижение российской нефтедобычи

Мониторинг рынка энергоресурсов

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свой прогноз по спросу на нефть в 2022 году — оценка снижена на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 99,4 млн б/с. Этот уровень спроса на 1,9 млн б/с выше, чем был в прошлом году. При этом выросшее в марте на 450 тыс. б/с предложение на рынке нефти составило 99,1 млн б/с. В целом по году в агентстве ожидают увеличения поставок на 5,5 млн б/с, (без учета РФ).

В России добыча в апреле, по оценке МЭА, уже сократилась на 700 тыс. б/с, к концу месяца спад может составить уже 1,5 млн б/с. В случае расширения санкций или добровольного отказа от поставок в мае объем сокращения может вырасти до 3 млн б/с. Этот процесс начался в середине марта. В частности, совсем остановился экспорт нефти в США (ранее он составлял около 600 тыс. б/с), об отказе от Urals заявили также Великобритания, Канада и Австралия. При этом пока нет признаков значимого увеличения экспорта нефти из России в Китай, в котором антиковидные ограничения привели к снижению потребления энергоресурсов, замечают в МЭА.

Суммарное сокращение поставок российской нефти и нефтепродуктов по морю в марте составило 330 тыс. б/с (до 5,7 млн б/с), при этом экспорт нефти вырос, а нефтепродуктов — сократился (больше всего просели поставки топлива). Поставки нефти РФ в Европу сократились на 420 тыс. б/с, до 1,4 млн б/с. Экспорт в Индию, напротив, вырос в марте на 310 тыс. б/с (с почти нулевого уровня в феврале), в Китай — на 70 тыс. б/с, до 790 тыс. б/с. Доля поставок без указания места назначения также увеличилась — на 250 тыс. б/с.

Общий объем добычи стран соглашения ОПЕК+ в мае должен увеличиться на 432 тыс. б/с, в том числе ориентир для России будет составлять 10,55 млн б/с. Россия в марте добывала 10 млн б/с против 10,05 млн б/с в феврале при целевом значении в 10,33 млн б/с. Саудовская Аравия при таком же таргете добывала 10,28 млн б/с. Суммарно все участники сделки, на которых распространяются обязательства по ней, добывали в марте 38,05 млн б/с против согласованных 39,54 млн б/с. Наибольшими возможностями по увеличению поставок по-прежнему обладают Саудовская Аравия (около 2 млн б/с), ОАЭ (более 1 млн б/с), Ирак (0,5 млн б/с), а также Иран (пока, впрочем, находящийся под санкциями).

Татьяна Едовина

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