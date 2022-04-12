Akkermann замесит в Калуге

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Структуры входящего в холдинг USM Алишера Усманова Akkermann Cement выкупают Калужский цементный завод почти за 9 млрд руб. Объем производства предприятия в перспективе может достигнуть 3,5 млн тонн в год. Но в запуск производства придется инвестировать еще от 30 млрд руб., а у проекта есть риски, связанные с длительным сроком консервации и поставками оборудования, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цементное производство AKKERMAN CEMENT в Новотроицке

Фото: AKKERMAN CEMENT Цементное производство AKKERMAN CEMENT в Новотроицке

Фото: AKKERMAN CEMENT

Подконтрольное холдингу USM Алишера Усманова ООО «Аккерманн цемент» выкупило на открытых торгах ООО «Калужский цементный завод» (КЦЗ), говорится в сообщении ВЭБ.РФ. Цена сделки — 8,95 млрд руб.

«Аккерманн цемент» входит в структуру существующей с 2002 года Akkermann Cement. Помимо одноименного завода в Новотроицке с объемом производства 2,3 млн тонн цемента в год также включает расположенное в Горнозаводске ООО «Горнозаводскцемент» на 2 млн тонн в год, предприятия по выпуску металлосодержащей продукции, шлакового щебня, вторичных огнеупоров, известняковой муки и минерального порошка. Согласно СМПРО по итогам 2021 года Akkermann Cement занимал 5,6% рынка российского цемента.

Недостроенный КЦЗ располагается в Думиничском районе Калужской области. Проект реализуется с 2007 года на базе Которьского месторождения известняков. Изначально планировалось, что завод заработает в 2014 году и будет производить 3,5 млн тонн продукции в год. В 2011 году инвестор проекта ОАО «Объединение "Мастер"» получило в ВЭБ.РФ кредит на сумму более €500 млн под личное поручительство главы компании Феликса Бажанова. Но довести проект до конца компании не удалось: в 2018 году ООО КЦЗ было признано банкротом. Сам господин Бажанов в 2020 году был объявлен в розыск.

Продать КЦЗ на торгах планировалось с середины 2021 года, изначально актив оценивался в 27,5 млрд руб.

Управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Иванов выразил надежду, что сейчас приход профильного инвестора позволит оперативно запустить линии предприятия, отметив, что достройка завода все же требует вложений.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша добавил, что планы по выпуску ежегодно 3,5 млн тонн цемента и созданию 400 новых рабочих мест сохраняются. «Для нас важно, что на территории региона появится еще один производитель стройматериалов»,— заявил он.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь считает, что в запуск КЦЗ потребуется вложить еще не менее 30 млрд руб. Эксперт предупреждает, что у проекта есть свои риски, связанные с длительным сроком его консервации, допоставками, вводом и монтажом датского оборудования, а также возможным падением спроса на стройматериалы в нынешнем году на фоне кризиса. Одновременно господин Гузь не исключает, что целью сделки по покупке КЦЗ могло быть приобретение оборудования.

Александра Мерцалова