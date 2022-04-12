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13,052 триллиона рублей, или $155,2 млрд, составил на 1 апреля 2022 года объем ФНБ, сообщил Минфин. За месяц в рублях он вырос на 1%, в долларах — на 0,3%. На счетах ФНБ в ЦБ находилось €38,6 млрд, £4,2 млрд, ¥600,3 млрд, 226,8 млрд юаней, 99 млн руб. и 406 тонн золота в обезличенной форме. Прочие накопления размещены на депозитах в ВЭБ.РФ (530 млрд руб.), ВТБ и Газпромбанке (для финансирования инфраструктурных проектов — 138 млрд руб.), вложены в такие проекты (295 млрд руб. и $2,3 млрд), в привилегированные акции госбанков (279 млрд руб.), в акции Сбербанка (1,59 трлн руб.), «Дом.РФ» (50 млрд руб.) и «Аэрофлота» (31 млрд руб.), в проблемные евробонды Украины ($3 млрд).