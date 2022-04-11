Такой крикет им не нужен

Национальная ассамблея Пакистана в понедельник избрала новым премьер-министром кандидата от объединенной оппозиции Шахбаза Шарифа, который пришел на смену отстраненному от власти Имрану Хану. Вынесение последнему вотума недоверия вызвало взрыв негодования в обществе: на стихийные акции протеста вышли тысячи людей, протестовавших против «заговора США». Главным вопросом политической борьбы в Пакистане впервые стал внешнеполитический выбор. В то время как Имран Хан называет нового премьера «рабом Америки», Шахбаз Шариф рассуждает о Пакистане как о «стране нищих», которая зависит от внешних доноров и не может проводить независимую политику.
Новым премьер-министром Пакистана стал Шахбаз Шариф, открыто называющий свою страну «страной нищих», которая зависит от внешних доноров и не может проводить независимую политику
Фото: Press Information Department / AP
Смена высшего руководства Пакистана стала одним из самых драматичных моментов в истории 220-миллионного государства, обладающего ядерным оружием и расположенного на стратегическом перекрестке между Южной и Центральной Азией. Избранию новым премьер-министром кандидата от оппозиции Шахбаза Шарифа — родного брата экс-премьера Наваза Шарифа — предшествовала растянувшаяся на несколько недель битва за власть, продолжавшаяся вплоть до момента голосования в понедельник. Cобравшись утром в зале Национальной ассамблеи, более ста депутатов от партии Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф» объявили о том, что не будут участвовать в голосовании, и в знак протеста покинули парламент, объявив о своей отставке.
После этого интрига окончательно исчезла, и избрание нового главы правительства стало чисто технической процедурой. «Шабхаз Шариф объявляется премьер-министром Исламской Республики Пакистан»,— провозгласил и. о. спикера Асад Садик после подсчета голосов. За избрание господина Шарифа проголосовали 174 депутата при необходимых 172 голосах.
Не сумев неделю назад отправить в отставку Имрана Хана — бывшего капитана национальной сборной по крикету и лидера утратившей большинство в 342-местном парламенте партии «Техрик-и-Инсаф» (см. “Ъ” от 4 апреля),— оппозиция хорошо подготовилась к решающей атаке в Национальной ассамблее и в ночь на воскресенье своего добилась. Вотум недоверия Имрану Хану, который в первый раз был отклонен, был вновь поставлен на голосование. Накануне повторного голосования спикер Национальной ассамблеи Асад Кайсер подал в отставку, заявив, что «не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Имрана Хана».
В итоге за вынесение вотума недоверия премьер-министру Хану проголосовали все те же 174 депутата, которые избрали Шахбаза Шарифа.
До конца боровшийся за власть Имран Хан неделю назад отправил в отставку собственное правительство и призвал президента Арифа Алви распустить парламент и провести внеочередные выборы в 90-дневный срок, а сам остался исполнять обязанности премьера. Однако после обращения оппозиции в Верховный суд высшая судебная инстанция отменила решение президента о роспуске парламента, после чего Имран Хан лишился последней возможности избежать вотума недоверия.
Уже после своей отставки в воскресенье Имран Хан выступил с призывом к сторонникам продолжать отстаивать суверенитет страны. «Пакистан стал независимым государством в 1947 году, но сегодня снова начинается борьба за свободу против иностранного заговора. Спасибо всем пакистанцам за их удивительную поддержку и эмоции в знак протеста против поддерживаемой США смены режима, подстрекаемой местным Миром Джафаром, чтобы привести к власти группу сговорчивых мошенников. Пакистанцы дома и за рубежом решительно отвергли это»,— написал Имран Хан в Twitter. Напомним, что живший в XVIII веке Мир Джафар был первым навабом (правителем) Бенгалии, время нахождения которого во власти стало началом британского владычества на Индийском субконтиненте.
Бывший премьер Пакистана Имран Хан
Фото: Akhtar Soomro/File Photo, Reuters
В воскресенье десятки тысяч сторонников Имрана Хана вышли на улицы столицы страны Исламабада, Карачи, Лахора и других крупных городов. «Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками»,— прокомментировал протестные акции Имран Хан, разместив в Twitter видео одного из стихийных митингов, в ходе которого толпа пела гимн Пакистана.
Накануне пакистанская газета Dawn сообщила новые подробности того, какую роль в отстранении Имрана Хана от власти сыграла администрация США.
Как следует из публикации, помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лю на встрече с послом Пакистана в Вашингтоне Асадом Маджидом предупредил о том, какие последствия для страны наступят, если Имран Хан сумеет в последний момент избежать отставки.
Фотогалерея
Протесты в Пакистане
За день до отставки Имрана Хана, в прошлую пятницу, министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудри сообщил о создании комиссии для расследования «иностранного заговора» против премьер-министра. По его словам, правительство получило информацию о «восьми парламентариях», которые «напрямую взаимодействовали с иностранным посольством, чтобы инициировать вотум недоверия».
«У наших спецслужб есть записи этих встреч. Комиссия рассмотрит, что на них обсуждалось, какие были даны обязательства и как был разработан план заговора»,— пообещал господин Чаудри. Предполагалось, что отчет о работе комиссии будет представлен в трехмесячный срок. Однако комиссия по расследованию заговора вместо трех месяцев просуществовала всего два часа. Вскоре после громкого заявления министра Чаудри о предстоящем расследовании назначенный председателем комиссии генерал-лейтенант в отставке Тарик Хан объявил о том, что покидает пост.
Отстранение от власти Имрана Хана, произошедшее вскоре после оказавшегося для него роковым визита в Москву 24 февраля, проходило в условиях, когда главным вопросом политической борьбы в Пакистане стал его внешнеполитический выбор. Новый премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф — младший брат экс-премьера Наваза Шарифа и лидер партии «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза) — принадлежит к старой политической элите и представляет собой полную противоположность Имрану Хану. В отличие от своего предшественника, не пытавшегося обходить острые углы в отношениях с Вашингтоном, Шахбаз Шариф настаивает на том, что одним из приоритетов Исламабада должно стать восстановление стратегических связей с США, испорченных его задиристым предшественником, который пришел в политику из мира спорта.
Вопрос о границах суверенитета Пакистана стал предметом скандальной полемики между теперь уже бывшим и новым премьер-министрами страны, вступившими в ожесточенный спор о том, может ли Исламабад позволить себе перечить Вашингтону.
В одном из своих последних интервью, говоря о Пакистане, Шахбаз Шариф прямо заявил: «Нищие не могут выбирать». После этого Имран Хан назвал своего будущего преемника «рабом Америки» и указал на то, что «нищим» Пакистан сделала старая политическая элита, к которой принадлежит и сам Шахбаз Шариф, ставший фигурантом коррупционных дел.
В день голосования по кандидатуре премьера специальный суд Федерального агентства расследований Пакистана продлил Шахбазу Шарифу и его сыну Хамзе срок предварительного залога по делу об отмывании денег на сумму 14 млрд рупий (около $765 млн), отложив рассмотрение дела до 27 апреля. В декабре 2019 года Национальное бюро отчетности Пакистана арестовало 23 объекта недвижимости, принадлежащих Шахбазу и его сыну Хамзе, обвинив их в отмывании денег. В сентябре 2020 года Шахбаз Шариф был арестован по решению Верховного суда Лахора, где ему было предъявлено обвинение в отмывании денег. Он находился в заключении в ожидании суда, но 14 апреля 2021 года высокий суд Лахора освободил его под залог.
Между тем в споре с Имраном Ханом Шахбаз Шариф не только не стал оправдываться, но и призвал своего оппонента признать: в нынешнем экономическом положении Пакистан лишен возможности проводить независимую политику.
«Мы должны кормить нашу нацию, мы должны отправлять наших детей в школу, мы не можем с кем-то воевать, не можем выдвигать лозунги против других. Мы — страна, которая борется за свое выживание»,— напомнил Шахбаз Шариф.
По его словам, пока Пакистан выживает за счет иностранных займов, у страны не может быть независимости в истинном смысле этого слова. «Для тех, кто неправильно истолковал мое замечание, я всегда был убежден, что истинная независимость приходит с уверенностью в себе. Концепция суверенитета неполна без экономического суверенитета, который не может быть достигнут без крови, пота и слез»,— пояснил своему предшественнику новый пакистанский лидер.