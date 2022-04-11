Такой крикет им не нужен

45K 5 мин. ...

Национальная ассамблея Пакистана в понедельник избрала новым премьер-министром кандидата от объединенной оппозиции Шахбаза Шарифа, который пришел на смену отстраненному от власти Имрану Хану. Вынесение последнему вотума недоверия вызвало взрыв негодования в обществе: на стихийные акции протеста вышли тысячи людей, протестовавших против «заговора США». Главным вопросом политической борьбы в Пакистане впервые стал внешнеполитический выбор. В то время как Имран Хан называет нового премьера «рабом Америки», Шахбаз Шариф рассуждает о Пакистане как о «стране нищих», которая зависит от внешних доноров и не может проводить независимую политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым премьер-министром Пакистана стал Шахбаз Шариф, открыто называющий свою страну «страной нищих», которая зависит от внешних доноров и не может проводить независимую политику

Фото: Press Information Department / AP Новым премьер-министром Пакистана стал Шахбаз Шариф, открыто называющий свою страну «страной нищих», которая зависит от внешних доноров и не может проводить независимую политику

Фото: Press Information Department / AP

Смена высшего руководства Пакистана стала одним из самых драматичных моментов в истории 220-миллионного государства, обладающего ядерным оружием и расположенного на стратегическом перекрестке между Южной и Центральной Азией. Избранию новым премьер-министром кандидата от оппозиции Шахбаза Шарифа — родного брата экс-премьера Наваза Шарифа — предшествовала растянувшаяся на несколько недель битва за власть, продолжавшаяся вплоть до момента голосования в понедельник. Cобравшись утром в зале Национальной ассамблеи, более ста депутатов от партии Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф» объявили о том, что не будут участвовать в голосовании, и в знак протеста покинули парламент, объявив о своей отставке.

После этого интрига окончательно исчезла, и избрание нового главы правительства стало чисто технической процедурой. «Шабхаз Шариф объявляется премьер-министром Исламской Республики Пакистан»,— провозгласил и. о. спикера Асад Садик после подсчета голосов. За избрание господина Шарифа проголосовали 174 депутата при необходимых 172 голосах.

Не сумев неделю назад отправить в отставку Имрана Хана — бывшего капитана национальной сборной по крикету и лидера утратившей большинство в 342-местном парламенте партии «Техрик-и-Инсаф» (см. “Ъ” от 4 апреля),— оппозиция хорошо подготовилась к решающей атаке в Национальной ассамблее и в ночь на воскресенье своего добилась. Вотум недоверия Имрану Хану, который в первый раз был отклонен, был вновь поставлен на голосование. Накануне повторного голосования спикер Национальной ассамблеи Асад Кайсер подал в отставку, заявив, что «не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Имрана Хана».

В итоге за вынесение вотума недоверия премьер-министру Хану проголосовали все те же 174 депутата, которые избрали Шахбаза Шарифа.

До конца боровшийся за власть Имран Хан неделю назад отправил в отставку собственное правительство и призвал президента Арифа Алви распустить парламент и провести внеочередные выборы в 90-дневный срок, а сам остался исполнять обязанности премьера. Однако после обращения оппозиции в Верховный суд высшая судебная инстанция отменила решение президента о роспуске парламента, после чего Имран Хан лишился последней возможности избежать вотума недоверия.

Уже после своей отставки в воскресенье Имран Хан выступил с призывом к сторонникам продолжать отстаивать суверенитет страны. «Пакистан стал независимым государством в 1947 году, но сегодня снова начинается борьба за свободу против иностранного заговора. Спасибо всем пакистанцам за их удивительную поддержку и эмоции в знак протеста против поддерживаемой США смены режима, подстрекаемой местным Миром Джафаром, чтобы привести к власти группу сговорчивых мошенников. Пакистанцы дома и за рубежом решительно отвергли это»,— написал Имран Хан в Twitter. Напомним, что живший в XVIII веке Мир Джафар был первым навабом (правителем) Бенгалии, время нахождения которого во власти стало началом британского владычества на Индийском субконтиненте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер Пакистана Имран Хан

Фото: Akhtar Soomro/File Photo, Reuters Бывший премьер Пакистана Имран Хан

Фото: Akhtar Soomro/File Photo, Reuters

В воскресенье десятки тысяч сторонников Имрана Хана вышли на улицы столицы страны Исламабада, Карачи, Лахора и других крупных городов. «Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками»,— прокомментировал протестные акции Имран Хан, разместив в Twitter видео одного из стихийных митингов, в ходе которого толпа пела гимн Пакистана.

Накануне пакистанская газета Dawn сообщила новые подробности того, какую роль в отстранении Имрана Хана от власти сыграла администрация США.

Как следует из публикации, помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лю на встрече с послом Пакистана в Вашингтоне Асадом Маджидом предупредил о том, какие последствия для страны наступят, если Имран Хан сумеет в последний момент избежать отставки.

Фотогалерея Протесты в Пакистане Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters / Fayaz Aziz Фото: Reuters / Stringer Фото: Reuters / Fayaz Aziz Фото: Reuters / Akhtar Soomro Фото: Reuters / Fayaz Aziz Фото: Reuters / Mohsin Raza Фото: Reuters / Akhtar Soomro Следующая фотография 1 / 7 Фото: Reuters / Fayaz Aziz Фото: Reuters / Stringer Фото: Reuters / Fayaz Aziz Фото: Reuters / Akhtar Soomro Фото: Reuters / Fayaz Aziz Фото: Reuters / Mohsin Raza Фото: Reuters / Akhtar Soomro Смотреть

За день до отставки Имрана Хана, в прошлую пятницу, министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудри сообщил о создании комиссии для расследования «иностранного заговора» против премьер-министра. По его словам, правительство получило информацию о «восьми парламентариях», которые «напрямую взаимодействовали с иностранным посольством, чтобы инициировать вотум недоверия».

«У наших спецслужб есть записи этих встреч. Комиссия рассмотрит, что на них обсуждалось, какие были даны обязательства и как был разработан план заговора»,— пообещал господин Чаудри. Предполагалось, что отчет о работе комиссии будет представлен в трехмесячный срок. Однако комиссия по расследованию заговора вместо трех месяцев просуществовала всего два часа. Вскоре после громкого заявления министра Чаудри о предстоящем расследовании назначенный председателем комиссии генерал-лейтенант в отставке Тарик Хан объявил о том, что покидает пост.

Отстранение от власти Имрана Хана, произошедшее вскоре после оказавшегося для него роковым визита в Москву 24 февраля, проходило в условиях, когда главным вопросом политической борьбы в Пакистане стал его внешнеполитический выбор. Новый премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф — младший брат экс-премьера Наваза Шарифа и лидер партии «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза) — принадлежит к старой политической элите и представляет собой полную противоположность Имрану Хану. В отличие от своего предшественника, не пытавшегося обходить острые углы в отношениях с Вашингтоном, Шахбаз Шариф настаивает на том, что одним из приоритетов Исламабада должно стать восстановление стратегических связей с США, испорченных его задиристым предшественником, который пришел в политику из мира спорта.

Вопрос о границах суверенитета Пакистана стал предметом скандальной полемики между теперь уже бывшим и новым премьер-министрами страны, вступившими в ожесточенный спор о том, может ли Исламабад позволить себе перечить Вашингтону.

В одном из своих последних интервью, говоря о Пакистане, Шахбаз Шариф прямо заявил: «Нищие не могут выбирать». После этого Имран Хан назвал своего будущего преемника «рабом Америки» и указал на то, что «нищим» Пакистан сделала старая политическая элита, к которой принадлежит и сам Шахбаз Шариф, ставший фигурантом коррупционных дел.

В день голосования по кандидатуре премьера специальный суд Федерального агентства расследований Пакистана продлил Шахбазу Шарифу и его сыну Хамзе срок предварительного залога по делу об отмывании денег на сумму 14 млрд рупий (около $765 млн), отложив рассмотрение дела до 27 апреля. В декабре 2019 года Национальное бюро отчетности Пакистана арестовало 23 объекта недвижимости, принадлежащих Шахбазу и его сыну Хамзе, обвинив их в отмывании денег. В сентябре 2020 года Шахбаз Шариф был арестован по решению Верховного суда Лахора, где ему было предъявлено обвинение в отмывании денег. Он находился в заключении в ожидании суда, но 14 апреля 2021 года высокий суд Лахора освободил его под залог.

Между тем в споре с Имраном Ханом Шахбаз Шариф не только не стал оправдываться, но и призвал своего оппонента признать: в нынешнем экономическом положении Пакистан лишен возможности проводить независимую политику.

«Мы должны кормить нашу нацию, мы должны отправлять наших детей в школу, мы не можем с кем-то воевать, не можем выдвигать лозунги против других. Мы — страна, которая борется за свое выживание»,— напомнил Шахбаз Шариф.

По его словам, пока Пакистан выживает за счет иностранных займов, у страны не может быть независимости в истинном смысле этого слова. «Для тех, кто неправильно истолковал мое замечание, я всегда был убежден, что истинная независимость приходит с уверенностью в себе. Концепция суверенитета неполна без экономического суверенитета, который не может быть достигнут без крови, пота и слез»,— пояснил своему предшественнику новый пакистанский лидер.

Сергей Строкань