Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Программист: сколько зарабатывает, где учиться, с чего начать

Кто такой программист, чем он занимается, как им стать, плюсы и минусы работы — в материале “Ъ”.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Программист — человек, который пишет код для программы: операционной системы, приложения для телефона и многих других. Программирование может быть как основной работой, так и вспомогательной. Этой профессии обучают в вузах, колледжах или на курсах.

Какое образование нужно для программиста

Российские вузы готовят программистов по следующим специальностям:

— прикладная математика и информатика;

— математика и компьютерные науки;

— фундаментальная информатика и информационные технологии;

— программирование в компьютерных системах;

— информатика и вычислительная техника;

— информационные системы и технологии;

— прикладная информатика;

— программная инженерия;

— информационно-аналитические системы безопасности;

— информационная безопасность;

— информационная безопасность автоматизированных систем;

— компьютерная безопасность;

— бизнес-информатика.

Валентин Макаров, президент НП «Руссофт»:

«Для того чтобы стать качественным программистом, обычно необходимо иметь диплом об окончании вуза или IT-колледжа. Но кроме программиста в команде разработчиков ПО нужно иметь целый набор носителей гуманитарных знаний (дизайн, эргономика, социальные коммуникации) и знаний специфического сегмента экономики, для которого применяется разрабатываемое ими ПО. Этими знаниями можно овладеть и без специального IT-образования. И все они получают высокую зарплату и вместе составляют команду».

Какие есть программисты

Уровень компетенции разработчика подразделяется на три категории: джуниор, мидл и сеньор.

Джуниор — начинающий программист. Такие разработчики выполняют мелкие задания в рамках крупного проекта, масштабы которого они не представляют.

Мидл — самостоятельный программист, который должен справляться с любой задачей. Ему необходимо понимать цели и задачи продукта, который он разрабатывает, и область, в которой он работает.

Сеньор — специалист высшей квалификации. Такой разработчик не просто пишет код, как правило, он руководит целой командой. Его обязанность — ставить задачи другим программистам и контролировать их выполнение.

Что делают программисты на работе

Должности программистов:

— Прикладные программисты — эти специалисты занимаются разработкой игр, редакторов, мессенджеров и прочих утилит. Кроме того, они адаптируют уже существующие программы под требования конкретной компании или человека.

— Системные программисты — такие разработчики занимаются созданием операционных систем, роботов, интерфейсов для баз данных, работают с сетями. Их главная задача состоит в том, чтобы написать код, который будет управлять вычислительными машинами, такими как компьютеры, серверы и другие.

Разработчики также делятся по языкам программирования, которые они знают. В зависимости от этого они выполняют разные задачи. Языки программирования не универсальны, поэтому под конкретное задание необходимо использовать наиболее подходящий.

Где работают программисты:

— IT-компании;

— банки;

— заводы;

— транспортные компании;

— коммерческие предприятия;

— государственные структуры;

— ФСБ, МВД, ФСО;

— веб-студии;

— игровые студии;

— научно-исследовательские центры, университеты.

Плюсы и минусы профессии программиста

Плюсы:

— Высокая зарплата. В России ее средний уровень выше 100 тыс. руб.

— Востребованность. Программирование применяется в разных сферах жизни, цифровизация с каждым днем растет, поэтому спрос на разработчиков высокий.

— Возможность работать удаленно. У разработчиков нет потребности находиться в офисе, а для командной реализации проектов существуют специальные программы, которые позволяют писать один и тот же код параллельно.

Минусы:

— Программирование — быстро развивающийся процесс. Поэтому главным минусом в этой профессии остается необходимость постоянно обновлять свои знания.

Валентин Макаров, президент НП «Руссофт»:

«Главная перспектива работы программистом — на долгие годы быть частью самого востребованного в мире сегмента экономики. В 2020 году средний уровень зарплаты программиста в России превысил 100 тыс. руб. Квалифицированные сотрудники сейчас получают в месяц 300 тыс. руб. и выше, без ограничений».

Василий Кузнецов; Елизавета Кукаева, группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...