Программист: сколько зарабатывает, где учиться, с чего начать

Кто такой программист, чем он занимается, как им стать, плюсы и минусы работы — в материале “Ъ”.

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Программист — человек, который пишет код для программы: операционной системы, приложения для телефона и многих других. Программирование может быть как основной работой, так и вспомогательной. Этой профессии обучают в вузах, колледжах или на курсах.

Какое образование нужно для программиста

Российские вузы готовят программистов по следующим специальностям:

— прикладная математика и информатика;

— математика и компьютерные науки;

— фундаментальная информатика и информационные технологии;

— программирование в компьютерных системах;

— информатика и вычислительная техника;

— информационные системы и технологии;

— прикладная информатика;

— программная инженерия;

— информационно-аналитические системы безопасности;

— информационная безопасность;

— информационная безопасность автоматизированных систем;

— компьютерная безопасность;

— бизнес-информатика.

Валентин Макаров, президент НП «Руссофт»:

«Для того чтобы стать качественным программистом, обычно необходимо иметь диплом об окончании вуза или IT-колледжа. Но кроме программиста в команде разработчиков ПО нужно иметь целый набор носителей гуманитарных знаний (дизайн, эргономика, социальные коммуникации) и знаний специфического сегмента экономики, для которого применяется разрабатываемое ими ПО. Этими знаниями можно овладеть и без специального IT-образования. И все они получают высокую зарплату и вместе составляют команду».

Какие есть программисты

Уровень компетенции разработчика подразделяется на три категории: джуниор, мидл и сеньор.

Джуниор — начинающий программист. Такие разработчики выполняют мелкие задания в рамках крупного проекта, масштабы которого они не представляют.

Мидл — самостоятельный программист, который должен справляться с любой задачей. Ему необходимо понимать цели и задачи продукта, который он разрабатывает, и область, в которой он работает.

Сеньор — специалист высшей квалификации. Такой разработчик не просто пишет код, как правило, он руководит целой командой. Его обязанность — ставить задачи другим программистам и контролировать их выполнение.

Что делают программисты на работе

Должности программистов:

— Прикладные программисты — эти специалисты занимаются разработкой игр, редакторов, мессенджеров и прочих утилит. Кроме того, они адаптируют уже существующие программы под требования конкретной компании или человека.

— Системные программисты — такие разработчики занимаются созданием операционных систем, роботов, интерфейсов для баз данных, работают с сетями. Их главная задача состоит в том, чтобы написать код, который будет управлять вычислительными машинами, такими как компьютеры, серверы и другие.

Разработчики также делятся по языкам программирования, которые они знают. В зависимости от этого они выполняют разные задачи. Языки программирования не универсальны, поэтому под конкретное задание необходимо использовать наиболее подходящий.

Где работают программисты:

— IT-компании;

— банки;

— заводы;

— транспортные компании;

— коммерческие предприятия;

— государственные структуры;

— ФСБ, МВД, ФСО;

— веб-студии;

— игровые студии;

— научно-исследовательские центры, университеты.

Плюсы и минусы профессии программиста

Плюсы:

— Высокая зарплата. В России ее средний уровень выше 100 тыс. руб.

— Востребованность. Программирование применяется в разных сферах жизни, цифровизация с каждым днем растет, поэтому спрос на разработчиков высокий.

— Возможность работать удаленно. У разработчиков нет потребности находиться в офисе, а для командной реализации проектов существуют специальные программы, которые позволяют писать один и тот же код параллельно.

Минусы:

— Программирование — быстро развивающийся процесс. Поэтому главным минусом в этой профессии остается необходимость постоянно обновлять свои знания.

Валентин Макаров, президент НП «Руссофт»:

«Главная перспектива работы программистом — на долгие годы быть частью самого востребованного в мире сегмента экономики. В 2020 году средний уровень зарплаты программиста в России превысил 100 тыс. руб. Квалифицированные сотрудники сейчас получают в месяц 300 тыс. руб. и выше, без ограничений».

Василий Кузнецов; Елизавета Кукаева, группа «Прямая речь»