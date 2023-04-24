Программист: сколько зарабатывает, где учиться, с чего начать

Кто такой программист, чем он занимается, как им стать, плюсы и минусы работы — в материале “Ъ”.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Программист — человек, который пишет код для программы: операционной системы, приложения для телефона и многих других. Программирование может быть как основной работой, так и вспомогательной. Этой профессии обучают в вузах, колледжах или на курсах.
Какое образование нужно для программиста
Российские вузы готовят программистов по следующим специальностям:
— прикладная математика и информатика;
— математика и компьютерные науки;
— фундаментальная информатика и информационные технологии;
— программирование в компьютерных системах;
— информатика и вычислительная техника;
— информационные системы и технологии;
— прикладная информатика;
— программная инженерия;
— информационно-аналитические системы безопасности;
— информационная безопасность;
— информационная безопасность автоматизированных систем;
— компьютерная безопасность;
— бизнес-информатика.
Валентин Макаров, президент НП «Руссофт»:
«Для того чтобы стать качественным программистом, обычно необходимо иметь диплом об окончании вуза или IT-колледжа. Но кроме программиста в команде разработчиков ПО нужно иметь целый набор носителей гуманитарных знаний (дизайн, эргономика, социальные коммуникации) и знаний специфического сегмента экономики, для которого применяется разрабатываемое ими ПО. Этими знаниями можно овладеть и без специального IT-образования. И все они получают высокую зарплату и вместе составляют команду».
Какие есть программисты
Уровень компетенции разработчика подразделяется на три категории: джуниор, мидл и сеньор.
Джуниор — начинающий программист. Такие разработчики выполняют мелкие задания в рамках крупного проекта, масштабы которого они не представляют.
Мидл — самостоятельный программист, который должен справляться с любой задачей. Ему необходимо понимать цели и задачи продукта, который он разрабатывает, и область, в которой он работает.
Сеньор — специалист высшей квалификации. Такой разработчик не просто пишет код, как правило, он руководит целой командой. Его обязанность — ставить задачи другим программистам и контролировать их выполнение.
Что делают программисты на работе
Должности программистов:
— Прикладные программисты — эти специалисты занимаются разработкой игр, редакторов, мессенджеров и прочих утилит. Кроме того, они адаптируют уже существующие программы под требования конкретной компании или человека.
— Системные программисты — такие разработчики занимаются созданием операционных систем, роботов, интерфейсов для баз данных, работают с сетями. Их главная задача состоит в том, чтобы написать код, который будет управлять вычислительными машинами, такими как компьютеры, серверы и другие.
Разработчики также делятся по языкам программирования, которые они знают. В зависимости от этого они выполняют разные задачи. Языки программирования не универсальны, поэтому под конкретное задание необходимо использовать наиболее подходящий.
Где работают программисты:
— IT-компании;
— банки;
— заводы;
— транспортные компании;
— коммерческие предприятия;
— государственные структуры;
— ФСБ, МВД, ФСО;
— веб-студии;
— игровые студии;
— научно-исследовательские центры, университеты.
Плюсы и минусы профессии программиста
Плюсы:
— Высокая зарплата. В России ее средний уровень выше 100 тыс. руб.
— Востребованность. Программирование применяется в разных сферах жизни, цифровизация с каждым днем растет, поэтому спрос на разработчиков высокий.
— Возможность работать удаленно. У разработчиков нет потребности находиться в офисе, а для командной реализации проектов существуют специальные программы, которые позволяют писать один и тот же код параллельно.
Минусы:
— Программирование — быстро развивающийся процесс. Поэтому главным минусом в этой профессии остается необходимость постоянно обновлять свои знания.
Валентин Макаров, президент НП «Руссофт»:
«Главная перспектива работы программистом — на долгие годы быть частью самого востребованного в мире сегмента экономики. В 2020 году средний уровень зарплаты программиста в России превысил 100 тыс. руб. Квалифицированные сотрудники сейчас получают в месяц 300 тыс. руб. и выше, без ограничений».