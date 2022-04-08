«Кассир.ру» попросил не афишировать

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«Кассир.ру» повторно подал в суд кассационную жалобу на мировое соглашение, заключенное в январе между «Яндексом», коалицией интернет-компаний и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по делу о «колдунщиках» (обогащенные ответы в поисковой выдаче). Первую жалобу суд отклонил из-за недостатка аргументов. В новой билетный оператор настаивает, что его в одностороннем порядке исключили из соглашения, а ФАС уклонилась от своих обязанностей. Юристы считают, что шансы «Кассира.ру» на удовлетворение жалобы «весьма малы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с детальной кассационной жалобой ООО «Кассир.ру» от 9 марта в Арбитражный суд Москвы на заключение мирового соглашения между «Яндексом», ФАС и коалицией интернет-компаний по антимонопольному делу о «колдунщиках». Первая кассационная жалоба компании, направленная в суд 26 января, была оставлена без движения, следует из базы суда, поскольку компания не указала основания для отмены мирового соглашения (см. “Ъ” от 8 февраля 2022 года). Новая жалоба принята судом к производству 16 марта, заседание назначено на 26 апреля.

В ней билетный оператор утверждает, что он был поставлен в более неблагоприятное положение, чем те, кто подписывал соглашение,— ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и другие,— и у него не было времени на формирование правовой позиции. «Кассир.ру» также отмечает, что после того, как компания не согласилась подписывать мировое соглашение на предложенных ей условиях, «Яндекс» в одностороннем порядке исключил ее из числа участников соглашения.

Оператор считает, что ФАС, подписав мировое соглашение, уклонилась от своих обязанностей по установлению в действиях ответчика нарушения антимонопольного законодательства.

«Кассир.ру» обратился в ФАС жалобой на то, что «Яндекс» использует доминирующее положение, продавая билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в поисковой выдаче, в 2019 году (см. “Ъ” от 28 июня 2019 года). Антимонопольное дело в отношении «Яндекса» было возбуждено только в апреле 2021 года, уже по жалобе коалиции интернет-компаний, они считали, что «Яндекс» злоупотребляет доминирующим положением в поисковой выдаче благодаря «колдунщикам». Мировое соглашение по делу было подписано в январе 2022 года.

Претензии «Кассира.ру» связаны не с «колдунщиками», а с кнопкой покупки билетов через «Яндекс.Афишу», появляющейся при поиске культурных заведений, объяснил “Ъ” основной бенефициар компании Евгений Финкельштейн (85%). Такой виджет отображается в том числе в непоисковых сервисах «Яндекса», например в «Навигаторе». Господин Филькельштейн отметил, что его не устраивает практика «Яндекса» привлекать участников рынка в свои агрегаторы, а затем создавать на их основе собственные сервисы. «Мы бы не предоставили "Яндексу" билеты, если бы знали, что он введет нас в заблуждение»,— говорит он.

В «Яндексе» сообщили “Ъ”, что удивлены кассационной жалобой «Кассира.ру» и не согласны с ее доводами. В компании утверждают, что с июня 2021 года приглашали «Кассира.ру» к диалогу, но тот решил «выйти из мирового соглашения по собственному немотивированному решению».

Опрошенные “Ъ” юристы отмечают, что мировые соглашения с ФАС на практике встречаются редко и они не слышали о случаях их отмены. Партнер бюро «Линия права» Алексей Костоваров говорит, что для отмены мирового соглашения нужно доказать, что оно нарушает права и законные интересы третьих лиц или явно противоречит требованиям закона. Глава «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина полагает, что шансы «Кассира.ру» на удовлетворение его жалобы «весьма малы». Неудовлетворенность исходом рассмотрения дела со стороны отдельных участников рынка вряд ли повлияет на решение суда кассационной инстанции, считает адвокат Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев.

«Кассир.ру» также приводит аргумент о том, что мировое соглашение было заключено с нарушением норм, поскольку компании было предоставлено недостаточно времени для изучения документов, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По его словам, если суд согласится хотя бы с одним из аргументов, этого будет достаточно, чтобы обжаловать заключение соглашения. Если кассация удовлетворит жалобу компании, то спор возобновится в первой инстанции, объясняют юристы.

Юрий Литвиненко, Валерия Лебедева, Екатерина Волкова