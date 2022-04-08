Сами не ждали

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Без новых санкций против России уже не проходит и нескольких дней. Как признавался глава МИД РФ Сергей Лавров, таких жестких мер никто не ожидал, хотя Вашингтон анонсировал некоторые шаги всю зиму через СМИ, а президент США Джозеф Байден прямо озвучивал их в общении с президентом РФ. Почему же в Москве удивлены? Дело в том, что такого не ожидал от себя и сам Запад. Из общения с собеседниками в Вашингтоне и других столицах у меня сложилась следующая картина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги

Готовя санкции на случай возможного конфликта, в основу базового сценария США закладывали допущение, что военная операция пройдет достаточно быстро и успешно для Москвы. В итоге Вашингтон и Брюссель согласовали комплекс мер, который был рассчитан на короткую кампанию с относительно небольшим количеством жертв среди гражданского населения. Минфин США заготовил санкции «на самый крайний сценарий», но, по словам моих источников, американские чиновники были почти уверены, что на синхронную блокировку активов ЦБ в евро и долларах европейцы не пойдут.

Но как только прозвучали первые российские выстрелы, ситуация резко изменилась. Европейские политики поняли, что военные действия на Украине — реальность, и если угроза санкций не смогла изменить расчет Москвы, то теперь задача Запада — наказание. Учитывая общественное мнение в ЕС и тональность ведущих СМИ, мягкий санкционный ответ вызвал бы немало вопросов и у избирателей, и у оппозиции.

В итоге пакет санкций, рассчитанный на весь ход военной кампании, был принят ЕС и США в первые же дни, причем в самом жестком варианте.

Но затем оказалось, что боевые действия будут идти куда дольше, чем ожидалось, а кадры c Украины окажутся такими, что оставлять их без ответа Запад просто не сможет. И пришлось пойти еще дальше.

Мои собеседники признаются, что иной стратегической цели, кроме как заставить Россию заплатить максимальную экономическую цену, а также подорвать оборонный потенциал, санкции не преследуют. На Западе хорошо понимают, что поменять текущие военные планы Москвы не слишком реально. Также там прекрасно знают, что позиции Кремля прочны и санкции контроль власти над обществом не подорвут — Иран и КНДР тому примеры.

При этом болезненность санкций для самого Запада возрастает, особенно для Европы.

В моменте США и ЕС готовы идти на лишения, чтобы поддержать Украину и наказать Россию. Однако по мере того, как арсенал мер исчерпывается, каждые следующие становятся не просто дискомфортными для населения, но и все более опасными для здоровья мировой экономики и сплоченности западных обществ, открывая дорогу во власть популистам вроде Дональда Трампа и Марин Ле Пен. Баланс в итоге придется искать в каждом конкретном моменте, но калибровка санкций становится все более насущной задачей.