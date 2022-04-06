Мишель Платини открыл заявочную кампанию

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Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини подал заявление в прокуратуру Парижа с требованием возбудить уголовное дело в отношении главы Международной федерации футбола (FIFA) и своего бывшего подчиненного Джанни Инфантино, которого он обвиняет в «корыстном злоупотреблении влиянием». Также он требует от французских властей допросить занимавшего ранее должность генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера, лишившегося ее как раз из-за подозрений в нарушении должностных инструкций при расследовании дела уже в отношении господина Инфантино. При этом сам Мишель Платини по-прежнему остается фигурантом уголовного дела, открытого швейцарскими властями. Его подельником в нем выступает Зепп Блаттер, которого на посту президента FIFA сменил Джанни Инфантино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мишель Платини (слева) обнаружил признаки преступления в действиях своего бывшего подчиненного и соратника Джанни Инфантино

Фото: Pressefoto Ulmer\Ullstein Bild / Getty Images Мишель Платини (слева) обнаружил признаки преступления в действиях своего бывшего подчиненного и соратника Джанни Инфантино

Фото: Pressefoto Ulmer\Ullstein Bild / Getty Images

Бывший президент UEFA Мишель Платини обратился в прокуратуру Парижа с заявлением, в котором просит власти возбудить уголовное дело в отношении главы FIFA Джанни Инфантино. Документ был подан еще в ноябре прошлого года, но известно о нем стало только на этой неделе. Как сообщает агентство AP со ссылкой на адвокатов господина Платини, он обвиняет президента FIFA в «корыстном злоупотреблении влиянием». Также он просит привлечь к ответственности бывшего главу правового управления FIFA Марко Виллигера. Кроме того, Мишель Платини настаивает на «международном сотрудничестве» для допроса бывшего генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера.

Представители Мишеля Платини не раскрыли деталей его претензий к вышеозначенным лицам. Вероятно, речь идет об их роли в событиях, последовавших за громким коррупционным скандалом, потрясшим FIFA в 2015 году.

Тогда ФБР совместно с полицией Швейцарии за два дня до начала Конгресса FIFA провело операцию, результатом которой стало задержание ряда высокопоставленных функционеров структуры (позже многие из них были осуждены) за участие в коррупционных схемах.

Наиболее ярким итогом скандала стала отставка президента FIFA Зеппа Блаттера. Поста главы UEFA лишился и Мишель Платини (по должности он являлся также вице-президентом FIFA). А в 2016 году на внеочередных выборах президента руководителем главной футбольной структуры планеты стал Джанни Инфантино, до того занимавший не слишком заметный пост генерального секретаря UEFA.

Мишелю Платини и Зеппу Блаттеру был инкриминирован сговор с целью повлиять на выборы президента FIFA в 2011 году. В частности, было установлено, что господин Платини получил из средств FIFA по указанию Блаттера 2 млн швейцарских франков. По версии Мишеля Платини, это была лишь доплата за исполнение им обязанностей советника президента — этот пост он занимал с 1999 по 2002 год. Но сложность в том, что выплата состоялась только в 2010 году. Комитет по этике FIFA посчитал, что речь идет скорее о взятке в обмен на отказ от участия Мишеля Платини в выборах президента FIFA. Господа Блаттер и Платини были отстранены от любой связанной с футболом деятельности. После всех апелляций срок наказания Зеппа Блаттера составил шесть лет и десять месяцев, а Мишеля Платини — четыре года (дисквалификация истекла в 2019 году). Весной прошлого года FIFA добавила господину Блаттеру новую дисквалификацию — еще на шесть лет и восемь месяцев (отсчет начался с октября 2021 года), на этот раз за то, что он выписывал себе и своему окружению незаконные премии.

Окончательные решения по делам господ Блаттера и Платини принимались, когда FIFA руководил уже Джанни Инфантино. По всей видимости, именно тогда, по мнению Мишеля Платини, он и осуществил «корыстное злоупотребление влиянием», о котором говорится в его заявлении.

Упомянутый же господином Платини бывший генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер мог бы подтвердить, что Джанни Инфантино действительно прибегает к незаконным практикам, хоть и вне прямой связи с делом Мишеля Платини. Господин Лаубер подал в отставку летом 2020 года на волне обвинений в том, что он как минимум трижды встречался без протокола (прокурор Лаубер был обязан сообщать обо всех своих встречах с лицами, интересы которых могут быть затронуты расследованиями, находящимися в его ведении) с господином Инфантино и обсуждал пути нужного президенту FIFA разрешения уголовного дела. Его фигурантами были известные немецкие футбольные функционеры — экс-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Тео Цванцигер, бывший генеральный секретарь организации Хорст Рудольф Шмидт, вице-президент оргкомитета чемпионата мира 2006 года в Германии Вольфганг Нирсбах и бывший генеральный секретарь FIFA Урс Линси. Они обвинялись в том, что подкупили нескольких членов исполкома FIFA на выборах страны—хозяйки чемпионата мира 2006 года. Дело дошло до суда, но там развалилось, поскольку истекли сроки давности.

Между тем и сам Мишель Платини наряду с Зеппом Блаттером остается фигурантом уголовного дела, судебный процесс по которому должен начаться в этом году. В ноябре господа Платини и Блаттер были обвинены швейцарскими властями в нанесении ущерба FIFA и незаконном обогащении. Речь все о том же эпизоде с выплатой Мишелю Платини 2 млн франков. Однако параллельно идет следствие и по другому делу, в рамках которого выясняется роль Мишеля Платини в получении Катаром права проведения чемпионата мира 2022 года и Францией — чемпионата Европы 2016 года. Летом 2019 года он уже допрашивался по этому поводу, поскольку у французских властей были основания полагать, что действия Мишеля Платини носили небескорыстный характер.

Александр Петров