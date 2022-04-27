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Сегодня исполняется 89 лет президенту Национальной медицинской палаты, детскому доктору мира Леониду Рошалю

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Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Леонид Рошаль

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Его поздравляет художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский:

— Уважаемый Леонид Михайлович! Мало какое чувство может сравниться по искренности с благодарностью родителей к Врачу, спасшему их детей на этой Земле. Для меня, для моей семьи Вы — героический человек, рисковавший своей жизнью — в буквальном смысле этого слова — не только ради детей, а ради спасения всех людей — заложников теракта на Дубровке. Вы — добрый и смелый человек, пошедший в логово террора и выполнивший свой гражданский и профессиональный долг. Среди детей была и моя 14-летняя дочь Саша. После штурма мы смогли обнаружить ее в одной из больниц в Сокольниках благодаря усилиям вашим и вашей команды. А сегодня от души поздравляю Вас с днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»