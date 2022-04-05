Озонирование малого бизнеса

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Маркетплейсы в условиях нестабильной экономической ситуации запускают программы поддержки для продавцов. Им предлагаются краткосрочные кредиты под залог еще не реализованной продукции, а также более гибкие формы расчетов. Ставки по таким продуктам довольно высоки. Однако в условиях ограниченного банковского кредитования они позволят продавцам получать средства для оборотного финансирования, а маркетплейсам привлекать новых игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В текущих нестабильных экономических условиях и дефицита товаров крупнейшие маркетплейсы запускают новые финансовые инструменты для поддержания оборотного капитала продавцов (селлеры, малый и микробизнес, торгующий на маркетплейсах). Микрокредитная компания (МКК) «Озон Кредит» (входит в группу Ozon), запускает проект «Деньги до продаж» по кредитованию кредитованием селлеров, которые работают с ритейлером «Озон» не менее трех месяцев и хранят свою продукцию на складах маркетплейса, рассказали в маркетплейсе.

МКК будет предоставлять средства под залог еще не реализованной продукции. «Озон Кредит» при помощи алгоритмов машинного обучения анализирует более 40 различных показателей, связанных с деятельностью продавцов Ozon, поясняет гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян, алгоритм позволяет оценить сумму, которую площадка в лице микрокредитной компании готова выдать продавцу. Сумма кредита может достигать 5 млн руб. на срок не более двух месяцев, а ставка составит 4–8%.

«Сбермегамаркет» до середины июня будет ежедневно производить выплаты за доставленные заказы партнерам, рассказали в компании. «Тарифная ставка за обработку платежей при этом останется неизменной. В условиях волатильности рынка и высокой стоимости рабочего капитала маркетплейс рассчитывает, что ускоренное получение денежных средств позволит продавцам оперативно использовать их для дальнейшего развития бизнеса»,— пояснили там. Добавил к стандартным датам выплат для продавцов дополнительные и «Озон». Yandex снизил для всех магазинов стоимость хранения, обработки и доставки товаров. В Wildberries оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Проекты такой поддержки необходимы, ведь значительная часть селлеров «выпадает» из госпрограмм поддержки предпринимательства, полагает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. Возможности для малого и среднего бизнеса по привлечению финансирования резко сократились — повышение ставки, пересмотр банками рисков, соглашается гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, а такие краткосрочные и локальные проекты, как бизнес селлеров, нуждаются в регулярной поддержке оборотного капитала. Кроме того, на рынке формируется товарный дефицит, во втором-третьем кварталах он только обострится, добавляет эксперт: «В этой ситуации маркетплейсам необходимо создать дополнительную ценность для селлеров, затянуть их в экосистему. И гибкий набор финансовых инструментов — неоспоримое преимущество».

Вместе с тем в группу «Озона» входят два банка — Озон-банк и недавно созданный Еком-банк (см. “Ъ” от 17 марта). В конце февраля Минфин США внес Озон-банк в SDN-list (судя по всему, как бывший дочерний банк Совкомбанка, 31 марта, по заявлению холдинга, кредитная организация исключена из «черного списка»). Причины отказа от использования для поддержки селлеров возможностей банков в группе не пояснили.

Сегмент микрокредитования — это высокие риски, которые не всегда интересны банкам, полагает Михаил Бурмистров. «Выделение "Озоном" кредитных продуктов для данного сегмента в МКК достаточно логично: многие из этих компаний не могут похвастаться длительной историей, и соответственно, их кредитование по стандартным банковским процедурам будет проблематичным, как для банка, так и для самого клиента»,— поясняет директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт и Туш» Максим Налютин. По его мнению, в рамках МКК холдинг имеет возможность провести тестирование и оптимальную настройку продукта, который, скорее всего, будет востребован целевыми клиентами и не приведет к потерям для «Озона», так как он контролирует в режиме онлайн их обороты и наличие предмета залога.

Полина Трифонова