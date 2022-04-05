Молодой да быстрый

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Крупным сюрпризом завершился во Флориде Miami Open by Itau — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 c призовым фондом $8,6 млн. Самым молодым чемпионом за всю 37-летнюю историю этого престижного состязания стал 18-летний Карлос Алькарас, который в полуфинале обыграл прошлогоднего победителя поляка Хуберта Хуркача, а в финале в двух партиях нанес поражение восьмой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду. На этой неделе Алькарас, еще в мае прошлого года занимавший место за пределами первой сотни мировой классификации, впервые поднялся там на 11-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Триумф на турнире в Майами позволил Карлосу Алькарасу уже в 18 лет подняться в мировом рейтинге на 11-е место

Фото: Eva Marie Uzcategui Trinkl / Anadolu Agency / Getty Images Триумф на турнире в Майами позволил Карлосу Алькарасу уже в 18 лет подняться в мировом рейтинге на 11-е место

Фото: Eva Marie Uzcategui Trinkl / Anadolu Agency / Getty Images

Чтобы понять масштаб сенсации, автором которой стал в воскресенье этот по-хорошему наглый молодой брюнет, умеющий на корте практически все, достаточно нескольких фактов. Cамым молодым чемпионом за всю историю Miami Open до сих пор был Новак Джокович, который в 2007 году взял там титул в возрасте 19 лет и 10 месяцев. На турнирах категории Masters 1000 аналогичный рекорд принадлежит американцу Майклу Чангу, победившему в 1990 году в Торонто в 18 лет и 157 дней. Рафаэль Надаль в 2005 году в Монте-Карло выиграл в 18 лет и 318 дней, а в Риме — еще три недели спустя. Алькарасу же на момент финала против Каспера Рууда было 18 лет и 333 дня. То есть в Майами он установил рекорд, а на «тысячниках» АТР его показатель является третьим в истории.

О том, что на юго-востоке Испании подрастает неординарный юный мастер, который уже в 14 лет записал на свой счет победу над соперником из третьей сотни взрослого рейтинга, а в 16 выиграл первый «фьючерс» (профессиональный турнир низшей категории), было известно уже довольно давно. Правда, для объективной оценки его таланта требовалось время. Известно немало случаев, когда крупные авансы в адрес того или иного теннисного новичка оказывались преждевременными. Однако в данном случае получилось иначе. Вскоре стало ясно, что сын неудавшегося профессионального теннисиста Карлоса Алькараса Гонсалеса, встречавшегося на внутренних испанских турнирах с двукратным чемпионом Roland Garros Серхи Бругерой (1993, 1994), но не поднимавшегося выше 953-го места в мировом рейтинге, способен пойти гораздо дальше своего отца.

Будущий вундеркинд впервые взял в руки ракетку в четыре года. А уже в двенадцать, выиграв все детские турниры в родной провинции Мурсия, получил первого личного спонсора — кондитерскую компанию Grupo Reinа. Следующим важным этапом в жизни Алькараса стал переход в академию Equelite, возглавляемую экс первой ракеткой мира и чемпионом Roland Garros 2003 года Хуаном Карлосом Ферреро. На тот момент он уже имел на своем счету первые рейтинговые очки. По мнению Ферреро, его новый подопечный перерос по уровню мастерства не только своих сверстников, но и тех, кто был немного старше него. Поэтому на юниорских турнирах ITF Алькарас играл сравнительно мало, а в мировом рейтинге среди игроков не старше 18 лет достиг лишь 23-го места.

Подобная тактика подготовки молодежи срабатывает не всегда, но Ферреро поступил правильно. Весной 2021 года Алькарас вошел в первую сотню рейтинга АТР, в июле в Умаге завоевал свой первый титул, не оставив шансов французскому ветерану Ришару Гаске, а через несколько недель пробился в четвертьфинал US Open. В нынешнем сезоне подъем испанца продолжился. В феврале в Рио-де-Жанейро он выиграл турнир категории 500 и дебютировал в топ-20, в марте в Индиан-Уэллсе оказал упорнейшее сопротивление Рафаэлю Надалю, а в апреле покорил Майами, отдав в шести встречах лишь один сет. Среди представителей первой десятки, проигрывавших Алькарасу за последние два года, Стефанос Циципас и Маттео Берреттини (по два раза), Янник Синнер и Каспер Рууд. А сам он в этот понедельник поднялся на 11-е место в рейтинге, отставая от первой десятки на какие-то 29 очков.

И это явно не предел. Имея надежную первую подачу, владея резкими ударами с задней линии и тонкими укороченными, вполне комфортно чувствуя себя у сетки, темпераментный герой Майами в 18 лет смотрится эффектнее Рафаэля Надаля в начале его великой карьеры. Кроме того, теннис Алькараса более разнообразен и сбалансирован. Так что уже в ближайшее время в борьбу за титул первой ракетки мира может вступить новое действующее лицо, по сравнению с которым даже 26-летний Даниил Медведев, не говоря уже о 34-летнем Новаке Джоковиче, выглядит ветераном.

Евгений Федяков