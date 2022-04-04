Гособлигации отыграли провал

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Рынок рублевых гособлигаций отыграл большую часть снижения, произошедшего в конце февраля. По итогам минувшей недели доходности ОФЗ снизились на 1,5–2,75 п. п. и вернулись к значениям 11–15% годовых. Движение на рынке определяется спросом на бумаги со стороны частных и институциональных инвесторов, которых привлекают текущие ставки. При дальнейшей стабилизации ситуации аналитики не исключают выхода на рынок Минфина с размещением ОФЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Минувшую неделю рынок рублевых гособлигаций завершил уверенным ростом. В пятницу индекс государственных облигаций Московской биржи RGBITR поднимался до 526,5 пункта, а по итогам недели остановился на отметке 520,38 пункта. Это на 8,3% выше значения недельной давности. К настоящему времени индекс почти полностью отыграл падение, произошедшее 24 февраля на фоне сообщений о начале военных действий России на Украине.

Восстановление идет по всему спектру бумаг, при этом быстрее всего восстанавливаются котировки долгосрочных гособлигаций. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, бумаги со сроком обращения от 1 года до 7 лет выросли на 1,5–9,5%, по более длинным бумагам — на 11–15,8%. В итоге доходности ОФЗ с фиксированным купоном снизились по краткосрочным бумагам до 12,5–14,75% годовых, по долгосрочным ОФЗ — до 11,3–11,6% годовых.

«Окончание налогового периода сформировало комфортные условия со стороны денежно-кредитного рынка»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. К тому же впервые с конца февраля в банковской системе отмечается структурный профицит ликвидности, который, по данным ЦБ, составил почти 300 млрд руб.

Однако восстановление рынка госбумаг происходит на фоне низкой ликвидности. Общий биржевой объем торгов за прошедшую неделю составил около 45 млрд руб., то есть в среднем 9 млрд руб. в день, что в три раза ниже среднедневного объема торгов в начале 2022 года. «Максимальная активность (около 37% от суммарного оборота) была по выпускам со сроком обращения до 5 лет, 22% сделок пришлось на выпуски со сроком обращения 5–10 лет и около 9% на более длинные выпуски»,— отмечает господин Ермак.

Вместе с тем активность на рынке проявляют как частные, так и институциональные российские инвесторы. По словам начальника отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимира Малиновского, нерезидентам продажи российских активов по-прежнему запрещены, а банки, с одной стороны, не спешат вкладывать денежные средства, расходуя сформированную «подушку ликвидности», а с другой — не хотят фиксировать полученные от инвестиций в ОФЗ убытки.

Как отмечают собеседники на рынке, частные инвесторы проявляют наибольший интерес к коротким и среднесрочным бумагам с более высокими ставками. Институциональные инвесторы ведут активную работу по перебалансировке портфелей. «Даже с учетом текущей ликвидности косметические изменения по структуре портфеля уже возможны. В несколько сделок можно продать или купить бумаги даже на сотни миллионов рублей»,— отмечает портфельный управляющий крупной УК. Впрочем, на фоне заметного снижения доходностей госбумаг интерес к рынку со стороны частных инвесторов может снизиться. По мнению Владимира Евстифеева, они могут переключиться на корпоративные облигации, где доходности остаются пока выше.

Сужение рынка скажется на темпах снижения ставок, но разворота на рынке не ждут, поскольку не ждут разморозки операций нерезидентов. По мнению руководителя отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Николая Ряскова, текущие уровни доходности ОФЗ являются «справедливыми». «Текущая форма кривой ОФЗ позволит Банку России начинать процесс снижения ключевой ставки, что должно будет привести к дальнейшему удорожанию облигаций»,— отмечает он. По его мнению, при снижении геополитических рисков регулятор может пойти на первое понижение на 3–5 п. п. Как считает Владимир Малиновский, в таких условиях Минфин может в ближайшее время возобновить размещение ОФЗ, тем самым увеличив предложение бумаг на рынке.

Виталий Гайдаев