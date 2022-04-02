Бюргерс-лига

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Немецкая футбольная лига (DFL), объединяющая два высших дивизиона чемпионата Германии, в пятницу обнародовала сведения о финансовой деятельности входящих в нее клубов. Из них следует, что в сезоне-2020/21 доходы команд составили только €4,05 млрд. Это сразу на €750 млн меньше, чем в последний допандемийный сезон — 2018/19 года. Основная причина снижения — отсутствие на трибунах зрителей. Отметим, что проблемы немецких команд не уникальны. Ровно в таком же положении пребывают и клубы из других стран.

Немецкая футбольная лига, объединяющая клубы двух высших дивизионов Германии, собственно Бундеслиги и Бундеслиги-2, в пятницу заявила о том, что доходы 36 подотчетных ей клубов в сезоне-2020/21 составили только €4,05 млрд. Из них €3,47 млрд пришлись на клубы Бундеслиги, остальные — на команды Бундеслиги-2.

Большинство лиг мира о таком уровне доходов могут только мечтать, но дело в том, что означенная цифра почти на 16% меньше показателей последнего нормального, не осложненного ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, сезона 2018/19 года. По его итогам Бундеслига отчиталась о том, что доходы ее клубов впервые превысили €4 млрд. Бундеслига-2 также заявляла о рекордных доходах, приблизившихся к €800 млн. То есть в общей сложности немецкие клубы двух высших дивизионов недосчитались по сравнению с рекордным сезоном примерно €750 млн.

Основная причина таких потерь очевидна — ограничения на посещение зрителями стадионов. Фактически можно утверждать, что эта статья доходов была просто уничтожена. По словам главы исполкома DFL Донаты Хопфен, только на билетах клубы потеряли €650 млн. Падение по сравнению с сезоном-2018/19 составило 95%. В итоге реализация билетов принесла клубам только €35,5 млн. «В течение последних двух лет пандемия уже оказала серьезное влияние на Бундеслигу. К сожалению, она влияет и на текущий сезон. В основном потому, что трибуны нередко все еще остаются незаполненными,— отметила госпожа Хопфен.— Мы в беспрецедентной ситуации. Времена стабильного роста, воспринимавшиеся как нечто само собой разумеющееся, похоже, позади. Вне всяких сомнений, происходящее будет влиять на развитие спорта в ближайшие годы». Из заявления DFL следует, что влияние уже началось. В условиях снижения доходов клубы вынуждены сокращать и расходы. В частности, меньше тратить на покупку новых игроков, поскольку и их продажа приносит меньше. В прошлом сезоне клубы двух лиг продали футболистов на €469 млн. Столь низкие показатели не отмечались с середины прошлого десятилетия.

Отметим, что с проблемой отсутствия денег за билеты сталкиваются не только немецкие клубы. В мартовском отчете Deloitte Money League сообщалось, что ни у одного из клубов, входящих в топ-20 мира по заработкам, поступления по статье matchday (расходы, которые зрители несут на посещение стадиона) не превысили 4% от всех доходов. Скажем, лидер рейтинга английский «Манчестер Сити» на билетах получил в прошлом сезоне всего €800 тыс. Впрочем, там же выражался осторожный оптимизм в связи с тем, что зрители будут возвращаться на трибуны, а значит, и доходы футбольной индустрии восстановятся.

Александр Петров