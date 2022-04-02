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Коммерсантъ FM
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Здесь был Жолдак

«Нана» Александринского театра на «Золотой маске»

Фестиваль «Золотая маска» показал спектакль Андрия Жолдака «Нана», вышедший осенью 2020 года на Новой сцене Александринки. Этой премьере не повезло. Сначала ее откладывали из-за пандемии, теперь в связи с военными действиями режиссер с мировым именем и украинскими корнями снял свое имя с афиши спектакля, выдвинутого на «Маску» в главных номинациях. О том, как сегодня смотрится постановка по роману основоположника натурализма Эмиля Золя,— Алла Шендерова.

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Как и в романе Золя, Нана (Анна Блинова; на фото вместе с Еленой Калининой) всем своим любовникам предпочитает себя

Как и в романе Золя, Нана (Анна Блинова; на фото вместе с Еленой Калининой) всем своим любовникам предпочитает себя

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Как и в романе Золя, Нана (Анна Блинова; на фото вместе с Еленой Калининой) всем своим любовникам предпочитает себя

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Нана» — самый простой и ясный спектакль Жолдака. Сюжет почти линеен, постмодернистских загадок меньше, чем всегда. Нет прямого вмешательства инопланетян, перенесения действия в другие миры или тысячелетия. Сократив и осовременив роман 1883 года, но сделав часть персонажей сегодняшними, а других оставив в XIX веке, он нашпиговал спектакль остроумными деталями и персонажами, некоторые из которых сейчас воспринимаются трагически: вроде дремучей бабки (Василиса Алексеева), вышедшей в Булонский лес по грибы,— ближе к финалу она запоет-заголосит что-то вроде украинской песни и сразу смолкнет.

В Александринке работают мастера — например, Семен Сытник, привносящий в спектакль колорит внешней добропорядочности, роскоши, разложения и неизбывного чувства вины — таков его старый граф Мюффа. Но даже филигранное мастерство Сытника затмевает то, что творит на сцене Анна Блинова.

Вместе с ней режиссер создает памятник несчастной, грязной, иррациональной и героически смелой пэтэушнице всех времен и народов. Золя сравнивал Нана с поблескивающей золотом навозной мухой. В спектакле она диковинный цветок, распустившийся на куче гниющего дерьма.

Сцена бывшего ЦИМа превратилась в огромную неуютную комнату с пожухшими обоями. В глубине — эстрада, задернутая красным бархатом, на нее то и дело выскакивает Нана, как и в романе, одержимая идеей «сыграть роль порядочной женщины». У Жолдака она хочет получить ее в спектакле худрука Александринки Валерия Фокина, чей портрет высвечивается в глубине. Сценограф Даниэль Жолдак (сын режиссера) тонко стилизует и соединяет несоединимое: парижские меблирашки и современные фото, обшарпанные стулья и старинные часы. Художник по костюмам Симон Мачабели наряжает Нана в изумительные современные платья, неуловимо напоминающие о бель эпок.

Начало романа, в котором второсортный парижский театр набит знаменитостями, жаждущими увидеть Нана, вымарано. Порочный ребенок, чертовка в белых лосинах и воздушной юбочке выскакивает, едва в ЦИМе рассядется публика, и требует купить ей на аукционе «вот это»: картину с раненым оленем она будет таскать с собой по подворотням и дворцам. У Нана все как в романе: противный голос, непристойные движения и золотистые волосы. У Золя ее секрет — в роскошных формах и жизнелюбии. Героиня Блиновой — комок птичьей плоти, которую корежит любовный зуд, но оторвать глаз от нее нельзя. Она вроде и не танцует — просто вскидывает ноги, как скаковая лошадь: знаменитой сцены на скачках в спектакле нет, здесь все существование Нана — сплошные скачки.

Фантастически движется и служанка Нана Зоя (Елена Калинина). В романе — уродливая спутница героини, в спектакле — ее альтер эго, подглядывающая за утехами госпожи с той болезненной страстью, с которой та предается разврату. Премии тут заслуживают обе актрисы. Этот спектакль вообще много чего заслуживает, становясь гимном таланту: и главной исполнительницы, и Нана — разнузданной и изломанной, но живой в окаменелом фальшивом мире, и Андрия Жолдака.

События последнего месяца превратили неуемного режиссера-фантаста в провидца. Его вечные камлания на тему тонущей Венеции и уходящей на дно великой культуры (об этом был, например, его «Слуга двух господ», поставленный 15 лет назад в харьковском Театре имени Шевченко) оказались горьким пророчеством. То ли прошлое уходит на дно, то ли мы погружаемся. Во всяком случае, мы расстаемся с Жолдаком. Хотелось бы думать, что не навсегда.

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