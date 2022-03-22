Депутаты взялись за биооружие

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Госдума во вторник рассмотрит постановление о начале парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на Украине. Последний раз парламент использовал этот инструмент в 2009 году — тогда искали причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Правда, участники будущего расследования пока не представляют, как именно они будут собирать доказательства на территории другого государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума на пленарном заседании 22 марта рассмотрит внесенный накануне комитетом по контролю проект постановления о возбуждении парламентского расследования деятельности биолабораторий на Украине. Документ предлагает поддержать инициативу расследования и обратиться в Совет федерации с предложением создать для этого совместную комиссию. Согласно закону «О парламентском расследовании», у сенаторов будет 15 дней на рассмотрение этого вопроса.

От Думы в комиссию войдут 14 членов всех фракций. «Единую Россию» (ЕР), в частности, будут представлять доктор химических наук Александр Мажуга, главы комитетов Андрей Картаполов (по обороне), Василий Пискарев (по безопасности), Александр Хинштейн (по информационной политике) и Дмитрий Хубезов (по охране здоровья). КПРФ делегирует главу комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, бывшего врача-хирурга Алексея Куринного, а «Новые люди» — актера Дмитрия Певцова. Возглавит комиссию вице-спикер Думы Ирина Яровая (ЕР).

С инициативой такого расследования госпожа Яровая вышла 9 марта, ее поддержал спикер Думы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Перед этим заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала на слушаниях в Сенате, что на Украине были объекты биологических исследований и что Киев и Вашингтон опасаются, как бы накопленные там материалы не попали в руки российских военных. 12 марта Дума обратилась в ООН и Парламентскую ассамблею ОБСЕ с призывом провести расследование деятельности этих биолабораторий. По информации Минобороны РФ, 24 февраля, в день начала российской спецоперации, сотрудники этих объектов уничтожили особо опасные патогены, среди которых якобы были возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры. Военное ведомство также уверяет, что украинские лаборатории получили от США $32 млн, а МИД России убежден, что создаваемое там биооружие было «этнически ориентировано». В Киеве и Вашингтоне настаивают, что речь шла об исследованиях исключительно мирной направленности, и обвиняют Россию в дезинформации.

Согласно закону «О парламентском расследовании», его цель — «выявление причин и условий возникновения фактов и обстоятельств, послуживших основанием для проведения парламентского расследования, информирование о них общества, а также оказание содействия в устранении таких причин и условий». Предметом расследования не может быть установление виновности конкретных лиц в совершении преступления, и оно не должно подменять собой дознание, предварительное следствие и судопроизводство. Срок парламентского расследования не может превышать один год со дня создания комиссии.

Хотя для инициирования расследования достаточно, чтобы соответствующее обращение спикеру Думы направила группа депутатов или сенаторов численностью не менее одной пятой от списочного состава палаты, документ подписали 442 из 450 депутатов.

«Мы выражаем уверенность, что все обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью граждан России и человечества в целом, должны быть расследованы и стать известны широкой общественности как в России, так и за рубежом»,— говорится в обращении.

Будущие члены комиссии пока слабо представляют, как они будут расследовать обстоятельства, связанные с объектами на территории другого государства: депутаты либо просто не ответили на вопросы “Ъ”, либо не дали конкретных пояснений. Так, Александр Хинштейн сказал “Ъ”, что «пока не знает, как будет работать комиссия, так как еще не обсуждал это с коллегами». По словам Алексея Куринного, организационное собрание по поводу расследования состоится во вторник, там депутаты и обсудят план работы. В тот же день для обсуждения деятельности биолабораторий на Украине к единороссам придет замглавы МИДа Сергей Рябков, говорит собеседник “Ъ” в Думе.

Депутат и бывший прокурор Юрий Синельщиков (КПРФ) считает, что у парламентариев для этого расследования ограниченные возможности, но «попытка не пытка». Во-первых, «там наши вооруженные силы», во-вторых, можно направлять официальные запросы в ведомства США и Украины, а кроме того, источником информации могут служить украинские СМИ, поясняет коммунист. Сам он не раз пытался инициировать парламентские расследования, но ни разу «партия власти не позволяла их начать». Так, Дума несколько раз отказывалась расследовать деятельность Минобороны в 2010–2012 годах, когда его возглавлял Анатолий Сердюков, и не начала расследование пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году. В октябре 2021 года ЕР отказала коммунистам в поддержке парламентского расследования пыток в тюрьмах под предлогом того, что оно может оказать влияние на следственные действия.

Если постановление будет поддержано, это станет лишь третьим полноценным парламентским расследованием за последние 20 лет.

Осенью 2004 года по инициативе тогдашнего председателя Совета федерации Сергея Миронова была создана совместная комиссия Совфеда и Госдумы по расследованию теракта в Беслане, которую возглавил вице-спикер верхней палаты Александр Торшин. В декабре 2006 года парламентарии представили итоговый доклад, в котором действия военных были признаны оправданными, а причиной взрывов в захваченной школе названы действия террористов. Комитет «Матери Беслана» назвал эти выводы предвзятыми, а член комиссии, депутат Юрий Савельев в своем альтернативном докладе пришел к заключению, что взрыв произошел в результате обстрела школы силовиками из гранатометов. Официальное следствие этого не подтвердило.

А в сентябре 2009 года парламентарии занялись поиском причин серьезной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По итогам расследования они пришли к выводу, что авария стала следствием целого ряда причин технического, организационного и нормативно-правового характера, включая «недопустимо низкую» ответственность работников станции и злоупотребление своим положением со стороны руководства ГЭС.

Мария Макутина, Анастасия Корня