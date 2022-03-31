Флоридский угар

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В ближайший понедельник, 4 апреля, Даниил Медведев не вернется на первое место в мировом рейтинге, которое он уже занимал на протяжении трех недель с 28 февраля по 20 марта. Это стало ясно после того, как россиянин не смог выйти в полуфинал Miami Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters с призовым фондом $8,6 млн. В четвертьфинале Медведева в двух партиях обыграл прошлогодний победитель этого состязания, десятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поражение от поляка Хуберта Хуркача в Майами не позволило Даниилу Медведеву снова возглавить рейтинг ATP

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters Поражение от поляка Хуберта Хуркача в Майами не позволило Даниилу Медведеву снова возглавить рейтинг ATP

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

Градус нервного напряжения в этом четвертьфинале соответствовал финалу. Если для Даниила Медведева на кону стоял титул первой ракетки мира, то для Хуберта Хуркача, прошлогоднего чемпиона Miami Open,— место в первой десятке. То есть груз ответственности, давивший на обоих соперников, можно было считать примерно одинаковым. Равными выглядели и их шансы на победу. Тот факт, что россиянин выиграл у поляка две из трех личных встреч, в данном случае можно было не принимать во внимание, поскольку в каждом из тех матчей игралось максимальное количество партий и четыре сета из одиннадцати завершались тай-брейками.

На серьезные проблемы, с которыми должен был столкнуться Медведев, намекал и еще один момент. Для Хуркача, чья тренировочная база находится во Флориде неподалеку от Тампы, турнир в Майами с прошлого года стал любимым. Об этом, в частности, говорит и тот факт, что в парном разряде вместе с американцем Джоном Иснером они в среду обыграли в четвертьфинале британца Джо Солсбери и американца Раджива Рама, которые в ближайший понедельник займут в парном мировом рейтинге первое и второе места. Солидно выглядел Хуркач и в трех одиночных встречах, хотя Аслан Карацев в 1/16 финала все-таки сумел зацепить у него второй сет. Медведев же на пути в четвертьфинал в целом выглядел практически безупречно, затратив на три победы менее четырех с половиной часов. Правда, медленное покрытие, уложенное в Майами, не очень подходит российскому теннисисту.

Хуркач начал встречу уверенно. Используя прицельную подачу и прекрасное чувство ритма при ударах с задней линии, он сразу же сделал брейк и быстро повел — 4:1. Однако затем игра перешла в новую фазу. Медведеву постепенно удавалось завязать борьбу и, отыграв в восьмом гейме два сетбола, через некоторое время он ценой огромных усилий отыграл подачу. Тай-брейк получился таким же равным, как и весь первый сет, но инициативой все же владел Хуркач. Для россиянина же роковым оказался розыгрыш при счете 7:7, который он уступил, не сумев подстроиться под мяч, летевший по неожиданной траектории и опустившийся у самой сетки. Сразу после этого поляк реализовал пятый сетбол.

Во второй партии, перед началом которой Медведев на несколько минут покинул корт, рисунок игры не слишком изменился. Россиянину чаще приходилось обороняться, и он изо всех сил старался удерживать равновесие, хотя в первом гейме для этого ему понадобилось спасать два брейк-пойнта. Изматывающим был пятый гейм, продолжавшийся более 11 минут и вместивший в себя несколько марафонских розыгрышей. Медведев имел 0:40, отыграл в общей сложности еще пять брейк-пойнтов, но на шестом все же уступил.

Между седьмым и восьмым геймами по просьбе россиянина на арене появились сразу два врача, которые дали ему какую-то таблетку. Но и она не помогла. Медведев выжимал из себя последние силы, продемонстрировал еще пару фирменных косых ударов, но неудобное покрытие и соперник, действовавший с большим запасом, все-таки не позволили ему пройти дальше.

В итоге — 6:7 (7:9), 3:6 за 2 часа 3 минуты. А это значит, что Даниил Медведев не смог решить задачу-минимум, стоявшую перед ним на этом турнире. 4 апреля он не вернется на первое место в рейтинге, которое уже занимал в течение трех недель. У Новака Джоковича останется 8420 очков, а у россиянина будет 8410, и теперь он точно не сумеет выйти в лидеры до завершения следующего турнира категории Masters 1000, который пройдет с 10 по 17 апреля в Монте-Карло. Да и там это будет весьма проблематично, ведь у Медведева на второй неделе апреля сгорают 180 очков, в то время как у Джоковича — лишь 90. Таким образом, инициатива в борьбе за первое место снова перешла к сербу. Ну а тем, кто болеет за россиянина, остается лишь жалеть об упущенном шансе в Майами. Ведь в случае выхода в финал его сумма увеличилась бы до 8830 очков, а в случае завоевания титула — до 9230. То есть его преимущество над Джоковичем могло возрасти до 810 баллов.

Евгений Федяков