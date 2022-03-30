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4,1 процента составила доля кредитов физических лиц, платежи по которым просрочены более квартала, в общем объеме банковской задолженности граждан на начало марта 2022 года, сообщил Банк России. Показатель, отражающий уровень «плохой» просрочки, остается стабильным с начала года и в марте достиг минимальных значений c начала 2012 года. При этом в годовом выражении на 1 марта объем просрочки рос такими же темпами, как и объем кредитования — 24%. По данным же бюро кредитных историй «Эквифакс», в феврале 2022 года просроченная задолженность по кредитным картам продолжала увеличиваться (на 1,8%, до 2,8 млн карт), как и объем «плохих» долгов по ним (на 1,8%, до 163,5 млрд руб.).