Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Партия нового чипа

США стимулируют технологическую конкуренцию с Китаем

Сенат США большинством голосов утвердил законопроект о повышении конкурентоспособности американской экономики. Он предусматривает снижение зависимости от поставок ключевых видов комплектующих (в частности, чипов и телеком-оборудования), усиление конкуренции с китайскими компаниями в секторе высоких технологий, а также дополнительные меры по защите американского рынка. На стимулирование производства чипов в США законодатели готовы направить $52 млрд. Власти КНР уже заявили, что законопроект «преувеличивает теорию китайской угрозы» и препятствует экономическим связям двух стран.

Акт о повышении конкурентоспособности американской экономики предусматривает снижение зависимости от зарубежных технологий, прежде всего китайских (на фото — президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин)

Акт о повышении конкурентоспособности американской экономики предусматривает снижение зависимости от зарубежных технологий, прежде всего китайских (на фото — президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Акт о повышении конкурентоспособности американской экономики предусматривает снижение зависимости от зарубежных технологий, прежде всего китайских (на фото — президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сенат США вечером в понедельник утвердил законопроект о повышении конкурентоспособности американской экономики (America Competes Act), направленный в первую очередь на снижение зависимости от поставок критически важных товаров. Основные положения акта, занявшего более 2 тыс. страниц, касаются стимулирования производства чипов в США и устранения перебоев с поставками полупроводников и телеком-оборудования. Заметим, что подготовка проекта началась еще до военной операции РФ на Украине: нижняя палата Конгресса поддержала его еще 4 февраля. Спикер палаты Нэнси Пелоси тогда заявила, что главной целью акта является обеспечение самодостаточности США в поставках.

Проект предусматривает создание экономических стимулов для производства чипов, а также введение торговых ограничений с отсылкой на защиту национальной безопасности США. Предусмотрено создание особого фонда, из средств которого будут финансироваться научные исследования в этой области. На субсидирование производства полупроводников планируется за шесть лет потратить $52 млрд, на решение проблем, связанных с цепочками поставок,— еще $45 млрд (речь идет в том числе об обеспечении запасов необходимых комплектующих).

В акте подробно описаны меры по поддержке научной деятельности и программы по освоению космоса, по обновлению инфраструктуры и обеспечению кибербезопасности. Немало статей акта посвящены оценке влияния Китая на те или иные сферы экономики и географические регионы, а также противодействию расширения такого влияния. Акт предусматривает возможность введения дополнительных ограничений на инвестиции и повышение тарифов в отношении поставок из КНР. Законопроектом предусмотрено и ужесточение антидемпинговых мер в отношении китайских компаний, что должно противодействовать применению ими нерыночных практик. В первую очередь в таких случаях американские регуляторы ссылаются на субсидирование высокотехнологичных отраслей в Китае.

В КНР уже заявили, что решительно выступают против законопроекта, так как он «преувеличивает теорию китайской угрозы» и «идет вразрез со стремлением различных кругов общественности в Китае и США к укреплению контактов и сотрудничества». «Будучи крупнейшей экономикой в мире, США должны поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, включая полупроводниковую промышленность, вместо того чтобы использовать Китай в качестве предлога по любому поводу и относиться к КНР как к воображаемому врагу»,— заявил вчера официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Заметим, именно нехватка чипов стала одним из ключевых препятствий для увеличения объемов производства в мире после снятия коронавирусных ограничений. Это коснулось широкого спектра отраслей — от электроники до автопрома. Более половины производства чипов сейчас приходится на тайваньскую TSMC (54%), за ней следует Samsung (17%) и еще одна тайваньская компания — UMC (7%). Всего на южнокорейские (18%) и тайваньские (63%) компании приходится 87% производства (речь о физическом производстве чипов, в том числе разработчиками из других стран, чьи чипы собираются на этих же фабриках). Крупнейший китайский производитель чипов — SMIC — в США уже находится в черном списке поставщиков.

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...