Партия нового чипа

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Сенат США большинством голосов утвердил законопроект о повышении конкурентоспособности американской экономики. Он предусматривает снижение зависимости от поставок ключевых видов комплектующих (в частности, чипов и телеком-оборудования), усиление конкуренции с китайскими компаниями в секторе высоких технологий, а также дополнительные меры по защите американского рынка. На стимулирование производства чипов в США законодатели готовы направить $52 млрд. Власти КНР уже заявили, что законопроект «преувеличивает теорию китайской угрозы» и препятствует экономическим связям двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акт о повышении конкурентоспособности американской экономики предусматривает снижение зависимости от зарубежных технологий, прежде всего китайских (на фото — президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Акт о повышении конкурентоспособности американской экономики предусматривает снижение зависимости от зарубежных технологий, прежде всего китайских (на фото — президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сенат США вечером в понедельник утвердил законопроект о повышении конкурентоспособности американской экономики (America Competes Act), направленный в первую очередь на снижение зависимости от поставок критически важных товаров. Основные положения акта, занявшего более 2 тыс. страниц, касаются стимулирования производства чипов в США и устранения перебоев с поставками полупроводников и телеком-оборудования. Заметим, что подготовка проекта началась еще до военной операции РФ на Украине: нижняя палата Конгресса поддержала его еще 4 февраля. Спикер палаты Нэнси Пелоси тогда заявила, что главной целью акта является обеспечение самодостаточности США в поставках.

Проект предусматривает создание экономических стимулов для производства чипов, а также введение торговых ограничений с отсылкой на защиту национальной безопасности США. Предусмотрено создание особого фонда, из средств которого будут финансироваться научные исследования в этой области. На субсидирование производства полупроводников планируется за шесть лет потратить $52 млрд, на решение проблем, связанных с цепочками поставок,— еще $45 млрд (речь идет в том числе об обеспечении запасов необходимых комплектующих).

В акте подробно описаны меры по поддержке научной деятельности и программы по освоению космоса, по обновлению инфраструктуры и обеспечению кибербезопасности. Немало статей акта посвящены оценке влияния Китая на те или иные сферы экономики и географические регионы, а также противодействию расширения такого влияния. Акт предусматривает возможность введения дополнительных ограничений на инвестиции и повышение тарифов в отношении поставок из КНР. Законопроектом предусмотрено и ужесточение антидемпинговых мер в отношении китайских компаний, что должно противодействовать применению ими нерыночных практик. В первую очередь в таких случаях американские регуляторы ссылаются на субсидирование высокотехнологичных отраслей в Китае.

В КНР уже заявили, что решительно выступают против законопроекта, так как он «преувеличивает теорию китайской угрозы» и «идет вразрез со стремлением различных кругов общественности в Китае и США к укреплению контактов и сотрудничества». «Будучи крупнейшей экономикой в мире, США должны поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, включая полупроводниковую промышленность, вместо того чтобы использовать Китай в качестве предлога по любому поводу и относиться к КНР как к воображаемому врагу»,— заявил вчера официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Заметим, именно нехватка чипов стала одним из ключевых препятствий для увеличения объемов производства в мире после снятия коронавирусных ограничений. Это коснулось широкого спектра отраслей — от электроники до автопрома. Более половины производства чипов сейчас приходится на тайваньскую TSMC (54%), за ней следует Samsung (17%) и еще одна тайваньская компания — UMC (7%). Всего на южнокорейские (18%) и тайваньские (63%) компании приходится 87% производства (речь о физическом производстве чипов, в том числе разработчиками из других стран, чьи чипы собираются на этих же фабриках). Крупнейший китайский производитель чипов — SMIC — в США уже находится в черном списке поставщиков.

Татьяна Едовина