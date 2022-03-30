К российскому биатлону применили метод исключения

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Биатлон стал первым видом спорта, в котором под санкции в связи с военной операцией России на Украине попали не только спортсмены и команды, но и отвечающая за его развитие структура. Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России (СБР), сославшись на нарушение им «гуманитарных обязательств». Практические последствия этого решения для СБР, и так в течение нескольких лет находящегося под санкциями, наложенными на фоне допингового кризиса, будут, скорее всего, незначительными. Однако Олимпийский комитет России (ОКР) посчитал его «опасным прецедентом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент СБР Виктор Майгуров

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Президент СБР Виктор Майгуров

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Международный союз биатлонистов сообщил о решении, единогласно принятом его исполкомом. Оно заключается в приостановке членства в IBU Союза биатлонистов России, а также Белорусской федерации биатлона. Это своего рода дополнительная санкция. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине IBU, как и подавляющее большинство других спортивных организаций, запретил российским спортсменам и командам участвовать в международных соревнованиях под своей эгидой. Новое наказание, уже для структуры, отвечающей за чрезвычайно популярный в России вид спорта, объясняется нарушением «гуманитарных обязательств», наносящих ущерб биатлону. IBU полагает, что оно «подрывает его усилия по продвижению конституционных принципов и целей». Кроме того, в заявлении, посвященном вердикту исполкома, подчеркивается, что приостановка членства СБР и белорусской федерации позволяет соблюсти принцип справедливости, поскольку действия стран, которые они представляют, привели к фактической «заморозке» деятельности федерации, курирующей украинский биатлон.

Вопрос относительно статуса СБР должен быть рассмотрен повторно на сентябрьском Конгрессе IBU. Впрочем, международная федерация оставила за собой право пересмотреть его на каком-либо заседании исполкома и раньше, если «ситуация изменится».

Президент СБР Виктор Майгуров, комментируя случившееся, подтвердил, что структура уже подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение IBU. При этом он признался, что не увидел в нем «конкретики». «Что они приостановили? Деятельность нашей федерации? Они это сделать не могут. Мы как работали, так и работаем»,— рассказал господин Майгуров, подчеркнув, что в конституции международной федерации нет ссылок на «гуманитарные причины». Виктор Майгуров также отметил, что, несмотря на санкции, «остается на связи» с руководителями IBU: «Контакт будет поддерживаться, они от нас не открещиваются».

Источник “Ъ” в СБР тоже не понимает, какими могут быть «практические последствия приостановки членства»: «Скорее всего, не будет никаких». Он указал на то, что такая мера, например, запрещает представителям организации баллотироваться на ключевые посты в IBU. Однако этого они в любом случае не смогли бы сделать, поскольку с 2017 года СБР и так находится под санкциями, наложенными на фоне допингового кризиса. Тогда из-за зафиксированных многочисленных допинговых нарушений и на основании данных из доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена СБР был понижен в статусе до «временного члена». Из-за этого Россия лишилась возможности выдвигать кандидатов в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов. Правда, собеседник “Ъ” отметил, что приостановка членства, если она не будет снята в ближайшее время, теоретически может послужить поводом для более суровых, чем обычно, санкций уже на сентябрьском Конгрессе: «В этом случае нас могут "забанить" и на два года».

Между тем в Олимпийском комитете России к решению IBU отнеслись очень серьезно. Президент ОКР Станислав Поздняков, назвав его «политизированным» и «не основанном ни на одном правовом документе», написал в своем Telegram-канале, что оно «создает опасный прецедент для всех остальных общероссийских спортивных федераций».

Правота господина Позднякова, кажется, не может вызывать сомнений. Например, сразу после того, как IBU анонсировал приостановку членства СБР, глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила «РИА Новости», что и ФССР «грозит аналогичная ситуация»: «Нас могут исключить». «Ситуация пока критическая, но мы надеемся, что все сможет разрешиться»,— добавила госпожа Гарт.

Алексей Доспехов