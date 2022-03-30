Орехово не отпускает

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Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд отказался освободить ювелира Эдуарда Гареева, обвиняемого СКР в организации заказного убийства вдовы одного из лидеров ореховской преступной группировки Ирины Зироян. По мнению защиты, арестанта, страдающего крайне редкой формой генетического заболевания, должны были отправить в больницу прямо из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Эдуарда Гареева диагностировали болезнь и алиби, но этого оказалось мало

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ У Эдуарда Гареева диагностировали болезнь и алиби, но этого оказалось мало

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как пояснил суду адвокат Виктор Пробичев, за время нахождения под стражей у его клиента обострились симптомы крайне редкого для взрослых генетического заболевания — спинально-мышечной атрофии. 62-летний Эдуард Гареев, по словам его защитника, обнаружил у себя признаки этой болезни еще в юности, но вплоть до своего задержания старался жить полноценной жизнью. Создал крупную компанию по скупке и переработке золотых изделий, приобрел коммерческую недвижимость, которую сдавал в аренду, а получаемые доходы позволяли ему держаться на ногах с помощью различных процедур. Например, по словам адвоката, он ежеквартально делал инъекции препарата стоимостью около 1 млн руб.

Лишившись должной медпомощи в СИЗО, арестант, как пояснил суду его защитник, оказался, по сути, прикованным к постели. Поскольку инвалидные коляски и даже костыли в изоляторе запрещены, сокамерникам иногда даже приходится носить его буквально на руках. По данным защитника, еще 4 марта медкомиссия городской клинической больницы имени Ерамишанцева признала, что заболевание полностью исключает дальнейшее содержание его клиента под стражей.

Однако разбирающийся с уголовным делом об убийстве следователь ГСУ СКР по Москве заявил, что заключение гражданских врачей должна подтвердить уже назначенная им комиссионная судебно-медицинская экспертиза, и суд с ним согласился. Учитывая неоднозначность ситуации, арест предполагаемому заказчику убийства продлили не на два, как просил автор ходатайства, а только на один месяц.

Напомним, что арест Эдуарда Гареева 9 августа прошлого года, по сути, обеспечил его племянник Тигран Варданян, взятый под стражу двумя годами ранее за убийство в бытовой ссоре. Разбираясь с этим преступлением, сыщики установили, что арестант мог быть причастен и к другому убийству, заказному, совершенному в Москве 2 марта 2012 года. В этот день у дома №64 по Варшавскому шоссе киллер застрелил вышедших из ресторана «Тануки» 60-летнюю вдову криминального авторитета из района Орехово-Борисово Геворга Зирояна (Гера Обезьяна) Ирину Зироян и ее охранника. Поймать преступника, разрядившего в жертв обойму пистолета ТТ, сразу не смогли, однако в числе улик оказалась оброненная киллером шапка. Семь лет спустя выяснилось, что сохранившиеся на шапке частицы биоматериала принадлежат Тиграну Варданяну.

В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он признал свою вину, рассказав, что госпожу Зироян вначале планировали зарезать во время ее поездки в Армению, затем утопить в море в Турции, где она отдыхала, но всякий раз киллерам мешала охрана.

По словам Тиграна Варданяна, заказчиком убийства выступал его родной дядя Эдуард Гареев, якобы давно споривший с семейством Зироян из-за контроля над Москворецким строительным рынком, а помогали стрелку двое приятелей заказчика, которых уже нет в живых. Сразу после оформления этих показаний ювелира задержали, а затем и арестовали по обвинению в организации заказного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В свою очередь, адвокат Пробичев, по его словам, обратил внимание следствия на нестыковки в словах признавшегося. Так, например, хозяева якобы арендованных для убийц квартир пояснили на допросах, что не сдавали свое жилье внаем, а в паспортах предполагаемых участников расправы не оказалось отметок об их вылетах в Армению и Турцию. Заключивший сделку, как отмечала защита, не рассказал, откуда он взял оружие, где хранил его и, наконец, кто пользовался ТТ, оставленным на месте расстрела. Ведь сохранившиеся на пистолете отпечатки пальцев и биологические следы, как показала экспертиза, не принадлежали никому из четверых обвиняемых.

При этом родственники предполагаемых сообщников Тиграна Варданяна рассказали следствию, что в день убийства Ирины Зироян один из них уезжал из Москвы, а второй лежал дома со сломанной ногой.

По мнению адвоката, давая обличающие его клиента показания, обвиняемый Варданян не только рассчитывает получить минимальный срок наказания в рамках заключенной сделки, но и отомстить дяде за старые обиды. При этом врагов, по версии защиты, у вдовы хватало и без Эдуарда Гареева.

После расстрела в 2003 году видного представителя так называемого армянского крыла ореховской ОПГ Геворга Зирояна Ирина Зироян стала владелицей нескольких банковских счетов, объектов коммерческой недвижимости в Москве, а также получила доли в компании, управлявшей тогда одним из самых крупных в столице Москворецким строительным рынком. Произошедший передел сфер влияния в южной части города мог не понравиться как самим «ореховским», также претендовавшим на наследство убитого, так и крупным арендаторам рынка, состоявшим с Герой в родственных или дружеских отношениях и привыкшим получать от него существенные преференции.

Как бы там ни было, но на вдову началась планомерная охота. Неизвестные преступники последовательно сожгли два принадлежавших ей Porsche Cayennе, а весной 2005 года попытались убить и саму Ирину Зироян. Вооруженные автоматами люди ворвались в ее магазин «Двери и окна» на Варшавке и открыли огонь. Сама хозяйка чудом выжила, спрятавшись в подсобке, а ее сын, выполнявший обязанности охранника и помощника, погиб. Исполнитель этого преступления, оказавшийся бывшим соратником покойного Геры, был найден и осужден на 18 лет, однако установить заказчика покушения так и не удалось. В марте 2012 года этот человек, вероятно, довел задуманное до конца. Стоит отметить, что и после убийства Ирины Зироян принципиального передела семейных активов не произошло: все они достались по наследству взрослым дочерям покойной бизнесвумен и ее авторитетного супруга.

Сергей Машкин