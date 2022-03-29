Прокурору и судье испортили ужин

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Следственный комитет России начал проверку обстоятельств инцидента, произошедшего вечером 25 марта в ресторане на Калужской площади столицы. По предварительным данным, находившийся в заведении заместитель начальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД РФ Роман Ромашин сначала оскорбил федерального судью Дмитрия Гануса и его жену Марию Семененко, а затем напал на них. Госпожа Семененко является, пожалуй, самым известным гособвинителем в Генпрокуратуре России, она участвовала во множестве наиболее резонансных процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Семененко никак не ожидала, что ужин закончится для нее травмой

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Мария Семененко никак не ожидала, что ужин закончится для нее травмой

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 25 марта в ресторане La Provincia, расположенном по адресу Калужская площадь, 1. Федеральный судья Королевского суда Московской области Дмитрий Ганус около 21:15 пришел поужинать в заведение вместе со своей женой, сотрудницей Генпрокуратуры Марией Семененко. Впрочем, спокойного вечера не получилось. Уже спустя несколько минут внимание супругов привлекла компания, сидевшая за перегородкой из искусственных цветов — один из ее участников громко ругался, используя нецензурную брань. Подождав некоторое время, господин Ганус попросил официанта сделать замечание мужчине, однако тот отказался, пояснив судье, что это постоянный клиент ресторана и он всегда так ведет себя в их заведении. Ситуация накалилась около 23:00, когда мужчина, судя по появившимся в соцсетях и телеграм-каналах видеозаписям, находившийся в неадекватном состоянии, вышел в зал, остановился перед столиком, за которым находились супруги, и принялся переругиваться с кем-то из персонала ресторана, вновь обильно перемежая свою речь нецензурной бранью.

Когда же подмосковный судья, не выдержав, попросил посетителя прекратить ругаться в общественном месте, то услышал в ответ оскорбления и фразу: «Ты вообще кто такой, чтобы мне замечания делать? Да я тебя сейчас нагну». На видеозаписях слышно, как посетитель, задав неожиданный вопрос «Ты вообще за кого — за Россию или Украину?», заявил, что является полковником полиции, и потребовал у господина Гануса показать свой паспорт, пообещав, что завтра будет с ним разбираться. Даже появление возле столика двух сотрудников ОМОНа, которые охраняют Марию Семененко (прокурор уже длительное время находится под госзащитой), не остановило полковника. «Вы чего их охраняете, ты кто такой?» — наседал на судью мужчина, продолжая оскорбляя господина Гануса и его жену. А когда супруги решили уйти из ресторана, то неизвестный, выскочив в коридор, сзади напал на судью, ударив его вначале ногой в спину, а когда тот обернулся — кулаком в лицо, разбив очки. В начавшейся потасовке пострадала и Мария Семененко, у которой, по данным “Ъ”, диагностировали сотрясение мозга.

Замоскворецкий отдел СКР, куда с заявлением обратились потерпевшие, начал проверку обстоятельств инцидента, изъяв в том числе записи с видеокамер, находившихся в ресторане. Следователи быстро установили и личность полковника — им оказался Роман Ромашин, замначальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД. По данным “Ъ”, руководство МВД уже проинформировано об инциденте и тоже начало проверку.

Стоит отметить, что Мария Семененко является одним из самых известных гособвинителей в Генпрокуратуре. Она участвовала во множестве громких процессов, завершившихся обвинительными приговорами. В частности, она поддерживала обвинение по делам одной из самых кровавых в России ореховской преступной группировки, об убийстве политика Бориса Немцова, журналиста Анны Политковской, полковника Юрия Буданова, о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити». Сейчас госпожа Семененко является гособвинителем на процессах по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, а также по делу об убийстве известного бизнесмена и спортивного деятеля Шабтая Калмановича.

Владислав Трифонов