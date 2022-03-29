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Коммерсантъ FM
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Прокурору и судье испортили ужин

СКР изучает обстоятельства инцидента в ресторане

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств инцидента, произошедшего вечером 25 марта в ресторане на Калужской площади столицы. По предварительным данным, находившийся в заведении заместитель начальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД РФ Роман Ромашин сначала оскорбил федерального судью Дмитрия Гануса и его жену Марию Семененко, а затем напал на них. Госпожа Семененко является, пожалуй, самым известным гособвинителем в Генпрокуратуре России, она участвовала во множестве наиболее резонансных процессов.

Мария Семененко никак не ожидала, что ужин закончится для нее травмой

Мария Семененко никак не ожидала, что ужин закончится для нее травмой

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Мария Семененко никак не ожидала, что ужин закончится для нее травмой

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 25 марта в ресторане La Provincia, расположенном по адресу Калужская площадь, 1. Федеральный судья Королевского суда Московской области Дмитрий Ганус около 21:15 пришел поужинать в заведение вместе со своей женой, сотрудницей Генпрокуратуры Марией Семененко. Впрочем, спокойного вечера не получилось. Уже спустя несколько минут внимание супругов привлекла компания, сидевшая за перегородкой из искусственных цветов — один из ее участников громко ругался, используя нецензурную брань. Подождав некоторое время, господин Ганус попросил официанта сделать замечание мужчине, однако тот отказался, пояснив судье, что это постоянный клиент ресторана и он всегда так ведет себя в их заведении. Ситуация накалилась около 23:00, когда мужчина, судя по появившимся в соцсетях и телеграм-каналах видеозаписям, находившийся в неадекватном состоянии, вышел в зал, остановился перед столиком, за которым находились супруги, и принялся переругиваться с кем-то из персонала ресторана, вновь обильно перемежая свою речь нецензурной бранью.

Когда же подмосковный судья, не выдержав, попросил посетителя прекратить ругаться в общественном месте, то услышал в ответ оскорбления и фразу: «Ты вообще кто такой, чтобы мне замечания делать? Да я тебя сейчас нагну». На видеозаписях слышно, как посетитель, задав неожиданный вопрос «Ты вообще за кого — за Россию или Украину?», заявил, что является полковником полиции, и потребовал у господина Гануса показать свой паспорт, пообещав, что завтра будет с ним разбираться. Даже появление возле столика двух сотрудников ОМОНа, которые охраняют Марию Семененко (прокурор уже длительное время находится под госзащитой), не остановило полковника. «Вы чего их охраняете, ты кто такой?» — наседал на судью мужчина, продолжая оскорбляя господина Гануса и его жену. А когда супруги решили уйти из ресторана, то неизвестный, выскочив в коридор, сзади напал на судью, ударив его вначале ногой в спину, а когда тот обернулся — кулаком в лицо, разбив очки. В начавшейся потасовке пострадала и Мария Семененко, у которой, по данным “Ъ”, диагностировали сотрясение мозга.

Замоскворецкий отдел СКР, куда с заявлением обратились потерпевшие, начал проверку обстоятельств инцидента, изъяв в том числе записи с видеокамер, находившихся в ресторане. Следователи быстро установили и личность полковника — им оказался Роман Ромашин, замначальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД. По данным “Ъ”, руководство МВД уже проинформировано об инциденте и тоже начало проверку.

Стоит отметить, что Мария Семененко является одним из самых известных гособвинителей в Генпрокуратуре. Она участвовала во множестве громких процессов, завершившихся обвинительными приговорами. В частности, она поддерживала обвинение по делам одной из самых кровавых в России ореховской преступной группировки, об убийстве политика Бориса Немцова, журналиста Анны Политковской, полковника Юрия Буданова, о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити». Сейчас госпожа Семененко является гособвинителем на процессах по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, а также по делу об убийстве известного бизнесмена и спортивного деятеля Шабтая Калмановича.

Владислав Трифонов

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