Финансовые сервисы в терминальной стадии

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Российские клиенты будут отключены от терминалов Bloomberg со 2 апреля. Участники рынка считают, что уход крупного поставщика финансовых данных затруднит проведение торговых операций и увеличит расходы на подготовку аналитики. Впрочем, отмечают эксперты, совершение сделок это не остановит, а ограничения Bloomberg можно будет обойти, в том числе через установку терминала за пределами России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Участники рынка рассказали “Ъ”, что получили уведомление от Bloomberg об отключении российских подписчиков со 2 апреля. Это произошло спустя почти две недели после отключения российских пользователей от терминала Refinitiv (Thomson Reuters) (см. “Ъ” от 17 марта).

Терминал Bloomberg используется для торговли различными активами, в том числе на внебиржевом рынке, а также для получения большого объема информации по различным классам активов, предоставлял доступ к пользовательским приложениям и инструментам для аналитики, новостям, исследованиям. Он также давал возможность для коммуникации. Ежемесячная стоимость использования терминала начиналась от $2 тыс.

Как отмечает собеседник “Ъ” на фондовом рынке, Bloomberg прекратит предоставление всех сервисов, то есть отключат не просто информационный терминал, но и все функции, включая «возможность передачи ордеров для торговли, совершения внебиржевых сделок, получения рыночных данных для учетных систем и мобильных и личных кабинетов клиентов, загрузки данных для аналитики и верификации торговых стратегий и прочее».

По словам управляющего директора «Иволга Капитала» Дмитрия Александрова, отключение терминала нельзя «назвать критической точкой». Для работы бэк-офисов и депозитариев, по его словам, вполне достаточно информации от российских провайдеров. Однако, уточняет эксперт, для внебиржевой торговли терминал был крайне важен «в контексте зарубежных активов и инвесторов».

В таких условиях трудозатраты на подготовку аналитических исследований возрастут, отмечает руководитель аналитического управления ФГ «Финам» Михаил Аристакесян. Придется использовать «как бесплатные первоисточники, раскрывающие информацию на основании требований регулирующих органов, так и каких-либо менее известных провайдеров финансовых данных».

Источник “Ъ” в другой крупной брокерской компании назвал альтернативой Bloomberg терминалы Московской биржи, NTPro (внебиржевой терминал Мосбиржи), а также «Прайма» и «Интерфакса», которые обладают всей необходимой инфраструктурой для pre-trade, trade и post-trade операций. Однако работа с ними может очень сильно ограничить рынок, поскольку западные финансовые институты будут крайне неохотно поставлять для них маркет-дату, полагает собеседник “Ъ”:

«Локальные терминалы очень сильно нуждаются в доработке OTC (внебиржевых.— “Ъ”) котировок валютно-денежного рынка и производных финансовых инструментов».

В ЦБ и СПБ Бирже не стали комментировать ситуацию, Московская биржа отметила, что тем, кто получал маркет-дату не напрямую, «надо будет перенастроить свои системы и интегрироваться с биржей».

Дмитрий Александров ожидает, что в целом «пострадает именно переговорная сторона процесса сделки», однако само их совершение будет возможно. По словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, инвесторы «будут пользоваться какими-то российскими мессенджерами по обмену индикативными котировками, как это было в 00-е годы». Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков также ожидает, что общение с контрагентами перейдет в мессенджеры.

Впрочем, участники рынка отмечают, что рано или поздно жадность пересилит страх и в мире появятся желающие продать доступ к терминалу Bloomberg за определенную комиссию. Источник “Ъ” в брокерской компании не исключает также, что в случае необходимости компании будут устанавливать терминал вне России и использовать его внутри страны.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев