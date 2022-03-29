Китай большой — ему видней

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США «продолжают угрожать» Китаю за поддержку России, но Пекин от своего курса не отступит и готов ответить Вашингтону «решительными мерами», если угрозы будут исполнены. В этом заверил накануне посол КНР в США Цинь Ган. На фоне стремительно развивающегося противостояния между Россией и Западом у многих наблюдателей складывается ощущение, что Пекин безоговорочно встал на сторону России во всех вопросах. На деле, впрочем, все сложнее: КНР пока не определился с мерой поддержки российской экономики, а политическая позиция далеко не однозначна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обращаясь к китайским компаниям малого и среднего бизнеса, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй призвал их «заполнить дыру», оставшуюся после ухода западных конкурентов из России

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Обращаясь к китайским компаниям малого и среднего бизнеса, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй призвал их «заполнить дыру», оставшуюся после ухода западных конкурентов из России

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Угрозы и давление не сработают»

«Заинтересованные стороны надеются, что Китай сможет играть более важную роль в продвижении мирных переговоров (по Украине.— “Ъ”), но Соединенные Штаты продолжают угрожать КНР»,— констатировал в эфире гонконгского телеканала «Феникс» китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган (текст выступления был опубликован в воскресенье). И заверил: «угрозы и давление не сработают», а при необходимости Пекин ответит Вашингтону «решительными мерами по защите своих законных прав и интересов». Дипломат резюмировал, что Китай поддерживает — и намерен поддерживать в дальнейшем — «нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество с Россией и тесные контакты между людьми».

Вопрос о настоящем и будущем российско-китайского взаимодействия вновь приобрел особую актуальность на фоне эскалации в отношениях между РФ и Западом. Интересующиеся этой проблематикой люди в последние недели испытывали острое чувство дежавю. Снова, как и в 2014 году, коллективный Запад накладывает на Россию экономические ограничения, и тут же российские бизнесмены, чиновники и эксперты указывают на Китай как на экономическую альтернативу, способную заместить собой западные страны.

25 марта такую позицию на встрече в Торгово-промышленной палате выразил бизнесмен Геннадий Тимченко («Мы в таком тандеме с КНР можем справиться с любыми санкциями»), 19 марта у себя в Telegram-канале — замглавы Совбеза Дмитрий Медведев (Китай там упомянут в одном ряду с Юго-Восточной Азией и Африкой), 5 марта — директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, предложивший «закрыть Китаем потребность в электронике».

В 2014–2015 годах таких заявлений было намного больше. На Китай возлагались огромные надежды, большинству из которых не суждено было сбыться. Точкой публичного отрезвления можно считать июль 2015 года и выступление первого заместителя председателя ВТБ Юрия Соловьева, признавшего, что Китай фактически соблюдает значительную часть западных ограничений. 10 марта этого года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что «Китай в основном соблюдает введенные санкции», и поэтому она не опасается того, что давление на Россию ни к чему не приведет.

В реальности подход Китая к ситуации сложен и нюансирован. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в обращении к китайским компаниям в середине марта призвал их «заполнить дыру», оставшуюся после ухода западных конкурентов из России. Впрочем, обращался он к «частным, малым и средним предприятиям», а главным их преимуществом обозначил гибкость в период разрыва цепей поставок. Другими словами, ушедшие бренды предложено было заменить чуть ли не челнокам. Встреча была неофициальной, да и других заявлений о помощи в борьбе с санкциями власти КНР не делали.

«Народу Украины очень тяжело, такое сложно вынести»

Чтобы понять отношение КНР к экономической поддержке России (а она, как и в 2014 году, важна не меньше, чем политическая), необходимо вспомнить, как эволюционировали взгляды Пекина на ситуацию на протяжении последнего месяца. КНР в свете последних событий оказался в крайне непростой ситуации — в частности, из-за того, что у него были отличные отношения с обеими враждующими сторонами. Товарооборот России с КНР достиг по итогам 2021 года рекорда в $147 млрд (за счет роста цен на энергоносители и металлы), но и для Украины Китай еще в 2019 году стал главным торговым партнером.

В первые несколько дней после начала «специальной военной операции» китайские власти явно были растеряны. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин повторяла, что Пекин «призывает все стороны к возобновлению диалога». Китайские дипломаты на Украине занимали скорее сочувственно-нейтральную позицию. В обращении посла Китая на Украине Фань Сяньжуна в первые дни конфликта жителям КНР предписывалось «понять украинцев». «Мы уважаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и надеемся, что мир и стабильность на Украине будут сохранены, а нынешний кризис будет разрешен путем политических переговоров,— говорил посол.— В настоящее время народу Украины очень тяжело, такое сложно вынести. Мы должны показать дружелюбие и рациональность, которыми всегда обладал китайский народ».

В конце февраля официальные органы КНР призывали соотечественников на Украине устанавливать на машинах китайские флажки, чтобы избежать проблем с местным населением. По мере того как Китай все больше сдвигался в своей позиции в сторону России, эта рекомендация была отозвана, а национальную принадлежность, наоборот, пришлось скрывать. Тем не менее Китай нигде публично не критикует руководство Украины (обозначая ее в худшем случае как жертву американской политики), а 11 марта из Пекина в Киев была направлена первая партия гуманитарной помощи.

С позицией в отношении конфликта Китаю помогли определиться представители США. 14 марта советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: если Китай поможет России избежать ограничений, его «без всяких сомнений будут ждать серьезные последствия». С самого начала спецоперации американские официальные лица призывали Пекин присоединиться к давлению на Россию, чтобы остановить конфликт. Это и вызвало такую реакцию посла КНР в Вашингтоне Цинь Гана.

Позицию значительного числа китайцев суммировала ведущая канала CGTN Лю Синь, заявившая как бы от лица Соединенных Штатов: «Не могли бы вы помочь мне справиться с вашим другом, чтобы потом я смог сконцентрироваться на борьбе с вами?» Прикладной характер сотрудничества с Россией же хорошо описал главный редактор националистического таблоида «Хуаньцю шибао» (Global Times) Ху Сицзинь: «Если США потом захотят применить экстремальное давление к Китаю, то с таким партнером, как Россия, Китаю не стоит бояться энергетической блокады, наша продовольственная безопасность будет высокой, а сырья будет достаточно».

«Китай охотно поддерживает Москву по вопросам, связанным с противостоянием коллективному Западу во главе с США, и дистанцируется от внутриукраинской повестки, например, "денацификации",— заявил “Ъ” старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО Игорь Денисов.— Как и во многих других вопросах, публичной и активной поддержка будет там, где у сторон есть явно совпадающие интересы, по всем же остальным направлениям Пекин постарается сохранить нейтралитет».

Судя по многочисленным свидетельствам китайских пользователей соцсетей, с середины марта чиновникам и преподавателям университетов стали читать краткие курсы политинформации по ситуации на Украине. На опубликованных фотографиях слайдов видны четыре основных пункта, по большей части отражающие российскую позицию. Причиной для «отправки российских войск» называются «коррупция, межпартийные и этнические разногласия» на Украине, «убийство 14 тыс. русскоговорящих на востоке страны», «планы по созданию оружия массового уничтожения», а также «продвижение НАТО на восток».

Виновным же в конфликте призывают считать США, которые «спровоцировали Россию» поставками Украине оружия и экономическими ограничениями. Россия же до принятия решения «исчерпала все дипломатические средства» и «решила ударить кулаком, чтобы избежать избиения сотней кулаков». Эта позиция несколько более радикальна, чем высказываемая официальным Пекином на международной арене, но вполне укладывается в общую логику позиции руководства страны.

Челночный бег

Вопрос в том, означает ли сближение политических позиций РФ и КНР возможность укрепления экономического сотрудничества. По словам собеседника “Ъ” в одной из крупнейших китайских компаний, активно торгующих с Россией, основная масса традиционных партнеров РФ в стране заняла выжидательную позицию, минимизировав контакты. «Китайцам надо понять, какова будет регуляторная политика российских властей, каковы будут санкции, каков будет у России потенциальный выбор партнеров и многое другое»,— отмечает он.

«Пока российская экономика находится в состоянии шока, вводятся новые санкции, а на Украине продолжаются боевые действия, крупные китайские компании и финансовые институты будут очень осторожны, они подморозят работу с россиянами до прояснения ситуации,— полагает директор программы "Россия в АТР" Московского центра Карнеги Александр Габуев.— Те из российских компаний, у кого с 2014 года накопилась экспертиза, это понимают, остальным же придется разбить лоб о великую китайскую стену вежливого кивания и подписания ни к чему не обязывающих меморандумов».

Признаки этой заморозки уже начали проявляться. По данным агентства Reuters, информацию которого подтвердил один источник “Ъ” в отрасли, китайский нефтяной гигант Sinopec после ввода новых санкций поставил на паузу инвестиционный газохимический проект в России, доля китайцев в котором должна была составлять около $500 млн.

Не видит Александр Габуев и перспектив широкого выхода российских компаний, лишившихся доступа к западным финансам, на китайские биржи. «Китайский регулятор не пропустит подсанкционные структуры, даже институционалов, ни в Шанхай, ни в Гонконг. Это очень большой риск, и США внимательно за этим следят,— считает он.— С облигациями шансов больше, но опять ж говорить об этом можно будет только после завершения активной фазы конфликта и стабилизации санкционного режима».

Старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО Иван Зуенко обратил внимание на то, что помимо политических и экономических ограничений никто не снимал ограничения пандемические. «Проблемы в торгово-логистических цепочках отмечались и безотносительно ситуации на Украине,— говорит собеседник “Ъ”.— С 2020 года фактически закрыта для поездок граница с Китаем, по-прежнему очень строгими являются требования китайской стороны по трансграничным процедурам для российских грузов. Нынешняя ситуация лишь усугубила эти проблемы».

«Когда граница откроется, а произойдет это, по всей видимости, никак не раньше конца этого года, я бы ожидал восстановления "челночной торговли". Как и в прежние годы, она будет двухсторонней: в одну сторону пойдет китайский ширпотреб, только основательно подорожавший, в другую сторону — российская "пищевка", только еще более подешевевшая из-за падения курса рубля»,— подытоживает Иван Зуенко.

Иван Медоедов