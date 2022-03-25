Руководители ФСИН сменились в колонии

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Как стало известно “Ъ”, бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов, осужденный за хищения, прибыл в колонию общего режима в Калининградскую область. В этой зоне есть спецучасток для так называемых БС — осужденных бывших сотрудников силовых структур. До декабря прошлого года в нем от звонка до звонка провел свой срок за аферу с электронными браслетами экс-глава тюремного ведомства Александр Реймер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, на днях в ИК-8 УФСИН по Калининградской области из столичного СИЗО был этапирован экс-замдиректора тюремного ведомства по тыловым вопросам Олег Коршунов. По приговорам Гагаринского и Замоскворецкого райсудов Москвы бывший чиновник за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) получил семь и девять лет заключения соответственно. Его вместе с другими обвиняемыми суды признали участником хищения 263 млн руб., выделенных на производство обуви для тюремного ведомства, а затем аферы с закупками для нужд ФСИН сахарного песка и топлива на 150 млн руб. Наказания так и не были соединены, а сам господин Коршунов подпал под новое следствие — на этот раз по обвинению в хищении 95 млн руб., выделенных на строительство СИЗО в Симферополе. У фигуранта диагностировали миастению, с которой он в принципе не должен находиться под стражей, но так и не освободили.

В результате он оказался на участке колонии для БС. Злые языки утверждают, что его создали для отбытия наказания экс-главой тюремного ведомства Александром Реймером в 2017 году.

Именно он, правда, уже в образе рядового заключенного, а не генерал-полковника, и стал одним из первых его обитателей. А компанию ему составил его бывший заместитель по тыловым вопросам Николай Криволапов, осужденный вместе с шефом за многомиллиардную аферу при изготовлении и внедрении «электронных браслетов» для подследственных и заключенных. Правда, господин Криволапов, получивший меньший срок и предоставивший справку о болезни почек, вскоре вышел по УДО. А вот бывшему директору службы, которому назначили восемь лет, взыскав с него по иску ущерб почти на 2,5 млрд руб., пришлось отсидеть весь срок.

Сам осужденный и его адвокаты неоднократно подавали в местный суд на УДО. Они напоминали, что Александр Реймер (в апреле прошлого года ему исполнилось 63 года) достиг пенсионного возраста, «к обязательным работам привлечен быть не может, а исправительная колония не может предоставить ему оплачиваемую работу», но пытается гасить ущерб с помощью отчисления 50% пенсии. Особо отмечалось, что осужденный характеризуется положительно, нарушений порядка отбывания наказания не допускает, а криминальную субкультуру не поддерживает.

Правда, в то же время начальник зоны упоминал, что господин Реймер «не стремится доказать свое исправление, не проявляет инициативу при участии в работах по благоустройству учреждения, а культурно-массовые и спортивные мероприятия (по шахматам) посещает без желания».

Все ходатайства о смягчении наказания были отклонены, кроме одного, удовлетворенного, но вскоре также отмененного по апелляционному представлению прокуратуры. Принимая во внимание пересчет отбытого в СИЗО времени, экс-директор ФСИН вышел из колонии только 1 декабря прошлого года, полностью отбыв наказание.

«Александр Александрович (Реймер.— “Ъ”) не хочет вспоминать и комментировать, что и как с ним происходило»,— заявил “Ъ” один из его адвокатов, отметив, что «порядочного человека сделали виновным во всем». Во всяком случае, по его версии, электронные браслеты были вполне работоспособными.

Сергей Сергеев