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Руководители ФСИН сменились в колонии

Место освободившегося Александра Реймера занял Олег Коршунов

Как стало известно “Ъ”, бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов, осужденный за хищения, прибыл в колонию общего режима в Калининградскую область. В этой зоне есть спецучасток для так называемых БС — осужденных бывших сотрудников силовых структур. До декабря прошлого года в нем от звонка до звонка провел свой срок за аферу с электронными браслетами экс-глава тюремного ведомства Александр Реймер.

Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов

Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, на днях в ИК-8 УФСИН по Калининградской области из столичного СИЗО был этапирован экс-замдиректора тюремного ведомства по тыловым вопросам Олег Коршунов. По приговорам Гагаринского и Замоскворецкого райсудов Москвы бывший чиновник за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) получил семь и девять лет заключения соответственно. Его вместе с другими обвиняемыми суды признали участником хищения 263 млн руб., выделенных на производство обуви для тюремного ведомства, а затем аферы с закупками для нужд ФСИН сахарного песка и топлива на 150 млн руб. Наказания так и не были соединены, а сам господин Коршунов подпал под новое следствие — на этот раз по обвинению в хищении 95 млн руб., выделенных на строительство СИЗО в Симферополе. У фигуранта диагностировали миастению, с которой он в принципе не должен находиться под стражей, но так и не освободили.

В результате он оказался на участке колонии для БС. Злые языки утверждают, что его создали для отбытия наказания экс-главой тюремного ведомства Александром Реймером в 2017 году.

Именно он, правда, уже в образе рядового заключенного, а не генерал-полковника, и стал одним из первых его обитателей. А компанию ему составил его бывший заместитель по тыловым вопросам Николай Криволапов, осужденный вместе с шефом за многомиллиардную аферу при изготовлении и внедрении «электронных браслетов» для подследственных и заключенных. Правда, господин Криволапов, получивший меньший срок и предоставивший справку о болезни почек, вскоре вышел по УДО. А вот бывшему директору службы, которому назначили восемь лет, взыскав с него по иску ущерб почти на 2,5 млрд руб., пришлось отсидеть весь срок.

Сам осужденный и его адвокаты неоднократно подавали в местный суд на УДО. Они напоминали, что Александр Реймер (в апреле прошлого года ему исполнилось 63 года) достиг пенсионного возраста, «к обязательным работам привлечен быть не может, а исправительная колония не может предоставить ему оплачиваемую работу», но пытается гасить ущерб с помощью отчисления 50% пенсии. Особо отмечалось, что осужденный характеризуется положительно, нарушений порядка отбывания наказания не допускает, а криминальную субкультуру не поддерживает.

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Правда, в то же время начальник зоны упоминал, что господин Реймер «не стремится доказать свое исправление, не проявляет инициативу при участии в работах по благоустройству учреждения, а культурно-массовые и спортивные мероприятия (по шахматам) посещает без желания».

Все ходатайства о смягчении наказания были отклонены, кроме одного, удовлетворенного, но вскоре также отмененного по апелляционному представлению прокуратуры. Принимая во внимание пересчет отбытого в СИЗО времени, экс-директор ФСИН вышел из колонии только 1 декабря прошлого года, полностью отбыв наказание.

«Александр Александрович (Реймер.— “Ъ”) не хочет вспоминать и комментировать, что и как с ним происходило»,— заявил “Ъ” один из его адвокатов, отметив, что «порядочного человека сделали виновным во всем». Во всяком случае, по его версии, электронные браслеты были вполне работоспособными.

Сергей Сергеев

Фотогалерея

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&lt;b>Александр Реймер&lt;/b>, директор ФСИН России с августа 2009 по июнь 2012 года&lt;br> 31 марта 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при закупке электронных браслетов для арестантов. По версии следствия, присвоил 2,7 млрд руб. бюджетных средств. В июне 2017 года был приговорен к 8 годам лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб. Лишен звания генерал-полковника

Александр Реймер, директор ФСИН России с августа 2009 по июнь 2012 года
31 марта 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при закупке электронных браслетов для арестантов. По версии следствия, присвоил 2,7 млрд руб. бюджетных средств. В июне 2017 года был приговорен к 8 годам лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб. Лишен звания генерал-полковника

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

&lt;b>Николай Криволапов&lt;/b>, заместитель главы ФСИН России с января 2010 по февраль 2013 года&lt;br> Проходил по делу о мошенничестве в крупном размере вместе со своим экс-начальником Александром Реймером. Осужден в июне 2017 года на 5 лет и 8 месяцев колонии и оштрафован на 600 тыс. руб. Лишен звания генерал-майора. Был освобожден досрочно в мае 2018 года

Николай Криволапов, заместитель главы ФСИН России с января 2010 по февраль 2013 года
Проходил по делу о мошенничестве в крупном размере вместе со своим экс-начальником Александром Реймером. Осужден в июне 2017 года на 5 лет и 8 месяцев колонии и оштрафован на 600 тыс. руб. Лишен звания генерал-майора. Был освобожден досрочно в мае 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

&lt;b>Олег Коршунов&lt;/b>, заместитель директора ФСИН России с 2014 по 2017 год&lt;br> В сентябре 2017 года был арестован по обвинению в растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получению взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в особо крупном размере. По данным следствия, в 2015 и 2016 году за взятку организовал вместе с подельниками заключение госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для ведомства по завышенным ценам. Ущерб составил 155 мнл руб. В феврале 2018 года был обвинен также в хищении 263 млн руб., выделенных на закупку обуви для осужденных и сотрудников ФСИН. В июле 2019 года был приговорен к 7 годам лишения свободу и 900 тыс. руб. штрафа за мошенничество, а в марте 2020 года — к 9 годам колонии за растрату

Олег Коршунов, заместитель директора ФСИН России с 2014 по 2017 год
В сентябре 2017 года был арестован по обвинению в растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получению взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в особо крупном размере. По данным следствия, в 2015 и 2016 году за взятку организовал вместе с подельниками заключение госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для ведомства по завышенным ценам. Ущерб составил 155 мнл руб. В феврале 2018 года был обвинен также в хищении 263 млн руб., выделенных на закупку обуви для осужденных и сотрудников ФСИН. В июле 2019 года был приговорен к 7 годам лишения свободу и 900 тыс. руб. штрафа за мошенничество, а в марте 2020 года — к 9 годам колонии за растрату

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Светлана Алексеева&lt;/b>, экс-заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России &lt;br> Проходила по делу Олега Коршунова о растрате бюджетных средств. В марте 2020 года была приговорена к 8 годам колонии за пособничество в растрате и получение взятки. В декабре того же года суд апелляционной инстанции сократил срок заключения до 7,5 лет. Также Алексеева лишилась права занимать должности в органах власти сроком на 5 лет

Светлана Алексеева, экс-заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России
Проходила по делу Олега Коршунова о растрате бюджетных средств. В марте 2020 года была приговорена к 8 годам колонии за пособничество в растрате и получение взятки. В декабре того же года суд апелляционной инстанции сократил срок заключения до 7,5 лет. Также Алексеева лишилась права занимать должности в органах власти сроком на 5 лет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

&lt;b>Алексей Данилов&lt;/b> (слева), экс-начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения ФСИН России&lt;br> Проходил фигурантом по делу Олега Коршунова. В марте 2020 года приговорен к 5 годам лишения свободы за пособничество в растрате бюджетных средств

Алексей Данилов (слева), экс-начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения ФСИН России
Проходил фигурантом по делу Олега Коршунова. В марте 2020 года приговорен к 5 годам лишения свободы за пособничество в растрате бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

&lt;b>Николай Баринов&lt;/b>, заместитель директора ФСИН России с 2005 по 2009 год&lt;br> Был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2007 по 2012 год, курируя строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, неоднократно получал взятки от строительных фирм. Общая сумма составила 44 млн руб. Признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. В июне 2019 года был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 950 тыс. руб.

Николай Баринов, заместитель директора ФСИН России с 2005 по 2009 год
Был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2007 по 2012 год, курируя строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, неоднократно получал взятки от строительных фирм. Общая сумма составила 44 млн руб. Признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. В июне 2019 года был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 950 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

&lt;b>Александр Соколов&lt;/b>, начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю с 2007 по 2014 год&lt;br> 30 июня 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за обещание своего покровительства получил от бизнесмена Юрия Пескова $300 тыс. с 2008 по 2012 год. В июле 2016 года был осужден на 5 лет колонии, в феврале 2017 года был лишен звания генерал-лейтенанта. В апреле 2018 года Ленинским судом Перми был снова осужден за взяточничество. От предпринимателя Константина Беляева получил туристический сертификат на 400 тыс. руб. и коллекционные монеты стоимостью 81 тыс. руб. и 180 тыс. руб., а от начальника колонии №29 Александра Лесничего — участок площадью 0,5 га стоимостью 1,2 млн руб. С учетом предыдущего приговора получил штраф 3,3 млн руб. и 12 лет лишения свободы

Александр Соколов, начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю с 2007 по 2014 год
30 июня 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за обещание своего покровительства получил от бизнесмена Юрия Пескова $300 тыс. с 2008 по 2012 год. В июле 2016 года был осужден на 5 лет колонии, в феврале 2017 года был лишен звания генерал-лейтенанта. В апреле 2018 года Ленинским судом Перми был снова осужден за взяточничество. От предпринимателя Константина Беляева получил туристический сертификат на 400 тыс. руб. и коллекционные монеты стоимостью 81 тыс. руб. и 180 тыс. руб., а от начальника колонии №29 Александра Лесничего — участок площадью 0,5 га стоимостью 1,2 млн руб. С учетом предыдущего приговора получил штраф 3,3 млн руб. и 12 лет лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

&lt;b>Александр Протопопов&lt;/b> (слева), начальник УФСИН по Республике Коми с 2010 по 2014 год &lt;br> Был арестован 14 января 2016 года Сыктывкарским городским судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, вместе с подельниками в 2014 и 2015 году организовал кражу 9 тыс. железобетонных плит, предназначенных для строительства федеральной автодороги, стоимостью 14 млн руб. и получил взятку в 625 тыс. руб. По совокупности преступлений приговорен к 9 годам лишения свободы, оштрафован на 1,7 млн руб. и лишен звания генерал-лейтенанта

Александр Протопопов (слева), начальник УФСИН по Республике Коми с 2010 по 2014 год
Был арестован 14 января 2016 года Сыктывкарским городским судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, вместе с подельниками в 2014 и 2015 году организовал кражу 9 тыс. железобетонных плит, предназначенных для строительства федеральной автодороги, стоимостью 14 млн руб. и получил взятку в 625 тыс. руб. По совокупности преступлений приговорен к 9 годам лишения свободы, оштрафован на 1,7 млн руб. и лишен звания генерал-лейтенанта

Фото: Коммерсантъ / Николай Антоновский

&lt;b>Алексей Киктев&lt;/b>, начальник УФСИН по Астраханской области с 2014 по 2017 год&lt;br> В феврале 2017 года был заключен под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году потребовал от подчиненных отремонтировать его домовладение за их собственные средства в размере 400 тыс. руб. К работам привлекались заключенные. В декабре 2017 года был приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год, а также лишению права занимать определенные должности в правоохранительных и государственных органах на три года

Алексей Киктев, начальник УФСИН по Астраханской области с 2014 по 2017 год
В феврале 2017 года был заключен под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году потребовал от подчиненных отремонтировать его домовладение за их собственные средства в размере 400 тыс. руб. К работам привлекались заключенные. В декабре 2017 года был приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год, а также лишению права занимать определенные должности в правоохранительных и государственных органах на три года

Фото: УФСИН России по Астраханской области

&lt;b>Константин Антонкин&lt;/b> (справа), начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области с 2011 по 2017 год&lt;br> В августе 2017 года был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что в 2012 году предложил директору одной из строительных фирм помощь в заключении госконтракта на 60 млн руб. по разработке проектной документации на строительство СИЗО в городе Белово. В качестве благодарности получил участок и жилой дом. Проект не прошел госэкспертизу и не был выполнен, ущерб составил более 44 млн руб. В июле 2019 года был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима с полным возмещением ущерба государству

Константин Антонкин (справа), начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области с 2011 по 2017 год
В августе 2017 года был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что в 2012 году предложил директору одной из строительных фирм помощь в заключении госконтракта на 60 млн руб. по разработке проектной документации на строительство СИЗО в городе Белово. В качестве благодарности получил участок и жилой дом. Проект не прошел госэкспертизу и не был выполнен, ущерб составил более 44 млн руб. В июле 2019 года был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима с полным возмещением ущерба государству

Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области

&lt;b>Ильгиз Ильясов&lt;/b> (справа), начальник УФСИН по Курганской области с 2009 по 2017 год&lt;br> Задержан в ноябре 2017 года. Получил обвинение в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году присвоил более 13 млн руб. бюджетных средств. В октябре 2019 года был приговорен к 5,5 годам лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение трех лет

Ильгиз Ильясов (справа), начальник УФСИН по Курганской области с 2009 по 2017 год
Задержан в ноябре 2017 года. Получил обвинение в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году присвоил более 13 млн руб. бюджетных средств. В октябре 2019 года был приговорен к 5,5 годам лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение трех лет

Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС

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Александр Реймер, директор ФСИН России с августа 2009 по июнь 2012 года
31 марта 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при закупке электронных браслетов для арестантов. По версии следствия, присвоил 2,7 млрд руб. бюджетных средств. В июне 2017 года был приговорен к 8 годам лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб. Лишен звания генерал-полковника

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Николай Криволапов, заместитель главы ФСИН России с января 2010 по февраль 2013 года
Проходил по делу о мошенничестве в крупном размере вместе со своим экс-начальником Александром Реймером. Осужден в июне 2017 года на 5 лет и 8 месяцев колонии и оштрафован на 600 тыс. руб. Лишен звания генерал-майора. Был освобожден досрочно в мае 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Олег Коршунов, заместитель директора ФСИН России с 2014 по 2017 год
В сентябре 2017 года был арестован по обвинению в растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получению взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в особо крупном размере. По данным следствия, в 2015 и 2016 году за взятку организовал вместе с подельниками заключение госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для ведомства по завышенным ценам. Ущерб составил 155 мнл руб. В феврале 2018 года был обвинен также в хищении 263 млн руб., выделенных на закупку обуви для осужденных и сотрудников ФСИН. В июле 2019 года был приговорен к 7 годам лишения свободу и 900 тыс. руб. штрафа за мошенничество, а в марте 2020 года — к 9 годам колонии за растрату

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Светлана Алексеева, экс-заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России
Проходила по делу Олега Коршунова о растрате бюджетных средств. В марте 2020 года была приговорена к 8 годам колонии за пособничество в растрате и получение взятки. В декабре того же года суд апелляционной инстанции сократил срок заключения до 7,5 лет. Также Алексеева лишилась права занимать должности в органах власти сроком на 5 лет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Алексей Данилов (слева), экс-начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения ФСИН России
Проходил фигурантом по делу Олега Коршунова. В марте 2020 года приговорен к 5 годам лишения свободы за пособничество в растрате бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Николай Баринов, заместитель директора ФСИН России с 2005 по 2009 год
Был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2007 по 2012 год, курируя строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, неоднократно получал взятки от строительных фирм. Общая сумма составила 44 млн руб. Признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. В июне 2019 года был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 950 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Александр Соколов, начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю с 2007 по 2014 год
30 июня 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за обещание своего покровительства получил от бизнесмена Юрия Пескова $300 тыс. с 2008 по 2012 год. В июле 2016 года был осужден на 5 лет колонии, в феврале 2017 года был лишен звания генерал-лейтенанта. В апреле 2018 года Ленинским судом Перми был снова осужден за взяточничество. От предпринимателя Константина Беляева получил туристический сертификат на 400 тыс. руб. и коллекционные монеты стоимостью 81 тыс. руб. и 180 тыс. руб., а от начальника колонии №29 Александра Лесничего — участок площадью 0,5 га стоимостью 1,2 млн руб. С учетом предыдущего приговора получил штраф 3,3 млн руб. и 12 лет лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Александр Протопопов (слева), начальник УФСИН по Республике Коми с 2010 по 2014 год
Был арестован 14 января 2016 года Сыктывкарским городским судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, вместе с подельниками в 2014 и 2015 году организовал кражу 9 тыс. железобетонных плит, предназначенных для строительства федеральной автодороги, стоимостью 14 млн руб. и получил взятку в 625 тыс. руб. По совокупности преступлений приговорен к 9 годам лишения свободы, оштрафован на 1,7 млн руб. и лишен звания генерал-лейтенанта

Фото: Коммерсантъ / Николай Антоновский

Алексей Киктев, начальник УФСИН по Астраханской области с 2014 по 2017 год
В феврале 2017 года был заключен под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году потребовал от подчиненных отремонтировать его домовладение за их собственные средства в размере 400 тыс. руб. К работам привлекались заключенные. В декабре 2017 года был приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год, а также лишению права занимать определенные должности в правоохранительных и государственных органах на три года

Фото: УФСИН России по Астраханской области

Константин Антонкин (справа), начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области с 2011 по 2017 год
В августе 2017 года был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что в 2012 году предложил директору одной из строительных фирм помощь в заключении госконтракта на 60 млн руб. по разработке проектной документации на строительство СИЗО в городе Белово. В качестве благодарности получил участок и жилой дом. Проект не прошел госэкспертизу и не был выполнен, ущерб составил более 44 млн руб. В июле 2019 года был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима с полным возмещением ущерба государству

Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области

Ильгиз Ильясов (справа), начальник УФСИН по Курганской области с 2009 по 2017 год
Задержан в ноябре 2017 года. Получил обвинение в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году присвоил более 13 млн руб. бюджетных средств. В октябре 2019 года был приговорен к 5,5 годам лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение трех лет

Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС

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