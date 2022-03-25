В такси подсели безработные

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Снижение в условиях кризиса спроса на услуги такси и рост количества водителей на фоне увеличения безработицы сдерживают увеличение стоимости поездок. В этом году средний чек на рынке может вырасти в пределах 10%, что существенно ниже уровня предполагаемой инфляции. Негативная конъюнктура уже привела к сокращению доходности бизнеса таксомоторных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Средний чек на услуги такси по итогам 2022 года в Москве может вырасти на 6%, до 481 руб., а в целом по стране — на 2%, до 246 руб. за поездку. Такой прогноз сделали в сервисе ETNA Tinkoff Data. В период традиционно высокого декабрьского спроса значения будут выше: в Москве — 548 руб., в России — 268 руб., указывают аналитики. По их данным, с 24 февраля по 20 марта средний чек на такси в Москве был на уровне 416 руб., что на 2,8% ниже, чем годом ранее. В целом по стране — 225 руб., против 226 руб. годом ранее. Прогнозируемая динамика существенно ниже предполагаемого уровня инфляции. По прогнозам опрошенных ЦБ аналитиков, по итогам года инфляция может вырасти до 20%. На 18 марта показатель в годовом выражении достигал 14,53%, говорится в материалах Минэкономики.

Такая динамика роста стоимости услуг такси ожидается после резкого роста цен.

В прошлом декабре аналитики Tinkoff Data указывали, что средний чек на услуги такси в 2021 году вырос на 24% год к году. Основными причинами назывались увеличение затрат на топливо, нехватка машин, сложные погодные условия и стремления сервисов повысить рентабельность бизнеса (см. “Ъ” от 27 декабря 2021 года). Резкая динамика цен привлекла внимание контролирующих органов. В начале февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила сервисы заказа такси объяснить повышение цен в Москве и Казани. В ФАС заявили “Ъ”, что ответы от компаний уже получены и анализируются. В Tinkoff Data отметили, что внимание ФАС также может оказать влияние на ценообразование на рынке такси в этом году.

В сервисе «Максим» отмечают, что пока средний чек остается стабильным, а прогнозировать динамику в существующих условиях сложно. Сдерживающим стоимость поездок фактором в компании называют платежеспособность клиентов. Но там добавляют, что корректировка базовых тарифов для поддержания рентабельности перевозок возможна. В InDriver предполагают, что цены на услуги такси будут расти в рамках потребительской инфляции в каждом регионе. В Gett и «Яндекс.Такси» не ответили на вопросы “Ъ”.

Аналитик «Велес Капитала» Артем Михайлин указывает, что до начала кризиса прогнозировал рост оборота рынка такси в этом году минимум на 10%, до 1,1 трлн руб. Но теперь конкретные цифры назвать сложно, указывает аналитик, отмечая, что оборот рынка и тарифы будут полностью зависеть от потребительского спроса.

Пока активность пассажиров такси заметно снизилась. По данным платформы мэрии Москвы «ПРОдвижение», за 1–23 марта этого года в десяти районах ЦАО такси вызывали 422,81 тыс. раз, что примерно на 24,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. По словам собеседника “Ъ” на рынке такси, динамика связана как с сезонным спадом — весной рынок характеризуется сниженной деловой активностью, а люди в хорошую погоду часто ходят пешком,— так и с начавшимся кризисом. Как отмечает источник “Ъ”, многие активные пользователи такси из крупных городов решили на время уехать из страны. Собеседник “Ъ” на туристическом рынке ранее оценивал число уехавших из России в начале кризиса в 250–300 тыс. человек.

В Tinkoff Data также ждут, что на рынок будет влиять уход «Ситимобила». Это уже привело к резкому увеличению числа водителей, регистрирующихся в других сервисах, говорит собеседник “Ъ” на рынке. Тренд совпал с ростом безработицы. По данным Минтруда, к высвобождению сейчас заявлены 59 тыс. работников. В таксопарках уже образовался переизбыток водителей, который в условиях сниженного спроса ведет к снижению цен на услуги такси, указывает источник “Ъ”. Основатель «Формулы такси» Богдан Коношенко говорит, что доходность таксомоторной деятельности на фоне кризиса упала в разы из-за роста стоимости запчастей и проблем с их доставкой. По его словам, таксомоторные компании пока не повышали стоимость аренды для водителей, но бесконечно ее сдерживать не удастся.

Александра Мерцалова