Рыбу равняют на сахар

41K 3 мин. ...

Госрегулирование цен может затронуть рыбную отрасль. По данным “Ъ”, Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Такой контроль за ценообразованием власти ранее применили к сахару и подсолнечному маслу, но в кризис это только повлекло спекулятивную скупку для дальнейшей перепродажи. Участники рынка не видят смысла в жестком давлении на рыбодобытчиков, так как после введенного США эмбарго на российскую рыбу ее экспорт может сократиться, а внутренние цены стабилизируются из-за повышенного предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 23 марта на совещании у полпреда по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что агентство прорабатывает с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями фиксацию цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке. Об этом рассказали три источника “Ъ” из числа участников встречи. По их словам, конкретные виды рыбной продукции, по которым будут ограничены цены, и предельная стоимость на совещании обозначены не были.

В Росрыболовстве подтвердили проработку этой идеи. В Минпромторге и аппарате Юрия Трутнева не ответили на вопросы “Ъ”. Также поступили отраслевые организации — Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, Рыбный союз и Ассоциация компаний розничной торговли.

Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло, поясняют собеседники “Ъ”.

Тогда производители и ритейлеры под контролем Минпромторга и Минсельхоза договорились о том, что цена сахара в рознице не превысит 46 руб., а подсолнечного масла — 110 руб. Регулирование цен было введено из-за резкого подорожания этих продуктов.

По данным участников рынка, сейчас оптовая стоимость, например, минтая составляет 120–130 руб. за 1 кг, в то время как две недели назад — 90 руб. На стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены, говорит источник “Ъ” в отрасли. За последний месяц цены на российскую рыбу на внешних рынках выросли на 40%, поэтому рыбодобытчикам выгоднее продавать ее на внешние рынки, поясняет управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. По словам господина Ефремова, переработчики не могут повысить внутри страны цены соразмерно экспортным: «Иначе рыба не будет пользоваться спросом на фоне увеличения трат на другие товары из-за роста инфляции».

По данным Росрыболовства, экспорт только за январь увеличился на 65%, до $116,4 млн. При этом, по данным на 16 марта, выросла добычи рыбы — на 5%, до 930 тыс. тонн, и поставки рыбы с Дальнего Востока в центр России — на 50%, до 115,2 тыс. тонн.

Юрий Трутнев, вице-премьер, об угрозах для отрасли, 23 марта, «РИА Новости»: «Рыба ловится, реализуется. Будут некоторые изменения с точки зрения рынков сбыта».

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что если и фиксировать цену, то только по социальным позициям — на сельдь и скумбрию. При этом он не понимает, как будет функционировать механизм фиксации цен: «Рыба — не продукт первой необходимости». Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк напоминает, что минтай тоже ориентирован на экспорт, но его достаточно и на внутреннем рынке.

Александр Ефремов допускает, что решением проблемы могло быть квотирование экспорта с установкой обязательства по поставкам на внутренний рынок 20–30% от добываемой рыбы. Это позволит рынку самостоятельно отрегулировать вопрос цен, считает глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, уже в 2021 году экспорт российской рыбы в физическом объеме упал на 9%, до 2,04 млн тонн. Сейчас велика вероятность усиления этой тенденции после запрета США на поставки рыбы из РФ. Росрыболовство оценивает потери от этого в $1,2 млрд в год.

Александр Савельев уверен, что часть объема будет переориентирована на внутренний рынок. Безусловно, компании попытаются продавать по ценам на внешних рынках, но избыточность предложения в итоге стабилизирует стоимость без соглашений.

Рыба все равно вырастет в цене, но исключительно за счет увеличения себестоимости добычи, а не ориентации на экспорт, уверен Александр Савельев.

Собеседник “Ъ” из числа ритейлеров напоминает, что фиксация цен на сахар ни к чему хорошему не привела: его стоимость выросла для промышленных потребителей, а в последние недели наблюдается спекулятивная скупка в торговых сетях для перепродажи. По его словам, ситуация может повториться и на рыбном рынке, если соглашение будет заключено. В X5, Auchan, Metro Cash&Carry, «Ленте», «Магните» комментарий не предоставили.

Алексей Полухин