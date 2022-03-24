Почте подбирают сортировщика

542 2 мин. ...

Минцифры подготовило пакет мер поддержки для «Почты России» в части замещения зарубежного сортировочного оборудования и программного обеспечения (ПО). Министерство предлагает стимулировать китайских производителей такой техники локализовать производства в РФ. В самой «Почте России» утверждают, что проблем не испытывают и уже сотрудничают с азиатскими поставщиками, хотя часть оборудования японское, немецкое и голландское. Смена европейских поставщиков на китайских не составит проблем, но обойдется дорого, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями Минцифры по отраслевым мерам поддержки, направленным в аппарат правительства 1 марта. Из них следует, что министерство планирует, в частности, помочь АО «Почта России» в решении возможных проблем с поставками сортировочного оборудования, комплектующих и специализированного софта. Минцифры также предлагает стимулировать китайских производителей оборудования локализовать производства в РФ. Речь также идет о повышении уровня локализации российских систем управления очередью и почтоматов, следует из документа.

В Минцифры отказались комментировать эту информацию, сославшись на то, что упомянутый документ — для служебного пользования. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметили, что «обсуждают разные меры поддержки»: «Задача — подготовить меры с максимальным охватом рынка».

В «Почте России» “Ъ” заявили, что еще в начале пандемии сосредоточились на закупках сортировочного оборудования на отечественном или азиатском рынке и сейчас дефицита не испытывают.

В компании уточнили, что как при автоматизированной, так и при ручной сортировке используется собственное ПО, почтоматы произведены «Ростехом», система управления ими также собственной разработки. В «Ростехе» подтвердили, что поставляют почтоматы: «Заказчику отгружено 4,2 тыс. устройств из 4,8 тыс., предусмотренных контрактом».

«Почта России» также использует специальные сортировочные установки. Письма, мелкие пакеты и обычные посылки сортируют разные устройства. Сейчас компания работает на оборудовании от японской Toshiba, немецкой Siemens и голландской Vanderlande. Siemens официально объявила об уходе из России, а 22 марта, в частности, приостановила поставки «Сапсанов» для ОАО РЖД.

Производители оборудования для почтовых задач есть во многих странах, говорит президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, подчеркивая, что Китай тоже выпускает сортировочные установки.

Сейчас наиболее остро стоит проблема обслуживания уже работающего оборудования «Почты России», отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Зарубежные партнеры могут отказаться от оказания сервисных услуг и поставки комплектующих, кроме того, сейчас ввести специализированную технику в Россию из Европы практически невозможно из-за разрыва логистических цепочек и ужесточения таможенного контроля в ЕС».

Начало перехода на китайское оборудование возможно при должных усилиях уже с третьего квартала, считает эксперт. Техтрансфер с Китаем дешевле и быстрее, но есть нюансы, предупреждает гендиректор iPavlov Лоран Акопян: «Даже коммуникационные ошибки могут привести к удлинению сроков внедрения технологии».

В российском операторе экспресс-доставки СДЭК рассказали, что работают с российским системным интегратором «Комитас», который поставляет оборудование с китайскими компонентами. «Поставщик сформировал достаточный запас запчастей, который позволит эксплуатировать сортировочный комплекс без оглядки на сложности с перебоями поставок».

По словам исполнительного директора фулфилмент-оператора Reworker Алексея Жукова, среди китайских производителей необходимого «Почте России» оборудования — Geek+, HaiPick и другие.

«Договориться о локализации производства в РФ можно, но компаниям важен спрос, а сортировочное оборудование — узкий сегмент»,— отмечает он. Но главное, добавляет эксперт, что переход на новое оборудование чреват серьезными дополнительными расходами.

Татьяна Исакова