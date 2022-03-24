Ненастоящее время

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В прокат выходит драмеди «Худший человек на свете» Йоакима Триера, выдвинутая на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Норвегии. Рената Реинсве, сыгравшая в картине главную роль, получила за свою работу премию Каннского кинофестиваля 2021 года. Ей действительно удалось сделать свою несовершенную героиню обаятельной и симпатичной, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За несколько минут пролога главная героиня (Рената Реинсве) успевает сменить четырех бойфрендов (на фото — с Андерсом Даниелсеном Лье)

Фото: arte France Cinema За несколько минут пролога главная героиня (Рената Реинсве) успевает сменить четырех бойфрендов (на фото — с Андерсом Даниелсеном Лье)

Фото: arte France Cinema

«Худший человек на свете» открывается романтическим кадром: женщина на балконе, на ней черное платье на тонких бретельках, за ее спиной город, тающий в летней закатной дымке, в руке сигарета и мобильный телефон — единственная примета 2020-х годов, без него эту картинку можно было бы отнести хоть к 1960-м, хоть к 1990-м. Она молода, красива и, кажется, несчастна или недовольна тем местом, где оказалась здесь и сейчас, или ей просто скучно. Фильм обещает рассказать ее историю в двенадцати главах с прологом и эпилогом.

За девять минут пролога Юля (Рената Реинсве) успевает сменить три специальности, четырех бойфрендов и несколько причесок. Сначала она учится в медицинском на хирурга, причем отлично, но внезапно понимает, что разум и душа ей интереснее, чем тело, и переводится на психологию, заодно прекратив отношения с бывшим однокурсником и заведя новые, теперь с профессором. Не найдя удовлетворения и в этом, решает, что хочет стать фотографом — профессиональная камера, купленная на остатки студенческого кредита, и красивый парень-модель прилагаются. Но главное преимущество нового занятия — знакомства с интересными людьми, например, художником-комиксистом Акселем (Андерс Даниелсен Лье), не широко, но все-таки известным. После первой проведенной вместе ночи он предлагает Юле не продолжать: он боится в нее влюбиться, боится разницы в возрасте (ей почти 30, ему уже 44), боится сложностей, которые это неизбежно вызовет. Но Юля, как кажется в эти первые минуты фильма, не боится вообще ничего, и вот уже пара съезжается вместе и делит книжные полки. Джазовый саундтрек, постер «Кто боится Вирджинии Вульф?» на стене, проникновенные разговоры о чувствах, сменяющиеся смехом и сексом,— кажется, мы уже видели этот фильм раньше.

Легчайшая, окрашенная доброжелательной иронией интонация картины действительно напоминает, скажем, американское интеллигентное инди-кино, от Вуди Аллена до молодых режиссеров, чьи работы отбирает фестиваль «Сандэнс». «Худший человек на свете» — это нарисованный с явной симпатией портрет поколения тридцатилетних, в котором многие зрители соответствующего возраста узнают себя, а те, кто постарше, возможно, даже позавидуют тому, насколько сейчас затянулась стадия юности, «обдумывающей житье». Сойдясь с Акселем, устроившись на «временную» работу в книжном магазине и отпраздновав тридцатый день рождения, Юля все еще не в состоянии определиться, кем же она хочет стать, когда вырастет. Но это и портрет поколения сорокалетних, увязших в ностальгии по собственным детству и юности и не заметивших, что теперь взрослые — это они сами и настало время взрослых решений, которые редко бывают приятными, как предстоит убедиться Акселю.

Третий участник этой истории — Эйвинд (Херберт Нордрам), так же, как Юля, застрявший в ожидании, когда жизнь начнется по-настоящему, и работающий баристой — тоже, конечно, «временно». Случайно встретившись на вечеринке, они сразу чувствуют себя ближе друг к другу, чем к своим постоянным партнерам, а когда Юля снова решается на перемену, мир вокруг нее буквально замирает: машины, прохожие, весь город останавливаются, пока она бежит от Акселя к Эйвинду. Но фантазия не может длиться долго, все снова приходит в движение, а действия влекут за собой последствия — именно тогда Эйвинд, оставивший ради Юли подругу-экоактивистку, чувствует себя тем самым «худшим человеком на свете» из названия.

Конечно, никто из героев фильма не худший и не лучший — они просто люди, которые будут совершать ошибки, пытаться их исправить, искать новые возможности, хвататься за них или отказываться, идти вперед, возвращаться назад или ходить кругами, пока встреча со старым знакомым или телефонный звонок не напомнит, что эта дорога не бесконечна. В финале мы так и не узнаем, удалось ли Юле наконец найти себя или очередная остановка на ее пути опять временная. Но надеяться ни ей, ни нам никто не помешает.