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Коммерсантъ FM
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Девелоперы вступились за ипотеку

Они просят смягчить условия льготного кредитования

Застройщики жилья, опасаясь падения продаж после повышения ЦБ ключевой ставки до 20%, через «Деловую Россию» пытаются добиться от правительства расширения программы льготной ипотеки. Властям предлагается увеличить лимиты по таким кредитам, список их потенциальных получателей, а также субсидировать первоначальный взнос. Эксперты напоминают, что льготные займы в пандемию привели к резкому росту цен на жилье, а субсидирование увеличит риск неплатежей.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались направленные вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения «Деловой России» по господдержке стройиндустрии в кризис. Основной пункт касается продления льготной ипотеки по 7% после 1 июля 2022 года, увеличение лимитов по таким займам (сейчас 3 млн руб.). «Деловая Россия» также предлагает дать возможность приобретать жилье в новостройках по семейной ипотеке по 6% россиянам, родившим детей после 2015 года (сейчас после 2018 года). В организации считают нужным увеличивать доступность ипотеки также через субсидирование первоначального взноса по кредитам. В аппарате вице-премьера сообщили “Ъ”, что предложения рассматриваются. В «Деловой России» “Ъ” не ответили.

Субсидирование ипотечных ставок выгодно и для застройщиков, это позволяет им поддержать спрос на квартиры в новостройках. В 2021 году в Москве 59% сделок на первичном рынке заключались с использованием ипотеки, отмечает руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков. После повышения ЦБ ключевой ставки до 20% брать кредиты по рыночным условиям стало невыгодно, добавляет он, а массовый уход с рынка ипотечных покупателей приведет в обозримом будущем к серьезному падению продаж девелоперов. Но пока объем сделок на первичном рынке Москвы в феврале—марте даже превышает показатели 2021 года, уточняет управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка.

На прошлой неделе Марат Хуснуллин заявлял, что многие регионы просят повысить порог льготной ипотеки, так как за 3 млн руб. купить квартиру в некоторых городах уже нельзя.

«Сейчас лимиты госпрограмм будут повышены до значений, которые действовали до 1 июля 2021 года (12 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга, 6 млн руб. для остальных регионов.— “Ъ”)»,— прогнозирует Екатерина Щурихина. Но и эта сумма недостаточна для покупателей новостроек в Москве. По данным Dataflat.ru, средняя стоимость квартиры в столице уже достигает 17,9 млн руб.

После роста ставок по рыночным условиям до 22–25% значительная часть сделок сейчас приходится на семейную ипотеку. Так, в Сбербанке на долю таких приходится 47,2%. Расширенной семейной ипотекой, полагает Надежда Коркка, могли бы воспользоваться около 3,7 млн семей, но из-за кризиса их финансовые возможности ограничены.

Между тем запущенные в разгар пандемии программы льготной ипотеки привели к значительному росту цен на квартиры в новостройках.

По данным Dataflat.ru, с февраля 2020 года по февраль 2022 года стоимость такого жилья в Москве выросла на 38%, до 322 тыс. руб. за кв. м. Новый рост цен может «привести к перекосу на рынке», считает заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По ее мнению, нужно стимулировать и вторичный рынок жилья, где ставки по ипотеке выше, чем на «первичке», а уже в феврале консультации по получению кредитов сократились в шесть раз.

Цены на жилье могут снизиться вслед за спросом

Глава совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова считает, что «разгон маховика спроса уже не поможет застройщикам». По ее мнению, нужно снижать ставки проектного финансирования до 12%. А субсидировать первоначальный взнос в текущих условиях неопределенности с доходами населения даже опасно, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина: «Без поддержки платежеспособного спроса это может привести к значительному росту неплатежей».

Дарья Андрианова

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