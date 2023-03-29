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Коммерсантъ FM
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Школьное питание в 2023 году

Кому положено бесплатное школьное питание, как его оформить и из чего состоит рацион — в материале “Ъ”.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За питание в школе отвечают органы образования. Учреждения могут держать поваров в штате или отдать этот вопрос на аутсорсинг компании или ИП.

Председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин:

«Сейчас в начальной школе учатся более 7 млн школьников. Питание им предоставляется на аутсорсинге — коммерческими фирмами, победившими на конкурсе региональных министерств или департаментов образования. Предоставление бесплатного питания регулируется, во-первых, федеральным законодательством и, во-вторых, государственными подзаконными нормативными правовыми актами.

К первым относятся федеральный закон №273 "Об образовании в Российской Федерации" (статья 37) и федеральный закон №47 "О внесении изменений в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов"".

Ко вторым — СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", который регламентирует вопросы организации питания детей в школах с 1 января 2021 года».

Кому положено бесплатное школьное питание

Ученики начальных классов должны получать бесплатное горячее питание раз в день. Это может быть как завтрак, так и обед. Вопрос бесплатного питания для остальных школьников решается органами местного самоуправления. Список льготников может отличаться в разных регионах. Обычно в него входят:

— дети из малообеспеченных семей, если их родители подтвердили свой статус;

— дети-инвалиды;

— ученики из многодетных семей;

— сироты и дети, которых воспитывает родитель-одиночка;

— дети ликвидаторов аварии ЧАЭС;

— ученики, у которых один или оба родителя являются инвалидами первой или второй группы.

Такие ученики будут получать двухразовое питание в школах. Дети-инвалиды, обучающиеся дома, должные получать сухпаек.

Как оформить бесплатное школьное питание

Оформлять питание для учеников начальных классов не нужно. Это право предоставляется автоматически. Льготники для оформления бесплатного школьного питания должны обратиться в органы социальной защиты или администрацию образовательного учреждения. В случае отказа от руководства организации родителям стоит связаться с органами соцзащиты.

Какие документы нужны для оформления:

— заявление на предоставление бесплатного питания (как правило, его образец можно найти на сайте школы);

— копия паспорта родителя;

— копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта;

— справка о получении пособия на ребенка, документ о доходах семьи (для малоимущих);

— свидетельство о смерти родителя, справка о получении пенсии по потере кормильца (для детей, потерявших одного из родителей);

— справка об инвалидности родителя, пенсионное удостоверение по инвалидности (для детей, имеющих родителя-инвалида);

— документ об опеке над ребенком или договор о приемной семье (для сирот);

— справка об инвалидности, пенсионное удостоверение по инвалидности (для детей-инвалидов);

— документ о составе семьи, удостоверение многодетного родителя (для детей из многодетной семьи).

В случае наличия у ребенка аллергии на какие-либо продукты следует представить подтверждающие документы.

Рацион бесплатного питания

Ученики должны быть обеспечены горячим питанием. Это может быть обед из двух блюд или только второе.

Основные требования к школьному питанию:

— завтрак должен составлять 20–25% от необходимых суточных калорий, а обед — 30–35%;

— температура горячих блюд и напитков при подаче должна составлять 65–75 градусов;

— рацион должен содержать белковую пищу, достаточное количество витаминов и микроэлементов;

— пища должна быть разнообразной, нельзя подавать одни и те же блюда в течение нескольких дней подряд.

Председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин:

«Относительно более благополучная ситуация в Москве: борьба за качество работы пищеблоков идет давно, но с переменным успехом — то улучшается, то ухудшается. Еще могу отметить Липецкую область и Якутию… Государству надо радикально решать эту проблему. Иначе вопросы заболеваемости и массовых отравлений будут неизбежно продолжаться постоянно».

Василий Кузнецов, группа «Прямая речь»

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