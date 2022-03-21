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9,9 миллиона квадратных метров жилья введено в РФ в феврале 2022 года, следует из оперативных данных Росстата. Это на 82,5% больше, чем было в феврале 2021-го (5,4 млн кв. м). Всего за январь—февраль введено 20,3 млн кв. м против 11,1 млн кв. м годом ранее (прирост на 83,5%). Более половины введенного с начала года жилья приходится на частные дома, построенные населением,— 12,6 млн кв. м, что вдвое превышает показатели января—февраля прошлого года. Такая динамика может быть связана не только с увеличением объемов ввода частных домов, спрос на которые в последние годы растет, но и с продолжением эффекта от «дачной амнистии» — в ее рамках в 2021 году было зарегистрировано вдвое больше домов, чем в 2020-м.