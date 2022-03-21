День падения буржуя

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«Коммунисты России» разошлись на два лагеря: часть партийцев под руководством зампредседателя Центрального комитета (ЦК) партии Сергея Малинковича на «чрезвычайном съезде» приняли решение отстранить от должности и лишить партбилета действующего лидера Максима Сурайкина «за связь с прозападными финансово-политическими кругами и буржуазный образ жизни». Сам господин Сурайкин назвал съезд сфабрикованным, он считает себя главой партии и демонстрирует поддержку от ряда региональных отделений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Образ жизни Максима Сурайкина показался части его однопартийцев несовместимым с их ленинскими принципами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Образ жизни Максима Сурайкина показался части его однопартийцев несовместимым с их ленинскими принципами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Незапланированной съезд «Коммунистов России» прошел 18 марта. Как следует из заявления, опубликованного участниками съезда в Telegram-канале партии, его делегаты «дали принципиальную и суровую оценку деятельности» Максима Сурайкина, которого обвинили в связи «с прозападными финансово-политическими кругами недружественных государств», а также в попытках «связать партию кредитными договорами в свою пользу и в пользу своих родственников».

За «системную дискредитацию КПКР и буржуазный образ жизни» коммунисты лишили господина Сурайкина должности и исключили из партии.

Новым председателем избрали депутата алтайского заксобрания, исполнительного секретаря ЦК Сергея Малинковича. Состав ЦК тоже обновился: в него вошли, в частности, лидеры отделений в Москве, Татарстане, Твери, Великом Новгороде, Саратове, Набережных Челнов, Крыма. Сам господин Малинкович заявил “Ъ”, что его поддержало «большинство руководящих лиц партии и региональных отделений».

В апреле КПКР под его руководством проведет новый съезд, где сформулирует новую линию поведения партии. В планах — отказаться от «вульгарного атеизма» Максима Сурайкина, который «создавал карикатурный образ партии». Прежний руководитель, по словам господина Малинковича, делал заявления о своем богатстве, что отталкивало избирателей. Что касается его возможных «порочащих связей», партия запросит ее правовую оценку «у компетентных органов» и пока не готова обнародовать подробности.

Сам Максим Сурайкин обвинения отрицает.

«Просто есть у нас несколько гнилых руководителей партии, которые явно легли под власть,— заявил он “Ъ”.— Они подумали, что на фоне военной спецоперации можно провести фейковый съезд, на котором может никого не быть, написать документы и под это дело сместить руководство партии. Но думаю, что у Минюста хватит ума не регистрировать совершенно "левые" документы». На вопрос, кому могло понадобиться «угнать» партию, господин Сурайкин ответил лишь, что КПКР — «серьезная структура, которая может заинтересовать кого-то во власти»: «Мы вполне себе нормальная и крепкая партия. Может быть, не такая большая и не входящая в Госдуму, но у нас 9 фракций в субъектах федерации, около 500 депутатов разного уровня, 76 региональных отделений».

Официальный сайт КПКР, судя по всему, находится под контролем господина Сурайкина. В выходные там появилось несколько сообщений с опровержением заявления отколовшихся партийцев. В них утверждается, что заявление о чрезвычайном съезде не подтверждено официальными документами, а массовость мероприятия — фото и видеозаписями. Кроме того, на сайте говорится, что на «ряд руководителей региональных отделений КПКР» было оказано давление со стороны «административных структур» с целью подписания ими документов. Запросы о проведении проверок, в том числе «подделки документов съезда», направлены в Минюст и Генпрокуратуру, добавили в пресс-службе партии. Кроме опровержения на сайте партии появилось заявление господина Сурайкина о его готовности выехать в качестве добровольца в Донбасс, а также видеообращения в его поддержку от глав 14 региональных отделений. Господин Малинкович, со своей стороны, сказал “Ъ”, что решение съезда необходимо заверить, а предоставление документов, в том числе СМИ, требует голосования ЦК.

Политолог Константин Калачев считает, что образ жизни Максима Сурайкина действительно мог дискредитировать партию, и теперь власти хотят его ухода и заодно — реформы партии. По его мнению, власть может продолжать использовать КПКР как спойлер и даже возможную замену КПРФ, опираясь также на опыт продвижения других небольших партий: «У администрации президента уже есть успех с "Новыми людьми" — будет успех и с "Коммунистами России"».

Кира Хейфец, Олег Дилимбетов, Анастасия Корня