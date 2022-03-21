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Коммерсантъ FM
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Гибсон под прикрытием

в боевике, вышедшем в российский прокат

В прокат вышел фильм «Парни под прикрытием» (Panama) Майкла Невелдайна, известного по дилогии «Адреналин» с Джейсоном Стейтемом. Как считает Юлия Шагельман, новой картине режиссера — провальной попытке сыграть на территории шпионского триллера — как раз адреналина и не хватает.

Мелу Гибсону досталась колоритная роль ветерана спецслужб по имени Джон Старк

Мелу Гибсону досталась колоритная роль ветерана спецслужб по имени Джон Старк

Фото: SSS Entertainment

Мелу Гибсону досталась колоритная роль ветерана спецслужб по имени Джон Старк

Фото: SSS Entertainment

В оригинале фильм называется «Панама», и именно эта латиноамериканская страна с ее пальмами, пляжами и сногсшибательно красивыми женщинами — а также коррупцией и наркоторговлей — становится декорацией для действий главных героев, бравых американских парней на службе ЦРУ и других правительственных агентств. События разворачиваются в 1989 году, в последние месяцы правления Мануэля Норьеги. Впрочем, помнить эти подробности для просмотра картины совершенно не обязательно: полезным подспорьем для зрителя служит закадровый голос Мела Гибсона, коротко обозначающий противоборствующие стороны, а также объясняющий, кто тут хороший, а кто — плохой.

Сам Гибсон играет ветерана спецслужб по имени Джон Старк, в силу возраста отошедшего от оперативной деятельности, но продолжающего консультировать младших коллег и подчищать за ними в случае, если они вдруг налажают. Маленькая, но колоритная и не требующая особого напряжения роль в фильмах сомнительного качества и ограниченной дистрибуции — это теперь постоянный удел Гибсона, которого голливудский истеблишмент вроде как «отменил», но оставил возможность продолжать работать, только не слишком на виду. И актера, если судить по тому, с каким удовольствием он крадет кадр в «Парнях…» или в выходившем в российский прокат в январе «Вальдо», такая ситуация вполне устраивает.

Главная же роль в картине — оперативника Джеймса Маклеода по прозвищу Беккер — досталась Коулу Хаузеру, звезде вестерн-сериала «Йеллоустоун». Он, конечно, обладает именно такой незапоминающейся внешностью и полным отсутствием индивидуальности, какие необходимы настоящему шпиону. Но в роли человека, с одинаковой легкостью расстреливающего сандинистов в джунглях и укладывающего в постель знойных красоток, выглядит, увы, не слишком убедительно. Мы знакомимся с Беккером, когда он пропивает свою жизнь на могиле жены, убитой некими негодяями по его вине (о чем тоже сообщает Гибсон, пересказывающий герою Хаузера то, что тот, по идее, и так знает). Старк вытаскивает его из алкогольного забытья и дает новое задание: отправиться в Панаму, купить у генерала Норьеги через подставных лиц советский вертолет и продать его никарагуанским контрас в обмен на то, что они ликвидируют всем надоевшего панамского руководителя — и все ради соблюдения интересов США в регионе.

Звучит не так уж сложно, но прибыв в Панаму, Беккер занимается чем угодно, кроме выполнения миссии. Заводит дружбу с лидером контрас («Мы предпочитаем называть себя коммандос»,— поправляет тот американца); отправляется с ними убивать врагов, даже не спросив, кто те вообще такие; устраивает гонки на мотоциклах с панамским мажором-наркодилером Энрике Родригесом (Маурисио Энао), вместо того чтобы завершить сделку с вертолетом, в которой тот выступает продавцом; и наконец, очертя голову пускается в бурный роман с колумбийской красавицей Камилой (Кьяра Лиз), несмотря на предупреждения, что ей не стоит доверять. Стоит ли говорить, что в результате операция оказывается провалена — но к тому моменту никто, включая руководство Беккера и создателей фильма, кажется, уже не помнит, зачем же тот приехал в Панаму.

Режиссер Невелдайн явно использует время действия в качестве предлога для воссоздания стиля и духа боевиков 1980-х. Отсюда перестрелки в джунглях под оглушительную рок-музыку (лидер повстанцев даже имитирует гитарный рифф с помощью своего автомата — и в этой сцене нет ни капли иронии) и множество полуобнаженных женщин на экране, причем все актрисы, даже те, которых все-таки снабдили текстом, исполняют только одну функцию: служить украшением кадра. Однако ухватить свойственное золотому веку жанра ощущение залихватского веселья режиссеру так и не удается, и «Парни под прикрытием» проваливаются в небытие, не оставив и следа,— так же, как их бесцветный главный герой.

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