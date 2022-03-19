Возьмемся за слова, друзья

74K 4 мин. ...

Президент США Джо Байден на этой неделе дважды крайне нелицеприятно высказался о своем российском коллеге Владимире Путине, что в Кремле сочли «личным оскорблением». Ранее США внесли господина Путина в свой санкционный список, Россия ответила взаимностью. Не исключено, что дело дойдет до высылки послов. На фоне «специальной военной операции» на Украине отношения РФ и США испортились настолько, что до их разрыва остается всего ничего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Patrick Semansky / AP Президент США Джо Байден

Фото: Patrick Semansky / AP

Джо Байден назвал Владимира Путина «смертоносным диктатором, чистой воды бандитом, ведущим аморальную войну против народа Украины». «Жестокость Путина, его действий и того, что делают российские войска на Украине,— это попросту бесчеловечно»,— сказал он на публичном мероприятии в Вашингтоне. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в ответ, что в Кремле эти слова считают «личным оскорблением».

«Учитывая раздражительность, утомляемость и забывчивость Байдена, не будем давать резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности»,— добавил он.

Ранее на этой же неделе Джо Байден сказал, что считает Владимира Путина «военным преступником». Дмитрий Песков назвал эти заявления «абсолютно непозволительными, недопустимыми, непростительными». «А главное, не может иметь права их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей, которое сбросило ядерные бомбы на страну, которая была уже повержена, и в чем не было абсолютно никакого смысла, я имею в виду Хиросиму и Нагасаки»,— добавил пресс-секретарь президента РФ. На вопрос журналистов, почему Владимир Путин лично не реагирует на выпады американского коллеги, Дмитрий Песков ответил: «Наш президент очень мудрый, дальновидный и культурный».

Желающих ответить за Владимира Путина, впрочем, нашлось достаточно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что атаки на российского президента идут с одной целью — «разрушить Россию». Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин напомнил о бомбардировках Югославии и дал понять, что считает военным преступником Джо Байдена, который, будучи в 1999 году сенатором, предлагал бомбить Белград. «На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил»,— заявил Дмитрий Рогозин. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Джо Байдена «человеком, который за свой век натворил столько зла против человечества, что практически каждого его деяния из любого отдельно взятого дня хватит, чтобы привлечь его к самому суровому суду».

«Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден. Типичный образец авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота»,— заключил он.

Отметим, что с начала военной операции России на Украине Владимир Путин и Джо Байден не общались. 26 февраля США внесли российского президента в свой санкционный список (наряду с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу). 15 марта российская сторона дала на это симметричный ответ, внеся в свой черный список Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. В Кремле пояснили, что это не помешает возможным контактам на высшем уровне, однако пока ни звонков, ни встреч между лидерами двух стран не намечается.

Более того, если ситуация и дальше будет развиваться по негативному сценарию — а никакого повода для оптимизма на данный момент нет,— то дело может дойти до разрыва отношений между двумя странами. О том, что Москва может решиться на такой шаг, Владимир Путин предупреждал Джо Байдена в ходе их телефонного разговора 31 декабря. Суть беседы тогда пересказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, глава Белого дома упомянул о «масштабных санкциях», которые могут быть введены в отношении России, если она нападет на Украину. «На это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая может привести к полному разрыву отношений»,— сообщил Юрий Ушаков.

После начала «специальной военной операции» США и их союзники ввели в отношении России крайне жесткие санкции, затронувшие практические все сферы жизни. На этой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что «экономика России полностью сокрушена». Дмитрий Песков с этим не согласился. Он признал, что «экономика России переживает трудности», но добавил, что страна пытается воспользоваться сложившейся ситуацией «для развития, обновления, достижения большей независимости и налаживания новых производств».

В то же время в Белом доме заявили, что продолжат вводить в отношении России новые ограничительные меры, если она не свернет «специальную военную операцию» на Украине.

Об этом же секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора предупредил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Николай Патрушев, в свою очередь, как сообщили в Совбезе РФ, «призвал США оказать влияние на Киев для скорейшего достижения прогресса в урегулировании кризиса (на Украине.— “Ъ”) дипломатическим путем».

Вместе с тем между самими Россией и США дипломатических контактов становится все меньше. Напомним, год назад, после того как Джо Байден назвал Владимира Путина «киллером», Россия отозвала на консультации своего посла в США Анатолия Антонова, а американскому послу в Москве настоятельно рекомендовала на время отправиться домой. Дипломаты вернулись в посольства после состоявшегося в июне саммита двух президентов.

Последствия нынешнего кризиса могут быть более серьезными. Анатолий Антонов еще до последнего обострения сетовал на то, что Вашингтон «делает все», чтобы ужать дипломатическое присутствие России в США. Он не исключил, что к апрелю из Вашингтона могут выслать и его. В свою очередь, посол США в Москве Джон Салливан уже после начала военной кампании на Украине допустил, что российские власти могут отправить его самого «домой». Напомним, череда взаимных высылок дипломатов между Россией и США тянется с конца 2016 года, что уже весьма негативно сказалось на работе внешнеполитических ведомств двух стран.

Между тем, судя по последним заявлениям российских официальных лиц, власти РФ во многом рассматривают Украину прежде всего как поле боя с США.

Это, в частности, следует из интервью Сергея Лаврова телеканалу РБК. На вопрос журналиста, почему нельзя было обойтись без «специальной военной операции», глава МИД РФ ответил: «Потому что Запад не хотел решать эту ситуацию миром». И подчеркнул: «Это совсем не про Украину. Далеко не только и не столько про Украину, сколько про миропорядок».

По его словам, США при президенте Байдене поставили задачу «подчинить себе Европу» и «добились ее беспрекословного следования в русле американского курса». «Это судьбоносный, эпохальный момент современной истории,— заявил Сергей Лавров.— Он отражает "битву" в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок».

Елена Черненко