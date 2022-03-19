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Коммерсантъ FM
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Фаталь и дрель

Джон Малкович не спас «Флирт с дьяволом» Луиса Прието

В прокат вышел триллер Луиса Прието «Флирт с дьяволом» (Shattered) — безоглядно дурновкусная картина категории В, неожиданно украшенная присутствием в касте Джона Малковича. Юлия Шагельман считает, что режиссеру почти удалось провернуть трюк «так плохо, что уже хорошо» — но только почти.

Фото: Silver Reel

Фото: Silver Reel

«Кража личных данных — это не шутка, Джим! — говорил герой сериала "Офис", конторская крыса Дуайт Шрут.— Миллионы семей страдают каждый год!» Именно этой чувствительной теме посвящен фильм Луиса Прието, режиссера в основном сериального, но имеющего в своем активе награду Венецианского фестиваля за лучшую короткометражку («Бамболео», 2002). И персонажи картины, которая в оригинале называется «Разбитый» или «Расколотый» (это определение можно отнести сразу к нескольким из них), действительно будут страдать, морально и физически. Вот только воспринять происходящее на экране иначе как шутку, причем дурную, вряд ли получится.

Крис Декер (положительно деревянный Камерон Монахан) — молодой IT-миллиардер, заработавший кучу денег на охранном программном обеспечении, что позволило ему уйти на сверхобеспеченную пенсию еще до тридцати лет. Деньги, как водится, не принесли счастья: Крис живет в напичканном электроникой, произведениями искусства и бутылками коллекционного вина большом доме на холме в полном одиночестве, готовится подписать бумаги о разводе с женой (Саша Лусс) и скучает по пятилетней дочке (Ридли Аша Бейтман). Однажды дождливой ночью он заезжает в супермаркет в близлежащем городке и встречает там промокшую насквозь красотку-блондинку (Лилли Круг), которая просит помочь ей с выбором вина на вечер трудного дня. Слово за слово выясняется, что прекрасную незнакомку зовут Скай, что живет она в паршивом мотеле и совсем не хочет туда возвращаться, потому что ее соседка по комнате — неуравновешенная наркопотребительница. Крис, будучи джентльменом, предлагает приютить ее у себя, и заканчивают они эту ночь, естественно, сексом, который в кадре выглядит довольно нелепо, но участникам нравится.

Поутру Скай исчезает, но Крис уже не может отмахнуться от ее чар, поэтому разыскивает ее в баре, где она работает официанткой. Второй вечер вместе завершается менее приятно, чем первый: на парковке парочка натыкается на вора, который пытает вскрыть машину Криса, и короткая конфронтация приводит к перелому ноги нашего героя. Хорошо, что Скай соглашается стать для него сиделкой! Или, наоборот, не очень?

Разумеется, любой зритель старше двенадцати, особенно знакомый с любимым киножанром 1990-х — эротическим триллером, уже на десятой минуте картины догадывается, куда это все ведет. Однако у Криса, поразительно наивного для человека, который придумал не что иное, как систему защиты домов от незваных гостей (и в принципе довольно недоверчивого, как утверждает его бывшая жена), на это уходит целых полчаса экранного времени. К этому моменту он оказывается пленником в собственном доме, а Скай с помощью доброго слова, дрели и кухонной утвари убеждает его сообщить ей пароли от счетов и прочие важные данные.

Сценарист Дэвид Локери, можно сказать, специализируется на историях о роковых красотках. В «Одержимости» (2009) он рассказывал о топ-менеджере, жизнь которого летит под откос после романа с коллегой. В «Медсестре» (2013) — о коварной соблазнительнице, наказывающей неверных мужей. В «Опасном соблазне» (2020) — о натурально опасной связи успешного спортивного агента с загадочной дамой-детективом. Был у него и фильм о вторжении в казавшийся безопасным дом («Незваный гость», 2019), где в качестве злодея выступал для разнообразия мужчина. Во «Флирте с дьяволом» он вместе с режиссером явно ориентируется на классику жанра, выдавая этакую смесь «Мизери» и «Основного инстинкта», дополнительно расцвеченную аляповатыми отсылками к «Окну во двор» (важную роль тут играет не только загипсованная нога главного героя, но и телескоп для наблюдения за соседями). Конечно, фильм Прието, бестолково нанизывающий один неуклюжий сюжетный твист на другой, с этими образцами не сравнится, но и в нем есть светлые моменты.

Они связаны с Джоном Малковичем в роли хозяина мотеля — мутного типа со склонностью подсматривать за молодыми симпатичными постоялицами. Опытный актер, в отличие от своих младших коллег, прекрасно понимает, куда его занесло, и даже не пытается играть всерьез, превращая каждую свою сцену в праздник кэмпа на грани самопародии. Если бы вся остальная картина сохраняла дух этих коротеньких эпизодов, она, пожалуй, даже стоила бы просмотра.

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