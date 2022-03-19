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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 75 лет гендиректору Большого театра Владимиру Урину

Владимир Урин

Владимир Урин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Владимир Урин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Его поздравляет художественный руководитель Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Римас Туминас:

— Дорогой Владимир Георгиевич! С удовольствием поздравляю Вас с днем рождения! Вы очень искренний, обаятельный и эрудированный человек. Понимаю, насколько Вам трудно и сложно все удается в возглавляемом Вами театре! Но благодаря Вашему профессионализму и таланту со стороны видится, что Вы все созидаете легко и остаетесь таким же при общении: легкий в работе, легкий в обсуждениях, легкий руководитель. Убежден, что Ваше терпение, великодушное сердце и чувство юмора поможет всем в это трудное время!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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