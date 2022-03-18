Еде стало затратно в магазинах

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Крупные продуктовые розничные компании X5 Group, «Лента» и Auchan решили пойти по пути непродовольственных ритейлеров и начали просить владельцев торговых площадей снизить втрое платежи по аренде. Хотя у таких сетей выручка после начала военной операции на Украине из-за ажиотажного спроса на продукты растет, но они жалуются на снижение маржинальности. В то же время у торгцентров доходы в начале марта упали на 20% из-за закрытия магазинов международных операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо X5 Group владельцам торговых площадей о снижении с марта по июнь для магазинов компании текущей фиксированной ставки аренды на 60% и отмене оплаты процентов от товарооборота. Кроме того, ритейлер просит установить мораторий на индексацию платежей на весь 2022 год. Свою просьбу X5 Group обосновывает тем, что «ежедневно возникают негативные факторы», которые приводят к резкому снижению доходности, следует из обращения сети.

Аналогичные письма направили также «Лента» и Auchan, сообщили “Ъ” три консультанта на рынке недвижимости. В Auchan от комментариев отказались. В «Ленте» на запрос “Ъ” не ответили.

В X5 утверждают, что просят снизить платежи на помещения, которые составляют менее 1% от всей сети. «Это магазины, работающие на грани рентабельности,— говорят там.— Владельцы таких помещений с пониманием отнеслись к текущим вызовам, и мы договорились на эти условия».

Но за счет нового витка ажиотажного спроса, вызванного военной операции на Украине, ритейлерам пока удается наращивать выручку. Продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса в розничных сетях с 28 февраля по 6 марта выросли на 7,5% в натуральном выражении и на 18,3% в деньгах год к году, что более чем в два раза превышает динамику до начала военной операции РФ на Украине и новой волны санкций, подсчитали в NielsenIQ (см. “Ъ” от 16 марта). Заметнее всего с 21 февраля по 6 марта вырос спрос на продукты длительного хранения (сахар, крупы, консервы и т. п.) — на 46% год к году.

Но этот спрос был авансовый, и не исключено, что продажи в будущем могут снизиться, считает партнер Cushman & Wakefield Ольга Антонова. Сейчас ритейлеры готовятся к худшему сценарию, при котором в апреле и мае покупательская способность в условиях усиления девальвации рубля и масштабного роста безработицы будет снижаться, ограничения на наценку на ряд продуктов сохранится, а проблемы с логистикой и доступностью товаров не будут решены, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Президент Российского совета торгцентров Дмитрий Москаленко считает, что оснований для получения скидок от арендодателей у продуктовых сетей сейчас нет.

Просьбу об отсрочке арендной платы можно объяснить тем, что сети увеличивают объем закупок по новым ценам, чтобы постараться не так существенно поднять цены для потребителей, отмечает директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина.

Но, продолжает она, предоставить дисконт контрагентам у собственников торгцентров нет возможности, так как вслед за ростом ключевой ставки ЦБ до 20% увеличились затраты на обслуживание долга, а международные сети, большинство из которых оплачивало процент от оборота за аренду, приостановило деятельность. Это привело к падению выручки торгцентров в марте на 20%, уточняет Ольга Антонова. К тому же российские fashion-ритейлеры и операторы питания уже попросили торгцентры о снижении арендной платы (см. “Ъ” от 16 марта).

Если X5 удастся договориться о преференциях с владельцами помещений, то ее арендные платежи снизятся в среднем в три раза, подсчитал Михаил Бурмистров. Но, уточняет он, речь идет не о всех объектах, а о тех, где рассматривается вариант закрытия или релокации магазина. Некоторые собственники помещений будут вынуждены пойти навстречу арендаторам, так как заменить оператора сейчас непросто и помещения могут пустовать в течение нескольких месяцев, полагает господин Бурмистров. Директор департамента торговой недвижимости ILM Лариса Еремина считает, что арендодатели, соглашаясь на дисконт, будут ориентироваться на товарооборот каждого конкретного магазина. Как правило, уточняет она, когда арендаторы просят скидку в размере 50%, им удается договориться о дисконте только в 20–30%.

Дарья Андрианова; Константин Куркин, Санкт-Петербург