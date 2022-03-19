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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 70 лет президенту фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александру Ослону

Александр Ослон

Александр Ослон

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Александр Ослон

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет научный руководитель НИУ ВШЭ, координатор экспертного совета при правительстве России Ярослав Кузьминов:

— Дорогой Александр Анатольевич! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Ваш вклад в становление в России социологии огромен — создатель и руководитель ключевого центра изучения общественного мнения, методолог, теоретик, предприниматель-инноватор в исследовательской индустрии. Вы и коллектив ФОМ ведете рынок: выдвигаете гипотезы, предлагаете объяснения, противостоите стандартному исполнительству и ремесленничеству. Благодарю Вас за то, что 17 лет в Вышке существует базовая кафедра ФОМ, формирующая интерес к профессии социального исследователя. Данные ФОМ — это материал, который вышкинские исследователи и студенты применяют при анализе экономических отношений, социальных процессов, общественного сознания. Горжусь творческим взаимодействием с Вами и твердо рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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