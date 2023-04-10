Стоит ли покупать апартаменты в 2023 году

Что такое апартаменты, можно ли в них зарегистрироваться и стоит ли приобретать — в материале “Ъ”.

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Отличие апартаментов от квартиры

Апартаменты — это де-юре коммерческие помещения, которые зачастую используются в качестве жилых.

Плюсы

1. Апартаменты продаются дешевле квартир — в среднем на 10–30%.

2. Из-за относительно небольшой стоимости их выгоднее сдавать в аренду, чем квартиры.

3. Нет жестких ограничений, которые накладываются на перепланировку в жилых помещениях.

4. Нет платы за капитальный ремонт.

5. Как правило, комплексы с апартаментами возводят в районах с развитой инфраструктурой.

Минусы

1. Нельзя оформить постоянную регистрацию.

2. Коммунальные платежи выше, чем в квартирах, в среднем на 15–30%.

3. Налог на имущество также больше: для жилой квартиры — 0,1% кадастровой стоимости, для апартаментов — 0,5–2%. Однако кадастровая стоимость у апартаментов ниже, поэтому на практике разница может оказаться незначительной.

4. Застройщик не обязан соблюдать строительные нормы, необходимые при возведении жилых помещений, а также благоустраивать придомовую территорию.

5. Апартаменты нельзя приобрести за счет средств материнского капитала, с них не получить налогового вычета, нет льгот на оплату коммунальных платежей.

6. Приставы могут забрать апартаменты в счет погашения долга, даже если это единственное жилье.

Дмитрий Ильин, гендиректор юридической фирмы ARIUM:

«Все апартаменты можно условно разделить на "плохие" и "хорошие". "Плохие" это те, которые построены с нарушением строительных норм, предъявляемых к жилым помещениям (инсоляция, вентиляция, звукоизоляция и так далее) или построены с нарушением градостроительных регламентов, например, в местах, не предназначенных для временного проживания граждан. Такие апартаменты вне закона и подлежат сносу или приведению в соответствие. "Хорошие" апартаменты это те, что созданы с соблюдением требований, но в силу формального статуса исключают возможность регистрации в них граждан по месту жительства, имеют ограничения в пользовании социальной инфраструктуры, а также требуют повышенных расходов на их содержание и налоги».

Можно ли прописаться в апартаментах

Апартаменты относятся к коммерческим помещениям, поэтому, в отличие от квартир, постоянную прописку в них получить нельзя. Однако есть возможность оформить временную регистрацию.

Важно! Для прописки у апартаментов должен быть статус гостиничного типа. Зарегистрироваться даже временно не получится в помещениях административно-делового назначения.

Чем отличается студия от апартаментов

Квартира-студия — это однокомнатная квартира, в которой нет перегородки, разделяющей кухню и комнату, но есть изолированный санузел. В отличие от апартаментов, она относится к жилым помещениям, поэтому на нее распространяются те же нормы и требования, что и на обычные квартиры.

Виды апартаментов

Апарт-отель

По сути это квартира с гостиничным сервисом. Здесь можно останавливаться на небольшой срок, готовить еду. Есть ресепшн, куда можно обратиться с различными вопросами: например, заказать уборку в помещении. В некоторых апарт-отелях предусмотрено питание.

Доходный дом

Как правило, это дом, построенный специально для сдачи жилья в аренду. В отличие от апарт-отелей, номера арендуют на более длительный срок (от одного месяца).

Кондоминиум

Это объект недвижимости, которым совместно владеют и управляют несколько собственников. Апартаменты в кондоминиуме можно выкупить для себя или сдавать в аренду.

Многофункциональный комплекс

Вид апартаментов, больше всех похожий на квартиру. В них можно жить, перепродать или сдавать в аренду.

Переведут ли апартаменты в жилой фонд

Сейчас у апартаментов нет правового статуса. В ноябре 2020 года в Минстрое РФ предложили запретить их строительство. При этом в ведомстве пояснили, что намерены присвоить статус жилых помещений уже возведенным апартаментам.

В апреле 2021 года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается узаконить их строительство, внести понятие «многофункциональное здание», распространить на апартаменты действие Жилищного кодекса и разрешить прописку.

Стоит ли покупать апартаменты

Законопроект «об апартаментах» в конце 2021 года был снят с рассмотрения, и его дальнейшая судьба остается неясной, рассказал гендиректор юридической фирмы ARIUM Дмитрий Ильин:

«Если же вы только собираетесь приобрести апартаменты, то следует максимальное внимание уделить изучению разрешительной, проектной и иной документации (обязательно с привлечением профессионалов). Кроме того, следует рассчитать будущие затраты. Если вас все устраивает, то можно брать, а при принятии закона "об апартаментах" вы, возможно, даже выиграете».

Артем Косенок; группа «Прямая речь»