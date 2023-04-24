Пособие молодым матерям-одиночкам в 2023

Какие выплаты и пособия есть для матерей-одиночек и как их получить — в материале «Ъ».

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Пособия матерям-одиночкам — это выплаты от государства, которые закреплены федеральным законом №81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сама материальная помощь регулируется региональными властями и условия ее получения могут отличаться в разных субъектах Российской Федерации.

Кому положены выплаты как матери-одиночке

Матерью-одиночкой считается женщина:

— которая единолично ухаживает за ребенком. Мужчина может быть признан умершим или пропавшим без вести, он также может быть недееспособным или лишенным родительских прав. Он может не числиться в свидетельстве о рождении ребенка, или его имя может быть вписано со слов матери;

— родившая ребенка вне брака, при условии, что его отец не установлен ни добровольно, ни решением суда;

— родившая ребенка в браке или в течение 300 дней после развода, если бывший муж оспорил свое отцовство в суде;

— усыновившая или удочерившая ребенка вне брачных отношений.

Женщина не считается матерью-одиночкой:

— если растит ребенка одна после развода. Независимо от того получает ли она алименты;

— если родила ребенка в течение 300 дней после расторжения брака или признания его недействительным. В подобных ситуациях мужчину записывают отцом ребенка, даже при отсутствии фактического родства;

— если отцовство ребенка установлено судом или добровольно;

— если она является вдовой и с даты смерти мужа прошло менее 300 дней. Покойного супруга записывают отцом ребенка по умолчанию.

Как получить статус матери-одиночки

Документом, подтверждающим, что женщина — единственный родитель ребенка, является справка по форме №2. Она оформляется одновременно с выдачей свидетельства о рождении. Ребенку присваивается фамилия матери, она же выбирает отчество. Справка выдается по заявлению родителя или его представителя. Оформить документ можно в ЗАГСе по месту проживания матери или рождения ребенка, МФЦ или на сайте госуслуг. Подать заявление необходимо в течение месяца с рождения ребенка.

Какие документы нужны для оформления справки:

— паспорт матери;

— заявление по установленной форме;

— документ из медучреждения, подтверждающий факт рождения ребенка, или решение суда, или показания свидетеля, доказывающие это событие;

— свидетельство о расторжении брака, если женщина в нем состояла;

— акт, подтверждающий смерть супруга (если он умер);

— заявление матери о внесении сведений об отце.

Какие выплаты положены матерям-одиночкам

Единоразовые выплаты

Выплата при рождении ребенка — материальная помощь матери-одиночке при рождении ребенка. С 1 февраля 2021 года — размер пособия составляет 20 472 руб. Это сумма одинакова для всех, ее размер не зависит от трудоустройства женщины или других факторов.

Материнский капитал, который можно потратить на жилье, образование для ребенка, социальную адаптацию детей-инвалидов, накопительную пенсию матери или получать его частями ежемесячно. Размер льготы составляет 586,9 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. на второго ребенка, если семья не получала выплату на первого. При оформлении пособия на первого ребенка, выплата на второго составит — 188,6 тыс. руб.

Ежемесячные выплаты

С 1 января 2023 года в России действует единое детское пособие. Его могут получить женщины, вставшие на учет на сроке беременности до 12 недель, и родители детей в возрасте до 17 лет. Кроме того, выплаты продлеваются на время очного обучения до 23 лет. Размер пособия для беременных составляет 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума, а для родителей детей до 17 лет — 50%, 75%,100% от детского прожиточного минимума. Ставка 75% применяется если при базовой выплате среднедушевой доход семьи остается меньше прожиточного минимума, 100% — если аналогичная ситуация сохраняется при пособии в 75%. Получить льготу можно если у семьи доход на одного члена — меньше прожиточного минимума и ее имущество отвечает соответствующим нормам.

Выплаты работающим матерям-одиночкам — декретные выплаты, то есть пособия по беременности и родам. Размер пособия составляет от 74,7 тыс. руб. до 383,1 тыс. руб.

Их могут получить:

— студентки очной формы обучения;

— трудоустроенные;

— военнослужащие:

— уволенные при ликвидации фирмы;

— ИП, адвокаты и нотариусы, которые добровольно платят взносы на обязательное социальное страхование.

Таким женщинам на 30-й неделе беременности в женской консультации выдают листок нетрудоспособности. После этого работающая мать-одиночка получает выплаты в размере среднемесячного заработка.

Выплаты неработающим матерям-одиночкам — их получают женщины, не работавшие ни до, ни во время беременности. Размер пособия в данном случае зависит от региона.

Выплаты малоимущим матерям-одиночкам — такую материальную помощь получают мать с ребенком, если попадают в категорию малоимущих семей. В рамках пособия женщина может получить субсидии на коммунальные услуги, если ее затраты на ЖКХ превышают норму, определенную в регионе. Кроме того, такие матери-одиночки получают бесплатное молочное спецпитание.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры Александр Никитин:

«Малоимущими называют семьи, которые имеют низкий, недостаточный для проживания уровень дохода, который определяется исходя из размера среднего дохода на одного члена семьи. Если на каждого члена семьи приходится доход менее размера прожиточного минимума в регионе проживания, то семье присваивается статус малоимущих и в таком случае семье полагаются различные льготы и государственная финансовая поддержка. На данный момент предусмотрены различные меры поддержки малоимущих семей, к которым относятся детские пособия, предоставление социальной ипотеки на льготных условиях, налоговые вычеты по месту работы, субсидии на оплату коммунальных услуг, а также бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание в школьных столовых и другие».

Льготы для многодетных матерей-одиночек — такие женщины получают компенсацию за детский сад в размере половины стоимости. Дети из многодетных семей получают места в дошкольных учреждениях без очереди. Кроме того, в регионе может быть установлена компенсация за непредоставление места в детском саду.

Федеральные льготы для многодетных матерей-одиночек:

— скидка на оплату услуг ЖКХ. Ее размер зависит от количества детей в семье;

— бесплатное питание для детей в школах;

— бесплатный проезд для самой матери и ее детей на всех видах общественного транспорта.

Региональные выплаты матерям-одиночкам — регионы РФ устанавливают дополнительные льготы за счет своего бюджета. Наиболее популярной является единовременная материальная помощь при рождении ребенка. Ее размер различается в разных субъектах РФ. Например, в Москве выплачивается 5,5 тыс. руб. при рождении первого ребенка и 14,5 тыс. руб. за каждого последующего.

Другие льготы для матерей-одиночек

Матери-одиночки также получают следующие льготы:

— компенсацию расходов на детское питание до достижения ребенком трех лет;

— получение натуральной помощи (комплекты белья и одежды для детей, молочное питание и прочее);

— скидки на оплату ЖКХ;

— ежегодное лечение ребенка в санатории при необходимости;

— двойной налоговый вычет;

— их нельзя уволить по сокращению штата;

— нельзя отправить в командировку без согласия;

— неограниченная длительность оплаты больничного пока ребенок младше семи лет;

— у детей матерей-одиночек есть приоритетное право на зачисление на бюджетные места в высшие и средние специальные учебные заведения;

Список льгот для матерей-одиночек и их детей может отличаться в зависимости от региона.

Как оформить льготы

Единое детское пособие можно оформить дистанционно портале «Госуслуг» либо лично в отделения Социального фонда России или МФЦ.

По поводу ежемесячных пособий трудоустроенные женщины должны обращаться к своим работодателям. В этом случае выплаты производит Фонд социального страхования. Безработным матерям-одиночкам выплаты оформляют в органах социальной защиты населения по месту проживания.

Трудовые и налоговые льготы оформляются по месту работы матери-одиночки. Другие послабления можно оформить в органах социальной защиты. В инстанцию можно обратиться лично или через представителя по доверенности. Кроме того, подать заявление можно в МФЦ или на сайте госуслуг.

Список необходимых документов может различаться в зависимости от региона. Как правило, для оформления льгот требуются:

— свидетельство о рождении ребенка или решение об усыновлении;

— паспорт матери;

— справка о статусе матери-одиночки;

— выписка, подтверждающая факт совместного проживания;

— свидетельство о расторжении брака или смерти второго родителя до рождения ребенка;

— заявление;

— копия трудовой книжки, в случае наличия;

— справка о доходах, условиях проживания, отсутствии долга по ЖКХ.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Александр Никитин:

«Не все женщины, которые растят ребенка самостоятельно, будут подпадать под категорию "мать-одиночка". В данную категорию входят только женщины, которые родили (усыновили) ребенка, не находясь в браке, и отцовство не установлено, а в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк. В таких случаях женщина может претендовать на получение пособий для одиноких родителей.

Те же женщины, которые развелись и воспитывают ребенка самостоятельно, или те, которые родили ребенка в течение 300 дней после расторжения брака или смерти супруга, относиться к матерям-одиночкам не будут. Если отец был в браке с матерью, но он лишен родительских прав или не выплачивает алименты, женщина также не является матерью-одиночкой».

Василий Кузнецов; группа «Прямая речь»