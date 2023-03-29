Пособие по безработице в 2023 году: что такое и как его получить

Что такое пособие по безработице, кто может получить и как долго его будут выплачивать — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пособие по безработице — это материальная помощь от государства для граждан, оставшихся без работы. Она нормируется законом «О занятости населения в Российской Федерации». Пособие выплачивается на ежемесячной основе, пока человек не устроится на работу. Во время пандемии коронавируса в России подать документы на получение помощи можно дистанционно. Максимальный размер пособия в 2022 году составляет 12 792 руб.

Кто может получить пособие

Безработными признаются трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка. Они должны состоять на учете в органах службы занятости, искать работу и быть готовыми к ней приступить. Кроме того, пособие могут получать люди предпенсионного возраста, если их уволили за пять лет до пенсии, если за два года — они могут стать пенсионерами досрочно.

Чтобы встать на учет как безработный, нужно подать заявление в центр занятости населения (ЦЗН) по месту регистрации или в том регионе, где гражданин хочет найти работу. С апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса отправить документы можно в электронном виде через портал госуслуг. Кроме того, подать документы можно через портал «Работа в России», но в таком случае гражданин должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Заявление рассматривается в течение 11 дней.

Для постановки на учет нужны следующие документы:

— паспорт гражданина РФ;

— диплом, сертификат или другой документ, подтверждающий получение образования и квалификацию;

— трудовая книжка;

— справка о среднем заработке (если вы уволились меньше года назад);

— реквизиты банковского счета (почтового отделения) для перечисления пособия.

Кто не подлежит постановке на учет:

— граждане младше 16 лет;

— пенсионеры по старости или выслуге лет;

— ИП, нотариусы, адвокаты, самозанятые;

— студенты очной формы обучения;

— учредители коммерческих компаний;

— люди, работающие по трудовому договору;

— лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы;

— осужденные, которым назначены исправительные работы;

— военнослужащие, а также те, кто проходит службу в иных органах (правоохранительные, МЧС и т. д.);

— граждане, выполняющие иную оплачиваемую работу, в том числе по гражданско-правовым договорам;

— члены крестьянско-фермерских хозяйств, производственных кооперативов, артелей.

Студены заочной формы обучения вправе обратиться за пособием. Отказ в постановке на учет можно обжаловать.

Эксперт по трудовому праву, юрист-партнер компании Superjob Александр Южалин:

«Закон "О занятости населения в Российской Федерации" от 19 апреля 1991 года №1032-1 предусматривает, что только студенты, обучающиеся по заочной форме, могут обращаться в службу занятости по месту жительства в целях признания их безработными. Если после подачи соответствующего заявления подтверждается, что такой студент не работает и не имеет других источников дохода, он может быть зарегистрирован как человек, ищущий работу, и признан безработным. И с этого момента студенту будет выплачиваться пособие по безработице».

Что происходит после постановки на учет

После регистрации гражданина в центре занятости сотрудники в течение десяти дней с момента подачи заявления начнут искать ему подходящие вакансии. В случае если они так и не смогут трудоустроить человека, он будет признан безработным и ему начнут выплачивать пособие.

Подходящая работа должна соответствовать:

— профессиональной пригодности работника с учетом уровня его квалификации;

— условиям последнего места работы;

— состоянию здоровья;

— транспортной доступности рабочего места (в каждом регионе регулируется отдельно).

Пока гражданин является в службу занятости (с 2020 года отчеты можно отправлять в онлайн-форме), его не могут снять с учета и будут предлагать ему работу. В случае неявки на собеседование с работодателем размер пособия будет уменьшен на 25%. За отказ от двух вакансий последует остановка в выплате пособия на месяц. Данные меры наказания касаются только подходящей работы. От несоответствующих вакансий можно отказываться сколько угодно раз. В случае с подходящей работой для сохранения пособия — работодатель должен предоставить письменный отказ в найме гражданина.

Если человеку не удается подобрать вакансию или у него нет образования — он может пойти учиться по направлению ЦЗН. В таком случае сотрудники ЦЗН решают, какие специальности наиболее востребованы, и заключают договор с необходимым образовательным учреждением. Затем гражданин выбирает из предложенного ему списка подходящую программу.

Как определяется размер пособия

Сумма выплат зависит от различных факторов. Максимальный размер пособия — 12 792 руб., минимальный — 1500 руб. Конкретная сумма зависит от личности безработного, его стажа, причин увольнения и прошлой зарплаты.

Максимальный размер пособия получают граждане, которые в течение года до постановки на учет отработали 26 недель. Им начисляют 75% средней зарплаты в первые три месяца выплат и 60% — в следующие три месяца, но не больше 12 792 и 5 тыс. руб. соответственно.

Минимальное пособие будут получать следующие граждане:

— которые впервые ищут работу;

— у которых был перерыв в трудовой деятельности больше года;

— со стажем работы менее 26 недель;

— уволенные за нарушение трудовой дисциплины (прогул, употребление спиртного на работе и т. д.);

— направленные службой занятости на обучение, но отчисленные за виновные действия.

Как долго можно получать пособие

Пособие по безработице выплачивается в течение трех или шести месяцев. Суммарный период выплат не должен превышать 12 месяцев.

В течение трех месяцев пособие получают те, кто:

— ищет работу впервые;

— к моменту постановки на учет не работал больше года;

— уволен с последнего места работы за нарушение дисциплины;

— прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность;

— на последней работе оказывал услуги по договору гражданско-правового характера или авторскому договору;

— вышел из членов фермерского хозяйства;

— не предоставил справку о среднем заработке за последние три месяца на последней работе.

В течение шести месяцев:

— за прошедший год работали не менее 26 недель;

— уволились по собственному желанию;

— уволились из-за ликвидации организации или сокращения штата сотрудников;

— уволились с военной службы в течение 12 месяцев до безработицы, но при этом до призыва проработали не менее 26 недель.

Срок выплаты пособия может быть увеличен для предпенсионеров. За каждый год страхового стажа (от 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин) период материальной поддержки может быть увеличен на две недели. В таком случае срок выплаты пособия суммарно не может превышать 24 месяцев в течение трех лет.

Эксперт по трудовому праву, юрист-партнер компании Superjob Александр Южалин:

«Действующая редакция закона "О занятости населения в Российской Федерации" не ограничивает срок пребывания гражданина в статусе безработного, но ограничивает период выплаты пособия. В соответствии с законом, период выплаты пособия по безработице не может превышать три или шесть месяцев (в зависимости от стажа безработного) в суммарном исчислении в течение 12 месяцев. Иными словами, в период, равный 12 месяцам с момента признания статуса безработного, он может получать пособие только в течение трех или шести месяцев. Следовательно, в остальное время до истечения этих 12 месяцев пособие не выплачивается. Для того чтобы выплата возобновилась, на мой взгляд, необходимо снова пройти процедуру признания безработным. Но не ранее чем через год с момента предыдущей подачи заявления на статус безработного. В дальнейшем размер пособия будет зависеть от того, работал ли работник между периодами безработицы».

Василий Кузнецов, группа «Прямая речь»