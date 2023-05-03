ИП и самозанятость 2023: в чем разница и что лучше

Чем отличается ИП от самозанятого, особенности их деятельности, и какой статус лучше оформить — в материале “Ъ”.

Самозанятый и ИП: в чем разница

Самозанятость — это особый налоговый режим с пониженной ставкой. Он также называется налогом на профессиональный доход (НПД). С доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей (ИП) и юрлиц, самозанятые уплачивают 6%, а с доходов от физлиц — 4%. Налоги платятся лишь по факту получения дохода. Воспользоваться этим режимом могут физлица, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. за год. С 1 июля 2020 года НПД действует на всей территории страны.

В отличие от самозанятых ИП платят налог регулярно вне зависимости от того, получили они доход или нет. Сумма зависит от конкретного налогового режима:

1. Общая система налогообложения (ОСНО)

2. Упрощенная система налогообложения (УСН)

3. Патентная система налогообложения (ПСН)

4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Для ИП обязательно платить страховой взнос. В 2023 году его размер составляет 45 842 руб.

С дохода свыше 300 тыс. руб. индивидуальные предприниматели дополнительно платят еще 1% в ПФР.

В свою очередь, самозанятые не обязаны платить никаких взносов. Однако если нет отчислений в ПФР, то трудовой стаж засчитан не будет. Размер страхового взноса для самозанятых в 2023 году: 32 484 руб.

ИП или самозанятость: 2023 год

Что лучше ИП или самозанятый? Ответ на этот вопрос зависит от вида деятельности человека и его цели. Так, режим самозанятости больше подходит для тех, кто оказывает услуги физлицам и нет необходимости иметь штат сотрудников. Это могут быть репетиторы, няни, переводчики или фрилансеры. Стать самозанятым проще, нет необходимости вести учет и сдавать отчеты.

По словам заслуженного юриста России, доктора юридических наук Ивана Соловьева, этот налоговый режим позволяет легализовать неофициальный доход:

«В целом можно отметить, что приобретение статуса самозанятого гражданина, что означает выход фрилансеров из тени, набирает обороты. Без конкретных плюсов для людей это было бы невозможным. И самое главное здесь — человек становится видимым для государства, при этом снимая с себя возможные вопросы об источниках появления доходов в настоящем и будущем».

В свою очередь, зарегистрировать ИП лучше тем, кто планирует нанимать штат сотрудников, либо продавать товары не своего производства.

Важно! Индивидуальные предприниматели могут стать самозанятыми. Однако тогда у них не будет возможности заключать с работниками трудовой договор. Нанимать людей в этом случае можно будет только по гражданско-правовому договору.

Как ИП перейти на самозанятость

Индивидуальный предприниматель имеет право стать самозанятым, если, к примеру, общая сумма его дохода не превышает 2,4 млн руб. в год и у него нет наемных сотрудников, работающих по трудовому договору.

Чтобы стать самозанятым, можно зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог». В течение месяца после постановки на учет ИП, который применяет УСН, ЕСХН, ЕНВД, должен направить в налоговый орган уведомление о прекращении применения этих режимов налогообложения. ИП, который применяет ПСН, может стать самозанятым только после окончания действия патента. Либо у него есть возможность досрочно отказаться от этого режима, направив в налоговый орган соответствующее заявление.