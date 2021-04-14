В Казани полицейский смертельно ранил задержанного из табельного оружия

В СКР начали доследственную проверку по факту применения полицейским табельного оружия при задержании 29-летнего мужчины, который в результате умер от ранения в больнице.

«По инциденту с применением табельного оружия нами проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщил руководитель пресс-службы СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел ночью в квартире дома по улице Кул Гали в Казани, куда полицейские прибыли по сообщению о семейном конфликте. На месте они выяснили, что «пьяный мужчина бьет свою подругу», сообщил «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

При попытке задержания дебошир угрожал полицейским ножом, «пытался выхватить оружие, и даже порвал форму».

Издание утверждает, что выстрел из табельного оружия был произведен после предупреждения, когда нарушитель «схватил радиатор отопления и замахнулся на представителей власти». Он был ранен и скончался в больнице.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"